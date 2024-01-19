Как изменились цены на б/у авто в Украине и какие модели выбирают автовладельцы

В течение 2023 года украинцы продавали в интернете б/у автомобили совокупной стоимостью свыше $25,5 млрд. Самые высокие ценники устанавливали продавцы в Киеве и Киевской области, самые дешевые прайсы были в Херсонской области. Какие модели авто встречались чаще всего в объявлениях о продаже и какие — больше всего выросли в цене в прошлом году, проанализировал Институт исследований авторынка, на основе данных агрегатора Automoto.ua . «Минфин» выбрал главное.

Сколько авто продавали украинцы

В прошлом году украинцы разместили в интернете около 3 млн объявлений (2 млн 974 тыс.) о продаже легковых автомобилей. Из них 290 тыс. опубликовали в январе, что так и осталось рекордом в прошлом году. Наименее активным (как и в 2022 году) стал апрель — 218,2 тыс. объявлений. Завершился год с итогом 220,4 тыс. активных объявлений в декабре, что на 24% меньше, чем было в начале — в январе.

Совокупная стоимость размещенных в объявлениях автомобилей в 2023 году составила $25,5 млрд. Самый большой по совокупной стоимости массив объявлений наблюдался в октябре, тогда предлагали машин почти на $2,5 млрд. Самое маленькое насыщение рынка предложениями в прошлом году было в феврале (1,8 млрд). В целом, в среднем, украинцы ежемесячно предлагают к продаже б/у легковушки стоимостью свыше $2,1 млрд.

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Где чаще всего продавали авто и по какой стоимости

Больше всего объявлений в 2023 году было размещено в Киевской области и городе Киеве (суммарно 524,6 тыс.), Днепропетровской (254,8 тыс.) и Львовской (246 тыс.) областях. Меньше всего — в Херсонской (10,2 тыс.), Луганской (16,4 тыс.) и Донецкой (60,5 тыс.) областях.

Самые дешевые (по средней стоимости) легковушки были в Херсонской ($2 900), Донецкой ($3 000) и Николаевской ($4 000) областях, самые дорогие — в Киеве и Киевской области ($7 600), Львовской ($7 000) и Волынской ($6 500) областях.

Совокупная стоимость машин самой высокой была также в столице и Киевской области ($6,56 млрд), Львовской ($2,45 млрд) и Днепропетровской ($2,07 млрд) областях, самой низкой — в Херсонской ($49 млн), Луганской ($153 млн) и Донецкой ($327 млн) областях.

Рейтинг регионов Украины по количеству объявлений продажи авто (2023 год)

Средняя цена легковых автомобилей, которые предлагали к продаже в интернете в 2023 году, составила $5 700. Этот показатель в начале года составил $4 800, а в конце — $6 000. Суммарный рост за 12 месяцев составил 9,1%, что является достаточно весомым значением. Однако, не все легковушки подорожали одинаково.

Есть прямая зависимость от возраста — машины старше 15 лет фактически не изменили своих цен. Зато, чем меньше возраст автомобиля, тем стремительнее росла средняя цена на него. Объясняется это нехваткой новых автомобилей, которые впоследствии должны пополнять вторичный рынок, и небольшими объемами импорта легковых автомобилей из-за рубежа, которые, по меньшей мере, в два раза (а то и в три) отстают от спроса.

Также выросли средние цены на б/у кроссоверы, благодаря общему росту спроса на этот вид легковушек, и автомобили из США, которых сейчас прибывает мало, и в основном без самых доступных вариантов, которые импортировать невыгодно из-за увеличения цены доставки таких машин.

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Какие модели подорожали больше всего

Среди 10 самых популярных моделей автомобилей в Украине с начала года больше всего подорожали Audi A6, Volkswagen Golf и BMW 5 Series. В процентном выражении их цены выросли на 26,3%, 22,9% и 16,9% соответственно. В денежном выражении средняя цена этих автомобилей выросла более чем на $1 000.

Ни одна из моделей из этого списка не подешевела. Наоборот, цены на ВАЗ-2106 и Daewoo Lanos остались неизменными, хотя должны были уменьшиться из-за роста возраста этих моделей.

Volkswagen Passat: $7 200, +10,8%, +$700 Skoda Octavia: $7 450, +11,2%, +$750 Volkswagen Golf: $5 900, +22,9%, +$1 100 Daewoo Lanos: $2 500, 0%, $0 Renault Megane: $6 700, +3,9%, +$250 BMW 5 Series: $6 900, +16,9%, +$1 000 BMW 3 Series: $6 000, +9,1%, +$500 ВАЗ-2106: $750, 0%, $0 Opel Astra: $5 200, +13%, +$600 Audi A6: $7 200, +26,3%, +$1 500

Фиксация, а тем более, рост средних цен — явление аномальное для открытых рынков. Однако, поскольку наш рынок находится в частичной изоляции (ограниченный импорт, низкие объемы продаж новых авто), зарождаются процессы, присущие закрытым рынкам, типа Кубы, где на ходу вынужденно поддерживаются легковушки в возрасте 40−50 лет, при этом спрос на дефицитный персональный транспорт приводит к несоответствующему характеристикам и качеству этих автомобилей росту цен на него, которые могут в разы превышать стоимость аналогичных моделей в других странах.