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12 февраля 2024, 14:55 Читати українською

Китай больше всех заинтересован в завершении войны в Украине: 5 фактов, которые это подтверждают

Китай, похоже, сегодня хочет завершения войны в Украине как ни одна из других третьих стран. Что дает основания так полагать, рассказал соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин.

Китай, несмотря на все обвинения в его адрес относительно поддержки рф в «украинском вопросе», похоже, сегодня является главным заинтересованным лицом в завершении войны в Украине.

Си Цзиньпин, придя на третий срок, заявил об амбициях Китая разделить вместе с США управление всем Миром. Но, похоже, россия поставила ему серьезную подножку на этом пути.

Война в Украине:

  • Ухудшила отношения Китая со своими главными торговыми партнерами,
  • Ухудшила логистику (по меньшей мере, в Европу),
  • Усилила торговую войну с США (количество ограничений на экспорт в Китай, прежде всего, технологической продукции — растет),
  • Подсветила возможный будущий военный конфликт за Тайвань,
  • Отвлекает от Китая инвесторов.

Читайте также: Американские инвесторы променяли Китай на Индию

Несколько фактов:

  1. Темпы роста экономики Китая стремительно падают (и это по официальной статистике, качество которой сомнительное):
    — 2023−5,2%,
    — 2024 — 4,6%,
    — 2025 — 3,4%.
  2. Соотношение долга Китая к ВВП выросло до рекордных 287,8% в 2023 году.
  3. Фондовый рынок Китая испытывает серьезные проблемы:
    — Он упал на 13% в 2023 году, и продолжил свое падение в 2024 году на фоне непрерывных продаж за рубежом, углубляющегося кризиса недвижимости и шаткого восстановления экономики.
    — Китай прекращает кредитование некоторых акций для коротких продаж с понедельника, чтобы поддержать падающие фондовые рынки страны.
    — Стратегическим инвесторам не разрешат одалживать акции в течение согласованных периодов блокировки, — сообщили Шанхайская фондовая биржа и Шэньчжэньская фондовая биржа в отдельных выпусках после заявления Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая.
    — Регуляторы Китая просят фонды ограничить короткую продажу фьючерсов на фондовые индексы.
    — Три четверти иностранных денег, вложенных в фондовый рынок Китая в 2023 году, покинули страну в этом году. Чистые поступления инвестиций в акции находятся на 8-летнем минимуме.
    — Как следствие, правительство Китая рассматривает пакет мер на $278 млрд для спасения фондового рынка. Предыдущие попытки властей восстановить доверие инвесторов окончились неудачей и премьер-министр Китая призывает действовать решительно.
  4. Рынок строительства (который занимает 30% китайской экономики) сдувается: — Пузырь жилой и коммерческой недвижимости в Китае за последние три года сдулся в полтора раза (по объему продаж).
    — 2024 год также останется плохим для сектора.
    — Открыт вопрос, куда перевложат китайцы сэкономленные за счет падения рынка 7 трлн юаней (около $1 трлн) — пустят в потребление или отнесут на депозиты?
    — Стоимость жилья в Пекине упала на 10−30% с максимумов 2021 года, — пишет Financial Times со ссылкой на более 20 риелторов.
    — По данным Китайской ассоциации недвижимости, в прошлом году около 233 застройщиков в Китае подали заявление о банкротстве на фоне экономического кризиса.
  5. Впервые с 2006 года Китай не стал самым крупным экспортером в США в 2023 году.
    — Доля Китая в американском импорте снизилась с 21% в 2017 году до 14% сегодня.
    — Доля Мексики, крупнейшего экспортера в США в 2023 году, составила 15%.
    — Вероятно, в следующем году Канада обгонит Китай по экспорту в США.
  6. Экспорт из Китая тоже падает.
    — Экспорт в 2023 году составил $3,38 трлн, что на 4,6% меньше, чем годом ранее.
    — Экспорт упал впервые с 2016 года, поскольку мировой спрос на товары китайского производства (кроме автомобилей) замедлился. Китайские чиновники уже заявили, что в 2024 году от спада будет трудно избавиться.
  7. Новые прямые иностранные инвестиции в Китай упали в прошлом году до самого низкого уровня за три года:
    — Согласно данным, опубликованным Министерством коммерции, ПИИ в 2023 году составили 1,1 трлн юаней ($153 млрд).
    — Это было на 8% ниже, чем в 2022 году, что стало самым высоким показателем падения за всю историю наблюдений, по сопоставимым данным за 2014 год.
    (!) Что интересно, Министерство объявило прошлый год «годом инвестиций в Китай» и представило 24 конкретных реформ для этого.
  8. Инфляция потребительских цен в 2023 году была самой слабой за 14 лет.
    — Сохраняющаяся низкая базовая инфляция индекса потребительских цен отражает снижение внутреннего спроса из-за спада на рынке недвижимости и стресса на рынке труда, — заявили в Goldman Sachs.
  9. Индекс цен производителей упал на 2,7% в декабре, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, падая 15-й месяц подряд.
    В 2023 году индекс цен производителей упал на 0,3%. Это очевидный признак снижения деловой активности.
  10. Индекс предприятий Китая продолжает падать:
    — CSI 1000 является одним из самых широких и полных индексов китайского рынка акций, и используется для оценки общей инвестиционной активности и направления Китая.
  11. В Китае наблюдается отрицательный рост населения:
    — В 2023 году в Китае родилось 9 миллионов детей, что является рекордно низким показателем за историю страны, начиная с 1949 года.
    — В 2023 году население Китая сократилось на 2 миллиона человек, и вероятно дальнейшее сокращение: коэффициент рождаемости (количество детей у женщины в течение жизни) упал до рекордно низкого уровня — 1,0.
  12. Moody's в декабре 2023 года изменило прогноз по долгу Китая на «негативный».
  13. Безработица:
    — Китай приостановил сбор данных по безработице среди молодежи после рекордного уровня.
    — В июне уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 16 до 24 лет в городских районах Китая достиг рекордного уровня, превысив 20%.
    Официальные данные показали, что общий уровень безработицы в Китае в июле 2023 года вырос до 5,3%.
  14. Ну и самое смешное — китайских блогеров просят не критиковать экономику страны.

Итак, впереди Китай ждут непростые времена, и безумный карлик-сосед приложил к этому свою руку.

По моей информации, Китай давит на россию для замораживания конфликта.
Так это, или нет на самом деле — скоро увидим. А пока, наблюдаем, как медленно скрипя, огромный шкаф начинает падать.

Читайте также: «Минус» $6 трлн за 3 года: почему падает фондовый рынок Китая и сможет ли Компартия его спасти

Автор:
Амелин Анатолий
Сооснователь и директор экономических программ Амелин Анатолий
Ukrainian Institute for the Future
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
12 февраля 2024, 15:14
#
Тайвань. Китай поки що спостерігає і боїться нападати.
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