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11 ноября 2026, 15:42 Читати українською

Банковская тайна в Украине: Рада приняла новые правила раскрытия информации НБУ

В среду, 11 ноября, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №15555, изменяющий правила раскрытия банковской тайны Национальным банком Украины. Документ ужесточает защиту конфиденциальной информации, которую НБУ получает от иностранных органов банковского надзора. За закон проголосовали 268 народных депутатов. Об этом пишет народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

В среду, 11 ноября, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №15555, изменяющий правила раскрытия банковской тайны Национальным банком Украины.
В среду, 11 ноября, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №15555, изменяющий правила раскрытия банковской тайны Национальным банком Украины.
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Что меняется

Закон предусматривает ограничение доступа к банковской тайне, полученной Нацбанком регуляторами государств Европейского Союза.

В частности, в гражданском и хозяйственном судопроизводстве запрещается истребовать такую информацию.

Кроме того, НБУ сможет раскрывать конфиденциальные сведения, полученные от органов банковского надзора других государств, только с их согласия и исключительно для целей, определенных в таком согласии.

Читайте: Верховный Суд ограничил доступ налоговой к банковской тайне

Отдельно документ устанавливает механизм обжалования судебных решений.

В гражданских делах Национальный банк будет иметь право обжаловать решение о раскрытии информации, полученной от европейских регуляторов, в течение пяти дней.

Если решение принято без уведомления НБУ, срок обжалования будет исчисляться со дня получения им копии судебного решения.

Зачем приняли закон

Необходимость изменений возникла после оценки Европейского банковского органа (EBA), выявившего несоответствие украинского законодательства положениям Директивы 2013/36/ЕС.

Из-за недостаточных гарантий защиты конфиденциальной информации возникали ограничения в обмене данными между Национальным банком и иностранными органами банковского надзора.

Новые правила должны устранить эти препятствия и создать предпосылки для более полноценного сотрудничества НБУ с европейскими регуляторами.

Законопроект также связан с выполнением международных обязательств Украины перед Европейским Союзом в рамках переговорного раздела 9 «Финансовые услуги» и Международного валютного фонда.

Будут ли касаться изменения счетов украинцев

Новый закон не вводит всеобщего запрета на раскрытие банковской тайны в Украине.

Его положения касаются, прежде всего, информации, которую Национальный банк получает от иностранных надзорных органов в рамках международного сотрудничества.

Итак, речь идет о защите конфиденциальных данных между финансовыми регуляторами, а не об изменении общего порядка доступа к банковским счетам граждан.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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