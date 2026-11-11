Кличко назвал условие бесплатного проезда в Киеве: правительство должно компенсировать расходы

Киев готов ввести бесплатный проезд в наземном общественном транспорте, однако расходы должны компенсировать государство. По словам городского головы Виталия Кличко , содержание городского транспорта обходится примерно в 20 млрд грн, и самостоятельно покрыть такие расходы столица не может.

Бесплатный транспорт в Киеве: Кличко объяснил, почему город не может самостоятельно его оплатить. ФОТО: скриншот

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости



Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица готова ввести бесплатный проезд в общественном транспорте, но при условии компенсации расходов со стороны правительства.

Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что содержание городского транспорта обходится примерно в 20 млрд. грн. Эта сумма включает, в частности, расходы на топливо. По словам градоначальника, городской бюджет не может самостоятельно покрыть такие расходы, особенно в преддверии зимы.

«Мы готовы это сделать, но обязательно должна быть компенсация», — подчеркнул он.

Также Кличко напомнил, что за 11 лет правительство задолжало Киеву более 8 млрд грн субвенции за бесплатную перевозку льготников. В то же время введение бесплатного проезда в коммунальных автобусах, троллейбусах и трамваях потребует еще около 2,2 млрд грн компенсации ежегодно.

О бесплатном проезде в наземном транспорте Киева ранее говорил и президент Владимир Зеленский. В заявлении от 8 ноября он сообщил, что поручил премьер-министру подготовить соответствующую программу и предусмотреть резерв автобусов в случае перебоев в работе метро или проблем с мостами через Днепр.