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12 февраля 2024, 11:04 Читати українською

В Киев прибыли представители МВФ. Будут обсуждать вызовы, которые стоят перед экономикой Украины

Представители МВФ с рабочим визитом прибыли в Киев, где обсудят с украинскими властями цели экономической политики Киева и вызовы, стоящие перед экономикой. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Ваграма Степаняна.

Представители МВФ с рабочим визитом прибыли в Киев, где обсудят с украинскими властями цели экономической политики Киева и вызовы, стоящие перед экономикой.
Фото: bank.gov.ua

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Что известно

«Команда МВФ во главе с Умой Рамакришнан, заместителем директора Европейского департамента МВФ, начинает сегодня в Киеве встречи с представителями власти Украины и другими партнерами. Дискуссии будут фокусироваться на целях экономической политики власти Украины и вызовах, стоящих перед экономикой Украины», — отметил Степанян.

По его словам, команда МВФ 13 февраля также примет участие в инаугурационном заседании Руководящего Комитета Фонда развития потенциала Украины, который администрируется МВФ. В ходе встречи стороны будут обсуждать приоритеты по усилению возможностей Украины и поддержка МВФ этой важной задачи.

Читайте: Новые структурные маяки МВФ: Что должна выполнить Украина

Добавляется, что после этих встреч 17 февраля миссия МВФ во главе с Гевином Греем начнет дискуссии с представителями украинских властей в Варшаве в контексте третьего пересмотра поддерживаемой МВФ программы расширенного финансирования.

Читайте: Украина выполнила все структурные маяки МВФ, которые были нужны для выделения нового транша

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
12 февраля 2024, 12:15
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Це, мабуть приїхали обоворювати умови списання боргів!
Ну як «алекс006» говорив.
Та. мабуть збираються «завалити» Украиїну дешевою валютою!
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