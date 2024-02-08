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8 февраля 2024, 19:25 Читати українською

Залужного отправили в отставку. Новым главнокомандующим ВСУ стал Сырский

Президент Владимир Зеленский отправили в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и назначил на его место генерал-полковника Александра Сырского. Об этом говорится в заявлении Зеленского.

Президент Владимир Зеленский отправили в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и назначил на его место генерал-полковника Александра Сырского.
Фото: facebook.com/UALandForces

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«Я благодарен генералу Залужному за два года защиты. Я благодарен за каждую победу, которую мы добились вместе и благодаря всем украинским воинам, которые героически вытягивают эту войну на себе.

Откровенно поговорили сегодня о том, что нуждается в изменениях в армии. Срочные изменения. Я предложил генералу Залужному быть и дальше вместе в команде Украинского государства. Буду признателен за его согласие", — отметил Зеленский.

Новая команда

Президент добавил, что с сегодняшнего дня, 8 февраля, к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда.

«Я хочу, чтобы видение войны было единственным и у наших воинов в Роботином или Авдеевке, и в Генеральном штабе, и на Ставке. Я провел десятки разговоров с командирами разного уровня», — добавил Зеленский.

Он заявил, что говорил с бригадными генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским.

Что известно о Сырском

  • Генерал-полковник Александр Сырский родился 26 июля 1965 года в селе Новинки Владимирской области РСФСР.
  • Он получил образование в Академии Вооруженных Сил Украины и Национальном университете обороны. Оба учебных заведения закончил с отличием.
  • В начале 2000-х Сырский командовал 72-й механизированной дивизией в Белой Церкви.
  • В 2013 году занимал должность заместителя начальника Главного командного центра ВСУ, отвечал за сотрудничество с НАТО.
  • В 2014 году Сырский возглавил штаб АТО.
  • В 2019 году Сырский стал командующим Сухопутными войсками ВСУ, а с 2020 года имеет звание генерал-полковника.

Напомним

Слухи об отставке Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ появились в конце января 2024 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 12

+
+31
gucci
gucci
8 февраля 2024, 19:28
#
Я не пробачу зеленому фраєру цієї зради
+
+30
Dmitrik7
Dmitrik7
8 февраля 2024, 19:51
#
Ваше мнение очень важно для нас, оставайтесь на линии!
+
0
gucci
gucci
8 февраля 2024, 20:00
#
Пояснюю: нас готують до сприйняття поразки у війні, а потім і саму поразку. Залужний — нормальний офіцер, воює тими засобами, що має. Доводить до відома потреби. Нормальний, повторюю, офіцер. Коли професіонала звільняють, без підстав, виникає закономірний висновок — владі хороший командир не треба, тобто вона тепер вигравати війну не збирається. Виграти не можна просрати. Зелений поставий кому не в те місце. За це він заплатить. Дорого.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
8 февраля 2024, 20:01
#
Нас готують до землі.
+
+76
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
8 февраля 2024, 19:32
#
Русский из Владимирской губернии и чистый московит по военному образованию теперь командует украинской ратью. И с президентом евреем.

Мне одному кажется, что тут что-то не так?))))

Если серьезно, то у Сырского отвратительная репутация в войсках. Кличка «мясник» не просто так. Он фактически коллега Пригожина по «ноу хау» как «мясные штурмы». Ему по фигу сколько он народа положит. Это в армии все знают давно. Это Залужный исходил из того, что войска важнее какого Мухосранска, т.к. не будет войск и не будет Мухосранска
+
+15
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
8 февраля 2024, 19:45
#
Добавлю еще, что именно Сырский просрал наступ, т.к. основным ударом на Работино, который был основным оперативным замыслом руководил он показав все возможные чудеса бездарности. Суровикин там накопал не 3, а фактически 7 (!) линий обороны. Даже предполье натыкал впереди как мог. Этот дол****п поперся в самое мегаукреплнное место у русских.

Мистер #внезапность, не иначе. Угробил 47ю бригаду с потерями около 70%, можно долго продолжать. Просто заявка на успех.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
8 февраля 2024, 19:57
#
Саме тому його й поставили головкомом. Ціль же ж не виграти, ціль — чим більше положити. Хто за два роки ще не зрозумів, я не винен.
+
+7
financialGenius
financialGenius
8 февраля 2024, 19:51
#
Такими действиями и врага не нужно , сами Гражданскую войну организуют провластные … ***
+
0
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
8 февраля 2024, 19:55
#
Ну вот, да. Я думаю в Кремле сейчас ржут, что Зеленский круче Искандера.

Залужный действительно был ранен после удара Искандером по штабу, но его вытащили из-под обломков. Зеленский смог срубить главкома лучше Герасимова.
+
0
financialGenius
financialGenius
8 февраля 2024, 19:54
#
Просто в шоке как клоуны «управляют» страной , я полтора года назад писал комментарий что мы получили диктатора , похуже этих двух «знаменитых» … Все кто станет на пути уйдут в отставку в лучшем случае
+
0
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
8 февраля 2024, 19:57
#
Панда еще покажется святым. Я думаю Зеленский объявит военное положение на 30 лет и будет как и дед за кордоном править до старости. Все как у соседей.
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0
Dafxf4300
Dafxf4300
8 февраля 2024, 20:03
#
Война проиграна, сегодня на россии будвт праздновать победу. Сырский не имеет ни поддержки в войсках ни знаний и умений для должности главкома. Его плюс только в том что он протеже Ермака.
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