ЕС согласовал новые санкции против россии: под ограничения попадут 50 банков и теневой флот

Евросоюз готовит новые ограничения против российского бизнеса и финансового сектора. Послы стран ЕС согласовали санкционные списки, в которые вошли 50 российских банков, энергетические компании и участники сети «теневого флота». В общей сложности речь идет о 145 физических и юридических лицах. Окончательное решение министры иностранных дел Евросоюза должны принять 16 ноября. Об этом пишет Reuters.

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Какие ограничения ЕС согласовал против россии

Новые санкции охватывают три режима Евросоюза. Большая часть ограничений касается основного санкционного режима, введенного в ответ на нарушение территориальной целостности Украины. В его пределах уже находятся около 4500 человек и организаций.

По данным дипломатических источников, в этот список согласились добавить еще 113 физических и юридических лиц. Среди них — 50 российских банков, компании и лица, помогающие работать теневому флоту рф, энергетические предприятия и другие представители российского бизнеса.

Еще 31 физическое и юридическое лицо планируют внести в санкционный режим против гибридных угроз. Он направлен, в частности, против участников кампаний по манипулированию информацией и иностранному вмешательству.

Отдельное лицо также добавили в санкционный список в рамках режима, направленного против киберугроз.

Санкции связали с попыткой атаки на аэропорт в Германии

Новые ограничения против участников гибридных операций, по информации одного из дипломатических источников, связаны с попыткой атаки беспилотника на аэропорт Лейпциг/Галле в Германии.

Берлин возложил ответственность за этот инцидент на москву. В то же время россия неоднократно отрицала причастность к гибридным операциям, диверсиям в странах НАТО и подготовке любого противостояния.

Когда новые санкции вступят в силу

Послы ЕС согласовали санкционные списки 11 ноября. Теперь они должны быть окончательно утверждены министрами иностранных дел государств Евросоюза на заседании 16 ноября.

После утверждения и публикации в Официальном журнале ЕС новые ограничения вступят в силу.

Что предшествовало

В сентябре Евросоюз договорился продлить персональные санкции в отношении примерно 3000 российских граждан и компаний сразу на три года. Однако из санкционного списка решили исключить российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Компромисс стал результатом сложных переговоров: Франция настаивала на исключении Усманова, а Люксембург — Фридмана, в частности из-за арбитражного иска бизнесмена на сумму около 16 млрд долларов. Ранее санкции в отношении физических и юридических лиц ЕС продлевались каждые шесть месяцев.

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