Президент Владимир Зеленский отправили в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и назначил на его место генерал-полковника Александра Сырского. Об этом говорится в заявлении Зеленского.
Залужного отправили в отставку. Новым главнокомандующим ВСУ стал Сырский
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«Я благодарен генералу Залужному за два года защиты. Я благодарен за каждую победу, которую мы добились вместе и благодаря всем украинским воинам, которые героически вытягивают эту войну на себе.
Откровенно поговорили сегодня о том, что нуждается в изменениях в армии. Срочные изменения. Я предложил генералу Залужному быть и дальше вместе в команде Украинского государства. Буду признателен за его согласие", — отметил Зеленский.
Новая команда
Президент добавил, что с сегодняшнего дня, 8 февраля, к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда.
«Я хочу, чтобы видение войны было единственным и у наших воинов в Роботином или Авдеевке, и в Генеральном штабе, и на Ставке. Я провел десятки разговоров с командирами разного уровня», — добавил Зеленский.
Он заявил, что говорил с бригадными генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским.
Что известно о Сырском
- Генерал-полковник Александр Сырский родился 26 июля 1965 года в селе Новинки Владимирской области РСФСР.
- Он получил образование в Академии Вооруженных Сил Украины и Национальном университете обороны. Оба учебных заведения закончил с отличием.
- В начале 2000-х Сырский командовал 72-й механизированной дивизией в Белой Церкви.
- В 2013 году занимал должность заместителя начальника Главного командного центра ВСУ, отвечал за сотрудничество с НАТО.
- В 2014 году Сырский возглавил штаб АТО.
- В 2019 году Сырский стал командующим Сухопутными войсками ВСУ, а с 2020 года имеет звание генерал-полковника.
Напомним
Слухи об отставке Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ появились в конце января 2024 года.
Комментарии - 12
Мне одному кажется, что тут что-то не так?))))
Если серьезно, то у Сырского отвратительная репутация в войсках. Кличка «мясник» не просто так. Он фактически коллега Пригожина по «ноу хау» как «мясные штурмы». Ему по фигу сколько он народа положит. Это в армии все знают давно. Это Залужный исходил из того, что войска важнее какого Мухосранска, т.к. не будет войск и не будет Мухосранска
Мистер #внезапность, не иначе. Угробил 47ю бригаду с потерями около 70%, можно долго продолжать. Просто заявка на успех.
Залужный действительно был ранен после удара Искандером по штабу, но его вытащили из-под обломков. Зеленский смог срубить главкома лучше Герасимова.