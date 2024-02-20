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20 февраля 2024, 9:01 Читати українською

НБУ утвердил нового председателя правления Sense Bank

Нацбанк утвердил главой правления национализированного Sense Bank Алексея Ступака, отобранного ранее наблюдательным советом финучреждения на этот пост по итогам конкурса. Об этом сообщает пресс-служба Sense Bank.

Нацбанк утвердил главой правления национализированного Sense Bank Алексея Ступака, отобранного ранее наблюдательным советом финучреждения на этот пост по итогам конкурса.
Фото: facebook.com/svetlana.rekrut

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Что известно

Отмечается, что у Ступака 21-летний опыт работы в корпоративном банковском секторе ведущих украинских банков.

«Свою банковскую карьеру он начал в 2002 году в АО «Правэкс Банк», где отвечал за работу с корпоративными и VIP клиентами. С 2008 по 2019 год он занимал руководящие должности в АО «Креди Агриколь Банк» (Украина). Алексей имеет опыт работы в корпоративном сегменте украинской банковской системы, в том числе в сфере трансформации бизнес-процессов.

Читайте: В Сенс Банке избрали председателя правления

В июне 2019 года Алексей Ступак присоединился к команде Sense Bank в качестве директора по корпоративному бизнесу, и до сегодняшнего дня занимал должность Директора корпоративно-инвестиционного, малого и среднего бизнеса", — говорится в сообщении.

Напомним

30 декабря 2023 Наблюдательный совет государственного Сенс Банка избрал председателем правления Алексея Ступака.

22 июля правительство и НБУ завершили процедуру национализации «Сенс Банка» (ранее Альфа-Банк). Председателем правления был назначен Дмитрий Кузьмин, но через три недели он уволился. Временно исполняющей обязанности руководителя банка была назначена заместитель председателя правления Елена Зубченко.

«Минфин» писал, что доля государства в банковском секторе Украины после национализации Сенс Банка увеличилась до 53,2% по чистым активам.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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