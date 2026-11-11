Рада вернула контроль над государственной поддержкой бизнеса: что изменится для предприятий

Верховная Рада 11 ноября приняла в целом закон № 15437, возвращающий контроль за государственной помощью бизнеса. Во время военного положения такой контроль не производился. Теперь АМКУ снова будет оценивать, не создает ли бюджетная помощь отдельным предприятиям преимуществ над другими участниками рынка.

О принятии документа 11 ноября сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк в Telegram.

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«Речь идет о возвращении государственного контроля за поддержкой предприятий из государственного и местных бюджетов, который был приостановлен во время военного положения», — написала она.

Контроль государственной помощи осуществляет Антимонопольный комитет Украины. Его задача состоит не в том, чтобы запретить бюджетную поддержку предприятий, а в том, чтобы проверить ее влияние на конкуренцию. В частности, не получает одна компания преимуществ перед другими только благодаря доступу к бюджетным ресурсам.

Это касается помощи как из государственного, так и местных бюджетов. Следовательно, правила распространяются не только на решение центральных властей. Поддержка предприятий на уровне общин также относится к сфере государственной помощи, над которой должен осуществляться контроль.

Для территорий, где продолжаются активные боевые действия или находящиеся под временной оккупацией, закон предусматривает специальные правила. Они будут действовать и в течение года после завершения боевых действий или прекращения оккупации. Это важное условие для регионов, где предприятия работают в более сложных условиях, чем бизнес на остальной территории Украины.

Законопроект № 15437 был зарегистрирован в Верховной Раде 22 июля 2026 года. 1 сентября парламент поддержал его за основу 249 голосами. После доработки документ был вынесен на окончательное голосование 11 ноября.

Принятие закона связано с обязательствами Украины перед Европейским Союзом в рамках программы Ukraine Facility. Украинское законодательство о государственной помощи предприятиям должно соответствовать европейским правилам конкуренции.

Для бизнеса это возвращение к системе, в которой бюджетная поддержка должна оцениваться не только с точки зрения ее экономической цели, но и с учетом последствий для других участников рынка. Особенно важен этот принцип для местных программ поддержки предприятий, где решение о распределении бюджетных средств принимают общины.

Закон не означает упразднения государственной или местной помощи бизнесу. Речь идет о возвращении контроля за тем, как ее предоставляют и не искажает ли она конкуренцию. Именно этот баланс между поддержкой предприятий и равными условиями работы на рынке лежит в основе европейского подхода к государственной помощи.