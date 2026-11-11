Не хватает стажа для пенсии: на какие выплаты могут рассчитывать украинцы в 2026 году

Достижение пенсионного возраста не всегда означает, что человек будет получать пенсию. Если ему не хватает страхового стажа, государство предусматривает возможность получать ежемесячную социальную помощь. Но право на такие выплаты зависит от возраста, доходов и других условий.

Почему в 2026 году не все украинцы смогут выйти на пенсию в 60 лет. Фото: Pexels

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Кто может рассчитывать на государственную поддержку, сколько платят в 2026 и как оформить помощь через Пенсионный фонд Украины?

Почему в 2026 году не все украинцы могут выйти на пенсию в 60 лет

В Украине право на пенсию по возрасту зависит не только от достижения определенного возраста, но и количества лет страхового стажа. В 2026 году требования к нему выросли: чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 33 лет стажа.

Если человек не набрал необходимое количество лет, пенсию могут назначить позже. В 63 года для этого нужно иметь от 23 до 32 лет страхового стажа, а в 65 лет — от 15 до 22 лет.

Если до 65 лет человек не накопил 15 лет страхового стажа, права на пенсию по возрасту у него нет. Однако это не значит, что он останется без государственной поддержки. Для таких случаев законодательство предусматривает ежемесячное социальное пособие.

Кто может получать социальную помощь вместо пенсии

Государственная социальная помощь предусмотрена не только для людей постарше, которым не хватило стажа для пенсии. Право на нее также имеют отдельные категории людей с инвалидностью и детей, потерявших кормильца.

В частности, на выплаты могут претендовать:

люди в возрасте от 65 лет, не имеющие права на пенсию;

люди с инвалидностью I, II или III группы;

дети умершего кормильца, если у него не было необходимого страхового стажа для назначения пенсии в связи с потерей кормильца;

женщины, которым присвоено почетное звание Украины «Мать-героиня»;

священнослужители и церковнослужители, отвечающие установленным законом условиям.

Самой принадлежности к одной из этих категорий недостаточно. Пенсионный фонд также проверяет материальное положение заявителя и наличие других государственных выплат.

Какой доход должен быть у заявителя

Для назначения помощи человек, как правило, не должен получать пенсию или другие выплаты, несовместимые с этим видом государственной поддержки.

Также учитывают среднемесячный совокупный доход семьи за шесть календарных месяцев, предшествующих месяцу, предшествующему месяцу обращения. В расчете на одного человека он не должен превышать прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность.

В 2026 году этот показатель составляет 2595 грн.

Для двух категорий заявителей действуют исключения. Людям с инвалидностью I группы и детям умершего кормильца помощь назначают вне зависимости от уровня дохода.

Сколько выплачивают в 2026 году

Размер государственной социальной помощи зависит от категории получателя. Его определяют в процентах от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году он составляет 2595 грн.

Предусмотрены следующие размеры выплат:

30% прожиточного минимума — для людей от 65 лет, не имеющих права на пенсию;

60% — для людей с инвалидностью III группы;

80% — для людей с инвалидностью II группы;

100% — для людей с инвалидностью I группы, женщин со званием «Мать-героиня» и на одного ребенка умершего кормильца;

120% — на двоих детей умершего кормильца;

150% — на троих и более детей умершего кормильца;

50% — для священнослужителей.

Для людей от 65 лет базовый размер пособия составляет 30% прожиточного минимума. Однако это не обязательно окончательная сумма выплаты.

Постановление Кабмина № 265 предусматривает механизм государственной адресной помощи. Если назначенная социальная выплата вместе с другими учтенными выплатами не достигает установленного прожиточного минимума, государство может компенсировать разницу. Порядок такого расчета зависит от категории получателя и предусмотренных законодательством условий.

Как оформить помощь и какие документы нужны

С 1 июля 2025 г. назначением и выплатой этого вида государственной социальной помощи занимается Пенсионный фонд Украины.

Для оформления необходимо подать заявление и подготовить основные документы:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

трудовую книжку;

декларацию о доходах, если она необходима.

Для отдельных категорий заявителей потребуются дополнительные документы. К примеру, женщинам со званием «Мать-героиня» нужно предоставить соответствующее удостоверение.

Если помощь оформляют на ребенка умершего кормильца, необходимы свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о смерти кормильца или соответствующее судебное решение. При необходимости также представляют документы о родственных связях, установлении опеки или обучении ребенка.

Если заявление представляет представитель, он должен подтвердить свои полномочия.

Обратиться можно в сервисный центр Пенсионного фонда, через ЦНАП или уполномоченный орган местного совета. Документы также принимаются по почте и онлайн через веб-портал электронных услуг или мобильное приложение Пенсионного фонда. Подать заявление можно и через портал Действие, если соответствующая услуга доступна.

Для электронного обращения требуется квалифицированная электронная подпись или другое предусмотренное системой средство электронной идентификации.

Заявление рассматривается не позднее 10 дней после поступления всех необходимых документов и сведений. О принятом решении Пенсионный фонд сообщает в течение пяти рабочих дней.

Можно ли купить страховой стаж, если его не хватает

Если человеку не хватает страхового стажа для назначения пенсии, законодательство разрешает добровольно уплачивать страховые взносы. Это можно делать как за текущие периоды, так и за отдельные прошлые периоды, когда человек не работал официально и не был застрахован в системе пенсионного страхования.

В первом случае человек заключает договор о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования и уплачивает взносы. Страховой стаж засчитывают за месяцы, за которые поступила оплата.

Второй вариант — единовременно уплатить взносы за прошлые периоды. Но такая возможность имеет ограничение: докупить можно только те месяцы, когда человек не был застрахован в системе. Минимальный размер взноса для такого платежа также отличается от обычной ежемесячной оплаты.

Перед заключением договора следует проверить свой страховой стаж в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Там можно просмотреть данные о периодах работы и оплате взносов работодателем.

Если стажа недостаточно для ухода на пенсию в 60 лет, человек может получить право на пенсию позже, добровольно уплатить взносы за отсутствующие периоды или, при наличии соответствующих оснований, оформить государственную социальную помощь по достижении 65 лет.