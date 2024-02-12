На мировых рынках происходит важный сдвиг: два десятилетия назад инвесторы делали ставку на Китай, но как только он оступился, они поспешили забрать деньги. Большая часть этого капитала направляется в Индию, а такие гиганты Уолл-стрит, как Goldman Sachs Group Inc и Morgan Stanley, называют эту страну основным инвестиционным направлением на следующее десятилетие, пишет Bloomberg. «Минфин» публикует перевод статьи.
Американские инвесторы променяли Китай на Индию
Новый фаворит
Этот разворот провоцирует золотую лихорадку. Хедж-фонд Marshall Wace стоимостью $62 млрд в своем флагманском фонде держит крупнейшую чистую длинную позицию по США, а на втором месте — Индия.
Подразделение Vontobel Holding AG, расположенное в Цюрихе, сделало страну своим главным направлением на развивающихся рынках, а Janus Henderson Group Plc изучает возможность приобретения активов. Даже традиционно консервативные розничные инвесторы Японии сокращают присутствие в Китае и уходят в Индию.
Инвесторы внимательно следят за тем, как две азиатские державы расходятся в разные стороны. Индия, самая быстрорастущая крупная экономика в мире, значительно расширила инфраструктуру под руководством премьер-министра Нарендры Моди, который не скрывает свое желание забрать капитал у Пекина. Китай, с другой стороны, борется с хроническими экономическими проблемами и растущими разногласиями с Западом.
«Люди интересуются Индией по нескольким причинам — одна из них заключается в том, что это просто не Китай», — сказал Викас Першад, управляющий портфелем азиатских акций M&G Investments в Сингапуре. «Здесь есть настоящая история долгосрочного роста».
Хотя бычьи настроения в отношении Индии уже случались и раньше, сейчас инвесторы с большей вероятностью увидят рынок, напоминающий Китай прошлых времен: обширную, динамичную экономику, которая по-новому открывается глобальным деньгам. Никто не ждет, что все будет гладко. Население страны по-прежнему в значительной степени бедное, фондовые рынки переоценены, а рынки облигаций изолированы. Но большинство все равно переходят, считая, что рисков играть против Индии все же больше.
История показывает, что экономический рост Индии и стоимость ее фондового рынка тесно связаны. Если нация продолжит расти на 7%, можно ожидать, что размер рынка будет увеличиваться примерно такими же темпами. За последние два десятилетия валовой внутренний продукт и рыночная капитализация росли в тандеме с $500 млрд до $3,5 трлн.
Аникет Шах, глобальный руководитель департамента охраны окружающей среды, социальных вопросов и управления в Jefferies Group LLC., отметил, что на созвон компании по Индии пришло больше всего людей. «Люди действительно пытаются понять, что происходит в этой стране», — добавил он.
Потоки капитала отражают энтузиазм. На рынке биржевых фондов США основной фонд, который покупает индийские акции, в последнем квартале 2023 года привлек рекордный объем капитала, в то время, как четыре крупнейших китайских фонда вместе взятых показали отток в $800 млн. Согласно данным EPFR, активные фонды облигаций на каждый выведенный из Китая доллар 50 центов вложили в Индию.
В середине января Индия ненадолго обогнала Гонконг и стала четвертым по величине фондовым рынком в мире. Некоторые инвесторы считают, что южноазиатская страна будет только расти. Morgan Stanley прогнозирует, что фондовый рынок Индии станет третьим по величине к 2030 году. Ее вес в контрольном показателе MSCI Inc для акций развивающихся рынков находится на рекордно высоком уровне в 18%, а доля Китая при этом сократилась до самого низкого уровня в 24,8%.
«С точки зрения веса индекса, Китай будет ниже, а Индия — выше», — пояснил Сингапурский руководитель отдела исследований по Азии в Julius Baer Марк Мэтьюз, который в прошлом году запустил свой первый индийский фонд. «Это тренд».
Розничные инвесторы Японии, которые традиционно отдавали предпочтение США, также проявляют интерес к Индии. Пять их взаимных фондов, ориентированных на Индию, теперь входят в топ-20 по притоку инвестиций. Активы крупнейшего — Nomura Indian Stock Fund — находятся на четырехлетнем максимуме.
Хедж-фонды, включая Marshall Wace, указывают на сильный рост Индии и относительную политическую стабильность, в качестве причин для сохранения оптимизма в отношении локальных очагов роста в регионе.
Компания Karma Capital, которая управляет капиталом в Индии для таких учреждений, как Norges Bank, отмечает, что американские инвесторы особенно хотят больше узнать о рынке. Раджниш Гирдхар, исполнительный директор фонда, вспомнил, как один клиент на запросы по Индии отвечал с поразительной скоростью.
Давнее соперничество
Индия обернула себе на пользу смену динамики в Китае, который считается ее давним соперником.
Если Китай рассматривается, как угроза западному глобальному порядку, Индия воспринимается, как потенциальный противовес, — страна, все более агрессивно позиционирующая себя, в качестве жизнеспособной альтернативы Пекину. Такие страны, как США, считают, что с Индией нужно устанавливать тесные связи, даже несмотря на критику в адрес налоговой политики страны. В настоящее время на Индию приходится более 7% мирового производства iPhone, и она вкладывает триллионы рупий в модернизацию инфраструктуры.
Эти усилия являются частью плана Моди по продвижению Индии, в качестве нового двигателя мировой экономики. Правительство увеличит расходы на инфраструктуру на 11% — до 11,1 трлн рупий ($34 млрд) — в предстоящем финансовом году, заявила на прошлой неделе министр финансов Нирмала Ситхараман в своем промежуточном выступлении по бюджету.
«Инвестиционный цикл набирает обороты благодаря капитальным расходам и инфраструктурным инициативам», — отметила Джитания Кандхари, заместитель главного инвестиционного директора по комплексным решениям в Morgan Stanley Investment Management.
Индия также строит обширную экосистему технологий, направленных на то, чтобы активно привлекать людей на цифровой рынок. Google Pay от Alphabet Inc планирует работать с индийской системой мобильных платежей, которая ежемесячно генерирует миллиарды сделок и готова расширить услуги за пределами страны.
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«Впервые у вас есть сотни миллионов индийцев с банковским счетом и доступом к кредитам», — сказал Ашиш Чуг, финансовый менеджер Loomis Sayles & Co. «Это обязательно привлечет в Индию глобальные компании, а вместе с ними — и глобальных инвесторов».
Вызовы для Индии
Некоторые проблемы сохраняются. Эйфория взвинтила цены на индийские акции. Популярный индекс S&P BSE Sensex вырос почти в три раза, по сравнению с минимумом марта 2020 года, а прибыль выросла только примерно в два раза. Индикатор торгуется с более чем 20-кратным будущим доходом, что на 27% дороже, чем в среднем за период с 2010 по 2020 годы.
Завышенные оценки и недавние попытки Пекина поддержать свои рынки побудили некоторых инвесторов задуматься об изменении стратегии. По данным Bloomberg, глобальные фонды вывели более $3,1 млрд из местных акций в январе, что является самым большим месячным показателем за год.
«Огромный успех уже закладывается в цены на рынках Индии», — сказал Марк Уильямс, управляющий фонда в Somerset Capital Management. «Но вопрос в том, что еще не учтено в ценах. Безусловно, существует риск того, что индийские рынки могут зайти в диапазон и остаться там на несколько лет».
Инвесторы готовятся к коррекции после восьми лет ежегодного роста на локальном рынке акций. Ожидается, что Моди выиграет третий президентский срок во время национальных выборов в этом году. Недавние опросы показали, что его партия намерена придерживаться текущей политики. Но ослабленная правящая партия может встряхнуть рынки в краткосрочной перспективе.
«Результаты государственных выборов показали, что у нас должна быть преемственность в правительстве. Но все еще может измениться», — сказал Пиюш Миттал, портфельный менеджер Matthews International Capital Management LLC.
Социальная повестка дня Моди, которая, по словам его критиков, благоприятствует индуистскому большинству страны, также угрожает стабильности в стране, в которой насчитывается более 200 миллионов религиозных меньшинств. Превратить потенциал Индии в экономическую реальность, приносящую пользу всем гражданам, — непростая задача, особенно в условиях многоязычной демократии с огромными культурными различиями между штатами.
«Индии еще предстоит пройти долгий путь», — сказал Чарльз Робертсон, глава макростратегии FIM Partners Ltd. «Потенциальный пиковый рост все еще ниже того, чего достиг Китай».
Даже с учетом этих рисков, фанаты Индии готовы вкладываться на долгосрочную перспективу. По их словам, страна закладывает основу для многолетнего развития и новых рыночных возможностей.
«Всегда существует вероятность скандалов, социальной поляризации и политического шума», — комментирует Анинда Митра, глава азиатской макроэкономической и инвестиционной стратегии BNY Mellon Investment Management. «Тем не менее, если вы считаете, что экономика к этому времени в следующем десятилетии вырастет примерно до $8 трлн, то волатильность того стоит».
Некогда изолированные финансовые рынки Индии продолжат открываться. При иностранной собственности чуть выше 2%, рынок суверенных облигаций страны в размере $1,2 трлн с июня войдет в глобальный индекс долга JPMorgan Chase & Co. По мнению HSBC Asset Management, этот шаг в ближайшие годы может привлечь в страну капитал на сумму до $100 млрд.
Индия также наращивает усилия по глобализации рупии, хотя и в более скромных масштабах, чем Китай. И все же потенциал есть, особенно в сочетании с городом GIFT City — пилотным проектом свободного рынка в западной Индии, который стремится стать глобальным финансовым центром, свободным от правил и налогов. Это попытка повторить успех Шэньчжэня в 1980 году, в качестве особой экономической зоны.
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По словам Гаурава Нарайна, управляющего капиталом, который консультирует Фонд роста капитала Индии, уверенность в стране связана с долгосрочным воздействием таких инициатив, а не с краткосрочным прогнозом по акциям и облигациям.
«Нам больше не нужно продавать историю Индии», — сказал он. «Покупают люди, которые в курсе всех этих позитивных изменений».
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