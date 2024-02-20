НБУ утвердил нового председателя правления Sense Bank

Нацбанк утвердил главой правления национализированного Sense Bank Алексея Ступака, отобранного ранее наблюдательным советом финучреждения на этот пост по итогам конкурса. Об этом сообщает пресс-служба Sense Bank .

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Что известно

Отмечается, что у Ступака 21-летний опыт работы в корпоративном банковском секторе ведущих украинских банков.

«Свою банковскую карьеру он начал в 2002 году в АО «Правэкс Банк», где отвечал за работу с корпоративными и VIP клиентами. С 2008 по 2019 год он занимал руководящие должности в АО «Креди Агриколь Банк» (Украина). Алексей имеет опыт работы в корпоративном сегменте украинской банковской системы, в том числе в сфере трансформации бизнес-процессов.

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В июне 2019 года Алексей Ступак присоединился к команде Sense Bank в качестве директора по корпоративному бизнесу, и до сегодняшнего дня занимал должность Директора корпоративно-инвестиционного, малого и среднего бизнеса", — говорится в сообщении.