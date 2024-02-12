Представители МВФ с рабочим визитом прибыли в Киев, где обсудят с украинскими властями цели экономической политики Киева и вызовы, стоящие перед экономикой. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Ваграма Степаняна.
В Киев прибыли представители МВФ. Будут обсуждать вызовы, которые стоят перед экономикой Украины
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Что известно
«Команда МВФ во главе с Умой Рамакришнан, заместителем директора Европейского департамента МВФ, начинает сегодня в Киеве встречи с представителями власти Украины и другими партнерами. Дискуссии будут фокусироваться на целях экономической политики власти Украины и вызовах, стоящих перед экономикой Украины», — отметил Степанян.
По его словам, команда МВФ 13 февраля также примет участие в инаугурационном заседании Руководящего Комитета Фонда развития потенциала Украины, который администрируется МВФ. В ходе встречи стороны будут обсуждать приоритеты по усилению возможностей Украины и поддержка МВФ этой важной задачи.
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Добавляется, что после этих встреч 17 февраля миссия МВФ во главе с Гевином Греем начнет дискуссии с представителями украинских властей в Варшаве в контексте третьего пересмотра поддерживаемой МВФ программы расширенного финансирования.
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Комментарии - 1
Ну як «алекс006» говорив.
Та. мабуть збираються «завалити» Украиїну дешевою валютою!