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11 ноября 2026, 19:30 Читати українською

Правительство ухудшило прогноз ВВП Украины на 2027 год: что изменилось

Правительство пересмотрело макроэкономический прогноз, на котором базируется проект государственного бюджета на 2027 год. Теперь Кабмин ожидает, что рост ВВП Украины в следующем году составит лишь 0,4% вместо прогнозируемых ранее 1,3%. В то же время правительство ухудшило оценки прибыли бизнеса и экспорта, а прогноз инфляции повысило до 8,5%. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Правительство пересмотрело макроэкономический прогноз, на котором базируется проект государственного бюджета на 2027 год.
Снижение доходов, удорожание производства и слабый экспорт: что правительство прогнозирует для экономики Украины. Фото: AP
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Как правительство изменило прогноз ВВП и инфляции

По данным Железняка, Кабмин обновил второй сценарий макропрогноза на 2027−2029 годы. Именно он был положен в основу проекта государственного бюджета на 2027 год.

Согласно новым оценкам, рост реального ВВП Украины в 2026 году составит 0,1% вместо ожидаемых ранее 1,6%. Прогноз на 2027 год также снизили с 1,3% до 0,4%.

В то же время правительство пересмотрело в сторону повышения ожидания инфляции. На 2026 год прогноз вырос с 9,2% до 10,6%, на 2027 год — до 8,5%.

Изменились и ожидания по внешней торговле. Если ранее правительство прогнозировало рост экспорта в 2026 году на 3,1%, то теперь ожидает его сокращение на 1,9%. В денежном исчислении это $52,9 млрд против предварительного прогноза в $55,8 млрд.

Что новый прогноз означает для бизнеса

Пересмотр макроэкономических характеристик отразился и на оценках денежных результатов компаний.

По новому сценарию прибыль прибыльных предприятий в 2027 году составит 1,756 трлн грн. В первом сценарии Бюджетной декларации этот показатель оценивали в 2,16 трлн грн. Таким образом, новый прогноз на 19% ниже.

Кроме того, правительство ожидает более существенного роста цен производителей промышленной продукции. В 2027 году они могут возрасти на 17,3% против 10,3%, предусмотренных предварительным сценарием.

Номинальный ВВП Украины в 2027 году прогнозируется на уровне 11,185 трлн грн. Это на 345 млрд грн меньше показателя первого сценария Бюджетной декларации, составившего 11,531 трлн грн.

По оценкам Кабмина, экспорт в 2027 году вырастет всего на 0,8%, тогда как импорт — на 10,7%. Дефицит торговли прогнозируется на уровне $85 млрд.

Среди других показателей — безработица на уровне 13% в 2027 году и 13,3% в 2029-м. Количество занятых, по прогнозу, составит 12,7 млн человек.

Средняя зарплата в 2027 году правительство оценивается в 36 804 грн. Ее рост в реальном измерении, то есть с учетом инфляции, прогнозируется на уровне 4,9%.

Какие предположения заложило правительство в макропрогноз

Пересматривая экономические ожидания, Кабмин учел ряд ограничений, влияющих на работу предприятий и внешнюю торговлю.

В частности, правительство предполагает, что порты Большой Одессы будут работать с существенными ограничениями. Также в прогнозе учтены последствия разрушений в металлургии, энергетике и логистике в течение 2026 года, которые уменьшили производственные мощности.

Среди других предположений — задержки сдерживающих инвестиции международного финансирования и продолжение интенсивных обстрелов в первом полугодии 2027 года.

В то же время сценарий предполагает завершение активных боевых действий в 2027 году. С этим предположением связано ожидаемое возобновление экономического роста во второй половине года.

Отдельно правительство учло влияние дефицита электроэнергии на экономику. По оценкам Кабмина, каждый недопроизведенный 1 млрд кВтч электроэнергии уменьшает ВВП еще на 0,15 процентного пункта.

Что правительство прогнозирует на 2028−2029 годы

Следующие два года Кабмин ожидает ускорения экономического роста. По второму сценарию ВВП Украины должен вырасти на 4,1% в 2028 году и на 5,9% в 2029-м.

Инфляцию прогнозируют на уровне 8,2% и 5,9% соответственно. Среднегодовой рост экспорта в этот период ожидается на уровне 9,5% при открытии портов.

Как сообщил Железняк, обновленный макропрогноз Минфин будет использовать при доработке проекта государственного бюджета на 2027 год между первым и вторым чтениями.

По его словам, прогноз обсудили с Министерством финансов, Национальным банком Украины, Европейской комиссией и Международным валютным фондом. Принципиальных возражений от этих учреждений не было.

Как изменился прогноз Национального банка

Ранее свой макроэкономический прогноз ухудшил и Национальный банк Украины. В конце октября регулятор пересмотрел оценки экономической динамики на 2026−2027 годы.

Если раньше НБУ ожидал рост ВВП на 1,8% в 2026 году и на 2,8% в 2027-м, то теперь прогнозирует сокращение экономики на 0,4% в этом году и рост всего на 0,4% в следующем.

Прогноз инфляции регулятор также повысил с 10% до 12,5% на конец 2026 года и с 6,9% до 7,3% в 2027-м.

По данным Государственной службы статистики, в третьем квартале 2026 реальный ВВП Украины сократился на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения, во втором квартале был зафиксирован рост на 0,4%, а в первом — сокращение на 0,6%.

Инфляция в годовом исчислении по итогам октября 2026 года ускорилась до 11%. В сентябре этот показатель составил 10%, а в августе — 8,1%.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Iryna777777
Iryna777777
11 ноября 2026, 20:42
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Шедевр
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