Топ-5 новостей за среду: банки будут платить 50% налога, порог проверок НДС вырос, прогноз ВВП ухудшили

В среду, 11 ноября, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 15262, предусматривающий продление повышенной ставки налога на прибыль банков в размере 50% на 2027 год. За документ проголосовали 303 народных депутата, пишет заместитель председателя Налогового комитета В Р Ярослав Железняк.

В среду, 11 ноября, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 16037-д об упрощении администрирования налога на добавленную стоимость (НДС). Документ предусматривает повышение порога для назначения документальных проверок по бюджетному возмещению НДС со 100 тыс. грн до 1 млн грн. За закон проголосовали 273 народных депутата.

Небольшие банки снова взяли паузу в пересмотре депозитных ставок. За последние две недели только одно финучреждение с депозитным портфелем до 2 млрд грн пересмотрело доходность вкладов в гривне для частных клиентов. Однако общая тенденция четко прослеживается — депозиты дорожают. Какие доходности вкладов в нацвалюте сейчас предлагают небольшие финучреждения, расскажет Минфин.

В среду, 11 ноября, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 15555, изменяющий правила раскрытия банковской тайны Национальным банком Украины. Документ ужесточает защиту конфиденциальной информации, которую НБУ получает от иностранных органов банковского надзора. За закон проголосовали 268 народных депутатов.

Правительство пересмотрело макроэкономический прогноз, на котором базируется проект государственного бюджета на 2027 год. Теперь Кабмин ожидает, что рост ВВП Украины в следующем году составит лишь 0,4% вместо прогнозируемых ранее 1,3%. В то же время правительство ухудшило оценки прибылей бизнеса и экспорта, а прогноз инфляции повысил до 8,5%.