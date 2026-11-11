Бензин и дизель в Украине подешевели: цены на АЗС 11 ноября

В среду, 11 ноября, средняя цена бензина А-95 в Украине снизилась на 28 копеек — до 88,74 грн/л. Дизельное топливо подешевело на 11 копеек — до 104,31 грн/л. В то же время автогаз продолжил дорожать.

Средняя цена бензина А-95 в Украине снизилась на 28 копеек – до 88,74 грн/л.

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Средние цены на топливо 11 ноября

Больше всего за день подешевел бензин марки А-92 — на 81 копейку. В то же время, средняя стоимость автогаза выросла на 45 копеек — до 61,15 грн за литр.

Сколько стоит горючее на разных АЗС

По состоянию на 11 ноября стоимость бензина А-95, дизельного горючего и автогаза в крупнейших сетях составила:

Среди приведенных сетей самый дешевый бензин А-95 предлагает БРСМ-Нафта — 86,04 грн/л. Самая низкая цена дизельного горючего зафиксирована в сети Авантаж 7 — 101 грн/л. Там же дешевле стоит автогаз — 58,45 грн/л.

Как изменились цены накануне

Напомним, 10 ноября средняя стоимость бензина А-95 снизилась на 56 копеек — до 89,02 грн/л, а дизельного горючего — на 12 копеек, до 104,42 грн/л.

Таким образом, бензин А-95 за два дня подешевел на 84 копейки, в то время как автогаз продолжил расти в цене.