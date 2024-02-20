Нацбанк утвердил главой правления национализированного Sense Bank Алексея Ступака, отобранного ранее наблюдательным советом финучреждения на этот пост по итогам конкурса. Об этом сообщает пресс-служба Sense Bank.
НБУ утвердил нового председателя правления Sense Bank
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Что известно
Отмечается, что у Ступака 21-летний опыт работы в корпоративном банковском секторе ведущих украинских банков.
«Свою банковскую карьеру он начал в 2002 году в АО «Правэкс Банк», где отвечал за работу с корпоративными и VIP клиентами. С 2008 по 2019 год он занимал руководящие должности в АО «Креди Агриколь Банк» (Украина). Алексей имеет опыт работы в корпоративном сегменте украинской банковской системы, в том числе в сфере трансформации бизнес-процессов.
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В июне 2019 года Алексей Ступак присоединился к команде Sense Bank в качестве директора по корпоративному бизнесу, и до сегодняшнего дня занимал должность Директора корпоративно-инвестиционного, малого и среднего бизнеса", — говорится в сообщении.
Напомним
30 декабря 2023 Наблюдательный совет государственного Сенс Банка избрал председателем правления Алексея Ступака.
22 июля правительство и НБУ завершили процедуру национализации «Сенс Банка» (ранее Альфа-Банк). Председателем правления был назначен Дмитрий Кузьмин, но через три недели он уволился. Временно исполняющей обязанности руководителя банка была назначена заместитель председателя правления Елена Зубченко.
«Минфин» писал, что доля государства в банковском секторе Украины после национализации Сенс Банка увеличилась до 53,2% по чистым активам.
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