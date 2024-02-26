Как растущий интерес к гибридам угрожает рынку электромобилей

Рост производства электрокаров понемногу замедляется, зато популярность набирают автомобили, которые могут работать и на бензине, и на электричестве. Это создает серьезную проблему для производителей полностью электрических автомобилей, таких как Tesla. Как гибриды уже изменили авторынок Китая, рассказывает Bloomberg. «Минфин» публикует перевод статьи.

Смена предпочтений

Когда Сэм Чжун недавно искал свой первый автомобиль, он протестировал несколько автомобилей с бензиновым двигателем и несколько полностью электрических моделей, прежде чем остановился на подключаемом гибриде Qin Plus от BYD Co. При цене менее 100 тыс. юаней ($13,9 тыс.), он соответствует его бюджету, и у него есть возможность переключаться между двигателем на батарее и двигателем внутреннего сгорания старой школы. Покупатель может экономить деньги на ежедневных поездках на работу и по-прежнему совершать длительные поездки, не беспокоясь о подзарядке.

«Мне нравится мощность бензиновых автомобилей, и этот автомобиль дает мне отличные впечатления от вождения даже на электричестве», — говорит Чжун, 29-летний житель Гуандуна. «Я очень доволен этим решением».

Растущее предпочтение подключаемых гибридов, которые решают проблему дальних поездок и являются более доступными, чем автомобили с аккумуляторами, привело к тому, что этот сегмент стал двигателем роста китайского рынка электрифицированных транспортных средств, особенно после того, как в конце 2022 года были прекращены национальные субсидии на электромобили.

В прошлом году продажи подключаемых гибридов выросли на 83%, по сравнению с 21%-ным ростом электромобилей, которые работают только на аккумуляторах. Тенденция сохранилась и в этом году: в январе, традиционно слабом месяце для продаж автомобилей, поставки электромобилей с аккумуляторами упали на 39%, по сравнению с декабрем, в то время, как поставки подключаемых гибридов упали всего на 16%. Общие продажи автомобилей упали на 14%, согласно данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (PCA).

По данным Китайского центра автомобильных технологий и исследований, электромобили с аккумуляторной батареей по-прежнему превосходят подключаемые гибриды в соотношении более чем 2 к 1. Но быстрый рост продаж гибридов поднимает вопросы о конечной цели страны — переходе на полностью экологически чистый транспорт.

Растущая популярность подключаемых гибридов также является плохой новостью для таких компаний, как Tesla, Xpeng и Nio, которые производят только полностью электрические автомобили. Их клиенты, в основном, сосредоточены в крупных, богатых мегаполисах, таких как Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь, где водители пользуются электромобилями. Жители небольших городов и сельской местности, куда производители электромобилей хотели бы проникнуть, похоже, предпочитают более доступные варианты и больший радиус действия.

В 2023 году BYD продала 3 миллиона автомобилей, причем на подключаемые гибриды приходится чуть менее половины от общего числа. BYD разрабатывает свою подключаемую гибридную платформу DM-i почти 20 лет. Четвертое поколение, которое запущено в 2021 году, стало настоящим хитом, помогая BYD стать самым продаваемым автомобильным брендом в Китае в прошлом году. В последнем квартале компания также обогнала Tesla и стала крупнейшим в мире производителем электромобилей.

«BYD является доминирующим игроком — у нее есть оружие, которого нет у Tesla, и это подключаемый гибрид», — говорит Билл Руссо, бывший исполнительный директор Chrysler, который сейчас является главным исполнительным директором Automobility — консалтинговой компании, базирующейся в Шанхае.

Японские автопроизводители также проигрывают. Несмотря на то что они были пионерами гибридных технологий, такие компании, как Toyota Motor и Nissan Motor, не уделяли особого внимания гибридам. Популярные в Японии гибриды оснащены двигателем внутреннего сгорания плюс электродвигателем, который помогает повысить топливную экономичность. Их нельзя подзаряжать от электросети, и они не подпадают под действие местных субсидий или налоговых льгот в Китае. Toyota предлагает в Китае более 20 гибридных моделей и всего два гибридных автомобиля с подключаемым модулем, сообщается на ее веб-сайте.

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Еще одним автопроизводителем, который извлек выгоду из использования новых технологий, является Li Auto, чьи модели, в основном, представляют собой электромобили с увеличенным пробегом, автомобили на батареях с бензиновым двигателем, который включается для подзарядки аккумулятора, когда он разряжается. Ожидается, что 26 февраля пекинский производитель станет первым из трех крупных китайских производителей электромобилей, опередив Xpeng и Nio, которые опубликуют годовую прибыль за 2023 год, когда продажи выросли на 182% — до 376 тыс. автомобилей.

Влияние на экологию

Хотя подключаемые гибриды более экологичные, чем бензиновые автомобили, их растущая популярность может задержать запланированный переход Китая на транспорт с нулевым уровнем выбросов. Подключаемый гибрид выделяет в среднем около 4800 фунтов (2177 килограммов) углекислого газа в год, по сравнению с 6900 фунтами для гибрида и 12 500 фунтами для бензинового автомобиля.

По данным Министерства энергетики США, в то время, как электромобили с аккумуляторными батареями имеют нулевые выбросы в выхлопную трубу, в результате их использования может быть выброшено около 2700 фунтов углекислого газа в год, в зависимости от источника электроэнергии, который заряжает автомобили.

В руководстве для индустрии электромобилей, опубликованном в 2021 году, Пекин предполагал, что электрифицированные автомобили, включая подключаемые гибриды, составят 25% продаж новых автомобилей к 2025 году, 90% из которых должны приходиться на электромобили с аккумуляторами. Цель в 25% была достигнута в 2022 году, но, по данным PCA, на электромобили с аккумуляторами сегодня приходится 66% продаж электрифицированных автомобилей, а остальная часть приходится на подключаемые гибриды.

Илария Маццокко, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований, говорит, что внедрение электромобилей — это процесс взаимодействия потребителей, производителей и правительства.

«Я думаю, что это своего рода игра, в которой некоторые города могут продолжать корректировать политику и отдавать приоритет электромобилям на аккумуляторах перед подключаемыми гибридами», — говорит эксперт. «Но поскольку компании предлагают надежные и доступные варианты, потребители, как правило, реагируют. Существует спрос на подключаемые гибриды».

Ван Синь, автодилер в Цзянсу, говорит, что заметил возросший интерес к подключаемым гибридам. Количество запросов на подключаемые гибриды и электромобили примерно одинаковое, но интерес к подключаемым гибридам сосредоточен на некоторых популярных моделях, в то время, как люди просматривают более разнообразный ассортимент чисто электрических транспортных средств.

«Когда они спрашивали о гибридных автомобилях, их больше всего интересовали цена и расход топлива отдельных моделей, но клиенты, обычно, начинали с какого-то общего вопроса об электромобилях с аккумуляторной батареей, такого как безопасность и запас хода, когда они принимали во внимание такой тип автомобилей», — говорит он.

Популярность подключаемых гибридов — это не так уж плохо, потому что, по словам Билла Руссо из Automobility, это этап на пути к внедрению электромобилей на аккумуляторах.

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«Возможно, невозможно преодолеть весь путь на другой берег реки за один шаг. Подключаемые гибриды находятся на стороне электромобилей. Обычный гибрид находится на стороне двигателя внутреннего сгорания», — говорит он. «Подключаемый гибрид был разработан для того, чтобы дать традиционной автомобильной промышленности, [вокруг которой] вращается множество инвестиций и рабочих мест, возможность почувствовать свой путь через реку, ступив на этот камень».