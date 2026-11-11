Штрафы за нарушение ядерной безопасности: в Украине могут изменить правила уплаты и взыскания

В Украине могут измениться порядок уплаты и принудительного взыскания штрафов в сфере использования ядерной энергии. Предприятия хотят предоставить месяц для добровольной оплаты штрафа, а также урегулировать процедуру обжалования таких решений в суде. Если средства не поступят в установленный срок, их предлагают взимать принудительно по установленному законом механизму. 11 ноября профильный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять соответствующий законопроект № 16066 за основу в первом чтении.

Почему возникла необходимость изменять правила

Наложение штрафа еще не означает, что средства автоматически поступают в государственный бюджет. По действующему порядку, если предприятие не платит санкцию добровольно, Госатомрегулирование должно обращаться в суд с иском о его взыскании. То есть, для фактического получения средств государству необходимо пройти дополнительную судебную процедуру.

Именно этот механизм предлагается изменить. Законопроект должен урегулировать порядок исполнения решений о наложении штрафов, чтобы обеспечить не только их назначение, но и фактическое взыскание.

Что предлагает законопроект № 16066

Документ предусматривает изменения в статью 17−1 Закона Украины «О разрешительной деятельности в сфере использования ядерной энергии». В частности, предлагается:

определить порядок вступления в законную силу постановлений о наложении штрафов;

установить месячный срок для добровольной уплаты штрафа;

урегулировать возможность судебного обжалования постановлений;

определить порядок принудительного взыскания неуплаченных средств;

обеспечить зачисление взысканных сумм в государственный бюджет.

Таким образом, законопроект должен установить последовательную процедуру от принятия решения о штрафе до его добровольного или принудительного исполнения.

За что предприятия могут получить штраф

Действующая статья 17−1 профильного закона предусматривает финансовые санкции за нарушение требований законодательства в области использования ядерной энергии.

В частности, штрафы могут налагаться за деятельность без обязательной лицензии, разрешения или государственной регистрации, а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий соответствующих разрешительных документов.

Размер санкций зависит от характера нарушения. За деятельность без необходимого разрешительного документа предусмотрен штраф от 500 до 50 000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, а за нарушение условий лицензии или другого разрешительного документа — от 1 до 100 000 таких минимумов.

Законопроект № 16066 не предусматривает пересмотр этих размеров штрафов. Его предмет — порядок выполнения решений об их наложении.

Что известно о дальнейшем разбирательстве

11 ноября Комитет Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам рекомендовал включить законопроект № 16066 в повестку дня сессии и принять его за основу в первом чтении. Для вступления в силу предложенных изменений документ должен пройти дальнейшее парламентское рассмотрение и быть принятым в установленном порядке.

Справка

Вопрос ядерной безопасности остается одним из ключевых для украинской энергетики в условиях полномасштабной войны. В сентябре 2026 г. Украина подала заявку на членство в Агентстве по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Министр энергетики Денис Шмигаль среди приоритетов развития отрасли называл защиту не только реакторов, но и всей критической инфраструктуры, резервирования электроснабжения и возможности автономной работы электростанций. Также говорилось об отказе от зависимости от российского ядерного топлива, развитии собственного производства топливных компонентов и международном сотрудничестве.

Атомная энергетика сохраняет принципиальное место в энергетическом балансе ряда больших экономик мира. По данным Energy Institute за 2024 год, приведенным в марте «Минфин», доля ядерной энергии в энергетическом балансе Франции составила 46,1%, США — 9,8%, Канады — 7,8%, Японии — 5,7%. На этом фоне вопросы ядерной и радиационной безопасности, государственного регулирования и соблюдения разрешительных требований остаются важнейшими составляющими функционирования энергетического сектора.