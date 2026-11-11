Порог для проверок НДС повысили в 10 раз: что изменится для предпринимателей

В среду, 11 ноября, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 16037-д об упрощении администрирования налога на добавленную стоимость (НДС). Документ предусматривает повышение порога для назначения документальных проверок по бюджетному возмещению НДС со 100 тыс. грн до 1 млн грн. За закон проголосовали 273 народных депутата. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Документ предусматривает повышение порога для назначения документальных проверок по бюджетному возмещению НДС со 100 тыс. грн до 1 млн грн.

Что изменится для бизнеса

Одно из главных новшеств — увеличение в 10 раз порога, которое может стать основанием для назначения внеплановой документальной проверки при декларировании бюджетного возмещения или отрицательного значения НДС.

В настоящее время такой порог составляет 100 тыс. грн. После вступления в силу соответствующих положений закона он вырастет до 1 млн грн.

Это должно уменьшить количество проверок, связанных с декларированием сравнительно небольших сумм НДС, и снизить административную нагрузку на предприятия.

В то же время, новые правила не означают полного освобождения от налогового контроля: проверки на других предусмотренных законодательством основаниях будут оставаться возможными.

Декларации и налоговые накладные упростят

Помимо повышения порога проверок, закон предусматривает другие изменения для плательщиков НДС.

В частности, Государственная налоговая служба сможет формировать предварительно заполненные декларации по НДС и налоговые накладные на основе уже содержащейся в ее системах информации.

Физические лица — предприниматели, зарегистрированные плательщиками НДС, получат право самостоятельно выбирать отчетный период — месяц или квартал.

Также совершенствуется порядок составления сводных налоговых накладных.

Реорганизуемые путем преобразования предприятия смогут переносить отрицательное значение НДС в налоговый кредит без обязательного подтверждения документальной проверкой.