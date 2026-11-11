В среду, 11 ноября, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 16037-д об упрощении администрирования налога на добавленную стоимость (НДС). Документ предусматривает повышение порога для назначения документальных проверок по бюджетному возмещению НДС со 100 тыс. грн до 1 млн грн. За закон проголосовали 273 народных депутата. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
Порог для проверок НДС повысили в 10 раз: что изменится для предпринимателей
Что изменится для бизнеса
Одно из главных новшеств — увеличение в 10 раз порога, которое может стать основанием для назначения внеплановой документальной проверки при декларировании бюджетного возмещения или отрицательного значения НДС.
В настоящее время такой порог составляет 100 тыс. грн. После вступления в силу соответствующих положений закона он вырастет до 1 млн грн.
Это должно уменьшить количество проверок, связанных с декларированием сравнительно небольших сумм НДС, и снизить административную нагрузку на предприятия.
В то же время, новые правила не означают полного освобождения от налогового контроля: проверки на других предусмотренных законодательством основаниях будут оставаться возможными.
Декларации и налоговые накладные упростят
Помимо повышения порога проверок, закон предусматривает другие изменения для плательщиков НДС.
В частности, Государственная налоговая служба сможет формировать предварительно заполненные декларации по НДС и налоговые накладные на основе уже содержащейся в ее системах информации.
Физические лица — предприниматели, зарегистрированные плательщиками НДС, получат право самостоятельно выбирать отчетный период — месяц или квартал.
Также совершенствуется порядок составления сводных налоговых накладных.
Реорганизуемые путем преобразования предприятия смогут переносить отрицательное значение НДС в налоговый кредит без обязательного подтверждения документальной проверкой.
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