Китай больше всех заинтересован в завершении войны в Украине: 5 фактов, которые это подтверждают

Китай, похоже, сегодня хочет завершения войны в Украине как ни одна из других третьих стран. Что дает основания так полагать, рассказал соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин.

Си Цзиньпин, придя на третий срок, заявил об амбициях Китая разделить вместе с США управление всем Миром. Но, похоже, россия поставила ему серьезную подножку на этом пути.

Война в Украине:

Ухудшила отношения Китая со своими главными торговыми партнерами,

Ухудшила логистику (по меньшей мере, в Европу),

Усилила торговую войну с США (количество ограничений на экспорт в Китай, прежде всего, технологической продукции — растет),

Подсветила возможный будущий военный конфликт за Тайвань,

Отвлекает от Китая инвесторов.

Читайте также: Американские инвесторы променяли Китай на Индию

Несколько фактов:

Темпы роста экономики Китая стремительно падают (и это по официальной статистике, качество которой сомнительное):

— 2023−5,2%,

— 2024 — 4,6%,

— 2025 — 3,4%. Соотношение долга Китая к ВВП выросло до рекордных 287,8% в 2023 году. Фондовый рынок Китая испытывает серьезные проблемы:

— Он упал на 13% в 2023 году, и продолжил свое падение в 2024 году на фоне непрерывных продаж за рубежом, углубляющегося кризиса недвижимости и шаткого восстановления экономики.

— Китай прекращает кредитование некоторых акций для коротких продаж с понедельника, чтобы поддержать падающие фондовые рынки страны.

— Стратегическим инвесторам не разрешат одалживать акции в течение согласованных периодов блокировки, — сообщили Шанхайская фондовая биржа и Шэньчжэньская фондовая биржа в отдельных выпусках после заявления Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая.

— Регуляторы Китая просят фонды ограничить короткую продажу фьючерсов на фондовые индексы.

— Три четверти иностранных денег, вложенных в фондовый рынок Китая в 2023 году, покинули страну в этом году. Чистые поступления инвестиций в акции находятся на 8-летнем минимуме.

— Как следствие, правительство Китая рассматривает пакет мер на $278 млрд для спасения фондового рынка. Предыдущие попытки властей восстановить доверие инвесторов окончились неудачей и премьер-министр Китая призывает действовать решительно. Рынок строительства (который занимает 30% китайской экономики) сдувается: — Пузырь жилой и коммерческой недвижимости в Китае за последние три года сдулся в полтора раза (по объему продаж).

— 2024 год также останется плохим для сектора.

— Открыт вопрос, куда перевложат китайцы сэкономленные за счет падения рынка 7 трлн юаней (около $1 трлн) — пустят в потребление или отнесут на депозиты?

— Стоимость жилья в Пекине упала на 10−30% с максимумов 2021 года, — пишет Financial Times со ссылкой на более 20 риелторов.

— По данным Китайской ассоциации недвижимости, в прошлом году около 233 застройщиков в Китае подали заявление о банкротстве на фоне экономического кризиса. Впервые с 2006 года Китай не стал самым крупным экспортером в США в 2023 году.

— Доля Китая в американском импорте снизилась с 21% в 2017 году до 14% сегодня.

— Доля Мексики, крупнейшего экспортера в США в 2023 году, составила 15%.

— Вероятно, в следующем году Канада обгонит Китай по экспорту в США. Экспорт из Китая тоже падает.

— Экспорт в 2023 году составил $3,38 трлн, что на 4,6% меньше, чем годом ранее.

— Экспорт упал впервые с 2016 года, поскольку мировой спрос на товары китайского производства (кроме автомобилей) замедлился. Китайские чиновники уже заявили, что в 2024 году от спада будет трудно избавиться. Новые прямые иностранные инвестиции в Китай упали в прошлом году до самого низкого уровня за три года:

— Согласно данным, опубликованным Министерством коммерции, ПИИ в 2023 году составили 1,1 трлн юаней ($153 млрд).

— Это было на 8% ниже, чем в 2022 году, что стало самым высоким показателем падения за всю историю наблюдений, по сопоставимым данным за 2014 год.

(!) Что интересно, Министерство объявило прошлый год «годом инвестиций в Китай» и представило 24 конкретных реформ для этого. Инфляция потребительских цен в 2023 году была самой слабой за 14 лет.

— Сохраняющаяся низкая базовая инфляция индекса потребительских цен отражает снижение внутреннего спроса из-за спада на рынке недвижимости и стресса на рынке труда, — заявили в Goldman Sachs. Индекс цен производителей упал на 2,7% в декабре, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, падая 15-й месяц подряд.

В 2023 году индекс цен производителей упал на 0,3%. Это очевидный признак снижения деловой активности. Индекс предприятий Китая продолжает падать:

— CSI 1000 является одним из самых широких и полных индексов китайского рынка акций, и используется для оценки общей инвестиционной активности и направления Китая. В Китае наблюдается отрицательный рост населения:

— В 2023 году в Китае родилось 9 миллионов детей, что является рекордно низким показателем за историю страны, начиная с 1949 года.

— В 2023 году население Китая сократилось на 2 миллиона человек, и вероятно дальнейшее сокращение: коэффициент рождаемости (количество детей у женщины в течение жизни) упал до рекордно низкого уровня — 1,0. Moody's в декабре 2023 года изменило прогноз по долгу Китая на «негативный». Безработица:

— Китай приостановил сбор данных по безработице среди молодежи после рекордного уровня.

— В июне уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 16 до 24 лет в городских районах Китая достиг рекордного уровня, превысив 20%.

Официальные данные показали, что общий уровень безработицы в Китае в июле 2023 года вырос до 5,3%. Ну и самое смешное — китайских блогеров просят не критиковать экономику страны.

Итак, впереди Китай ждут непростые времена, и безумный карлик-сосед приложил к этому свою руку.

По моей информации, Китай давит на россию для замораживания конфликта.

Так это, или нет на самом деле — скоро увидим. А пока, наблюдаем, как медленно скрипя, огромный шкаф начинает падать.

Читайте также: «Минус» $6 трлн за 3 года: почему падает фондовый рынок Китая и сможет ли Компартия его спасти