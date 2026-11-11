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11 ноября 2026, 17:46 Читати українською

Порог для проверок НДС повысили в 10 раз: что изменится для предпринимателей

В среду, 11 ноября, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 16037-д об упрощении администрирования налога на добавленную стоимость (НДС). Документ предусматривает повышение порога для назначения документальных проверок по бюджетному возмещению НДС со 100 тыс. грн до 1 млн грн. За закон проголосовали 273 народных депутата. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

В среду, 11 ноября, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 16037-д об упрощении администрирования налога на добавленную стоимость (НДС).
Документ предусматривает повышение порога для назначения документальных проверок по бюджетному возмещению НДС со 100 тыс. грн до 1 млн грн.
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Что изменится для бизнеса

Одно из главных новшеств — увеличение в 10 раз порога, которое может стать основанием для назначения внеплановой документальной проверки при декларировании бюджетного возмещения или отрицательного значения НДС.

В настоящее время такой порог составляет 100 тыс. грн. После вступления в силу соответствующих положений закона он вырастет до 1 млн грн.

Это должно уменьшить количество проверок, связанных с декларированием сравнительно небольших сумм НДС, и снизить административную нагрузку на предприятия.

В то же время, новые правила не означают полного освобождения от налогового контроля: проверки на других предусмотренных законодательством основаниях будут оставаться возможными.

Декларации и налоговые накладные упростят

Помимо повышения порога проверок, закон предусматривает другие изменения для плательщиков НДС.

В частности, Государственная налоговая служба сможет формировать предварительно заполненные декларации по НДС и налоговые накладные на основе уже содержащейся в ее системах информации.

Физические лица — предприниматели, зарегистрированные плательщиками НДС, получат право самостоятельно выбирать отчетный период — месяц или квартал.

Также совершенствуется порядок составления сводных налоговых накладных.

Реорганизуемые путем преобразования предприятия смогут переносить отрицательное значение НДС в налоговый кредит без обязательного подтверждения документальной проверкой.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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brigadirius
brigadirius
11 ноября 2026, 18:02
#
Мертвому припарка
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