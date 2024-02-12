Американские инвесторы променяли Китай на Индию

На мировых рынках происходит важный сдвиг: два десятилетия назад инвесторы делали ставку на Китай, но как только он оступился, они поспешили забрать деньги. Большая часть этого капитала направляется в Индию, а такие гиганты Уолл-стрит, как Goldman Sachs Group Inc и Morgan Stanley, называют эту страну основным инвестиционным направлением на следующее десятилетие, пишет Bloomberg. «Минфин» публикует перевод статьи.

Новый фаворит

Этот разворот провоцирует золотую лихорадку. Хедж-фонд Marshall Wace стоимостью $62 млрд в своем флагманском фонде держит крупнейшую чистую длинную позицию по США, а на втором месте — Индия.

Подразделение Vontobel Holding AG, расположенное в Цюрихе, сделало страну своим главным направлением на развивающихся рынках, а Janus Henderson Group Plc изучает возможность приобретения активов. Даже традиционно консервативные розничные инвесторы Японии сокращают присутствие в Китае и уходят в Индию.

Инвесторы внимательно следят за тем, как две азиатские державы расходятся в разные стороны. Индия, самая быстрорастущая крупная экономика в мире, значительно расширила инфраструктуру под руководством премьер-министра Нарендры Моди, который не скрывает свое желание забрать капитал у Пекина. Китай, с другой стороны, борется с хроническими экономическими проблемами и растущими разногласиями с Западом.

«Люди интересуются Индией по нескольким причинам — одна из них заключается в том, что это просто не Китай», — сказал Викас Першад, управляющий портфелем азиатских акций M&G Investments в Сингапуре. «Здесь есть настоящая история долгосрочного роста».

Хотя бычьи настроения в отношении Индии уже случались и раньше, сейчас инвесторы с большей вероятностью увидят рынок, напоминающий Китай прошлых времен: обширную, динамичную экономику, которая по-новому открывается глобальным деньгам. Никто не ждет, что все будет гладко. Население страны по-прежнему в значительной степени бедное, фондовые рынки переоценены, а рынки облигаций изолированы. Но большинство все равно переходят, считая, что рисков играть против Индии все же больше.

История показывает, что экономический рост Индии и стоимость ее фондового рынка тесно связаны. Если нация продолжит расти на 7%, можно ожидать, что размер рынка будет увеличиваться примерно такими же темпами. За последние два десятилетия валовой внутренний продукт и рыночная капитализация росли в тандеме с $500 млрд до $3,5 трлн.

Аникет Шах, глобальный руководитель департамента охраны окружающей среды, социальных вопросов и управления в Jefferies Group LLC., отметил, что на созвон компании по Индии пришло больше всего людей. «Люди действительно пытаются понять, что происходит в этой стране», — добавил он.

Потоки капитала отражают энтузиазм. На рынке биржевых фондов США основной фонд, который покупает индийские акции, в последнем квартале 2023 года привлек рекордный объем капитала, в то время, как четыре крупнейших китайских фонда вместе взятых показали отток в $800 млн. Согласно данным EPFR, активные фонды облигаций на каждый выведенный из Китая доллар 50 центов вложили в Индию.

В середине января Индия ненадолго обогнала Гонконг и стала четвертым по величине фондовым рынком в мире. Некоторые инвесторы считают, что южноазиатская страна будет только расти. Morgan Stanley прогнозирует, что фондовый рынок Индии станет третьим по величине к 2030 году. Ее вес в контрольном показателе MSCI Inc для акций развивающихся рынков находится на рекордно высоком уровне в 18%, а доля Китая при этом сократилась до самого низкого уровня в 24,8%.

«С точки зрения веса индекса, Китай будет ниже, а Индия — выше», — пояснил Сингапурский руководитель отдела исследований по Азии в Julius Baer Марк Мэтьюз, который в прошлом году запустил свой первый индийский фонд. «Это тренд».

Розничные инвесторы Японии, которые традиционно отдавали предпочтение США, также проявляют интерес к Индии. Пять их взаимных фондов, ориентированных на Индию, теперь входят в топ-20 по притоку инвестиций. Активы крупнейшего — Nomura Indian Stock Fund — находятся на четырехлетнем максимуме.

Хедж-фонды, включая Marshall Wace, указывают на сильный рост Индии и относительную политическую стабильность, в качестве причин для сохранения оптимизма в отношении локальных очагов роста в регионе.

Компания Karma Capital, которая управляет капиталом в Индии для таких учреждений, как Norges Bank, отмечает, что американские инвесторы особенно хотят больше узнать о рынке. Раджниш Гирдхар, исполнительный директор фонда, вспомнил, как один клиент на запросы по Индии отвечал с поразительной скоростью.

Давнее соперничество

Индия обернула себе на пользу смену динамики в Китае, который считается ее давним соперником.

Если Китай рассматривается, как угроза западному глобальному порядку, Индия воспринимается, как потенциальный противовес, — страна, все более агрессивно позиционирующая себя, в качестве жизнеспособной альтернативы Пекину. Такие страны, как США, считают, что с Индией нужно устанавливать тесные связи, даже несмотря на критику в адрес налоговой политики страны. В настоящее время на Индию приходится более 7% мирового производства iPhone, и она вкладывает триллионы рупий в модернизацию инфраструктуры.

Эти усилия являются частью плана Моди по продвижению Индии, в качестве нового двигателя мировой экономики. Правительство увеличит расходы на инфраструктуру на 11% — до 11,1 трлн рупий ($34 млрд) — в предстоящем финансовом году, заявила на прошлой неделе министр финансов Нирмала Ситхараман в своем промежуточном выступлении по бюджету.

«Инвестиционный цикл набирает обороты благодаря капитальным расходам и инфраструктурным инициативам», — отметила Джитания Кандхари, заместитель главного инвестиционного директора по комплексным решениям в Morgan Stanley Investment Management.

Индия также строит обширную экосистему технологий, направленных на то, чтобы активно привлекать людей на цифровой рынок. Google Pay от Alphabet Inc планирует работать с индийской системой мобильных платежей, которая ежемесячно генерирует миллиарды сделок и готова расширить услуги за пределами страны.

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«Впервые у вас есть сотни миллионов индийцев с банковским счетом и доступом к кредитам», — сказал Ашиш Чуг, финансовый менеджер Loomis Sayles & Co. «Это обязательно привлечет в Индию глобальные компании, а вместе с ними — и глобальных инвесторов».

Вызовы для Индии

Некоторые проблемы сохраняются. Эйфория взвинтила цены на индийские акции. Популярный индекс S&P BSE Sensex вырос почти в три раза, по сравнению с минимумом марта 2020 года, а прибыль выросла только примерно в два раза. Индикатор торгуется с более чем 20-кратным будущим доходом, что на 27% дороже, чем в среднем за период с 2010 по 2020 годы.

Завышенные оценки и недавние попытки Пекина поддержать свои рынки побудили некоторых инвесторов задуматься об изменении стратегии. По данным Bloomberg, глобальные фонды вывели более $3,1 млрд из местных акций в январе, что является самым большим месячным показателем за год.

«Огромный успех уже закладывается в цены на рынках Индии», — сказал Марк Уильямс, управляющий фонда в Somerset Capital Management. «Но вопрос в том, что еще не учтено в ценах. Безусловно, существует риск того, что индийские рынки могут зайти в диапазон и остаться там на несколько лет».

Инвесторы готовятся к коррекции после восьми лет ежегодного роста на локальном рынке акций. Ожидается, что Моди выиграет третий президентский срок во время национальных выборов в этом году. Недавние опросы показали, что его партия намерена придерживаться текущей политики. Но ослабленная правящая партия может встряхнуть рынки в краткосрочной перспективе.

«Результаты государственных выборов показали, что у нас должна быть преемственность в правительстве. Но все еще может измениться», — сказал Пиюш Миттал, портфельный менеджер Matthews International Capital Management LLC.

Социальная повестка дня Моди, которая, по словам его критиков, благоприятствует индуистскому большинству страны, также угрожает стабильности в стране, в которой насчитывается более 200 миллионов религиозных меньшинств. Превратить потенциал Индии в экономическую реальность, приносящую пользу всем гражданам, — непростая задача, особенно в условиях многоязычной демократии с огромными культурными различиями между штатами.

«Индии еще предстоит пройти долгий путь», — сказал Чарльз Робертсон, глава макростратегии FIM Partners Ltd. «Потенциальный пиковый рост все еще ниже того, чего достиг Китай».

Даже с учетом этих рисков, фанаты Индии готовы вкладываться на долгосрочную перспективу. По их словам, страна закладывает основу для многолетнего развития и новых рыночных возможностей.

«Всегда существует вероятность скандалов, социальной поляризации и политического шума», — комментирует Анинда Митра, глава азиатской макроэкономической и инвестиционной стратегии BNY Mellon Investment Management. «Тем не менее, если вы считаете, что экономика к этому времени в следующем десятилетии вырастет примерно до $8 трлн, то волатильность того стоит».

Некогда изолированные финансовые рынки Индии продолжат открываться. При иностранной собственности чуть выше 2%, рынок суверенных облигаций страны в размере $1,2 трлн с июня войдет в глобальный индекс долга JPMorgan Chase & Co. По мнению HSBC Asset Management, этот шаг в ближайшие годы может привлечь в страну капитал на сумму до $100 млрд.

Индия также наращивает усилия по глобализации рупии, хотя и в более скромных масштабах, чем Китай. И все же потенциал есть, особенно в сочетании с городом GIFT City — пилотным проектом свободного рынка в западной Индии, который стремится стать глобальным финансовым центром, свободным от правил и налогов. Это попытка повторить успех Шэньчжэня в 1980 году, в качестве особой экономической зоны.

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По словам Гаурава Нарайна, управляющего капиталом, который консультирует Фонд роста капитала Индии, уверенность в стране связана с долгосрочным воздействием таких инициатив, а не с краткосрочным прогнозом по акциям и облигациям.

«Нам больше не нужно продавать историю Индии», — сказал он. «Покупают люди, которые в курсе всех этих позитивных изменений».