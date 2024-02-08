Залужного отправили в отставку. Новым главнокомандующим ВСУ стал Сырский

Президент Владимир Зеленский отправили в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и назначил на его место генерал-полковника Александра Сырского. Об этом говорится в заявлении Зеленского.

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«Я благодарен генералу Залужному за два года защиты. Я благодарен за каждую победу, которую мы добились вместе и благодаря всем украинским воинам, которые героически вытягивают эту войну на себе.

Откровенно поговорили сегодня о том, что нуждается в изменениях в армии. Срочные изменения. Я предложил генералу Залужному быть и дальше вместе в команде Украинского государства. Буду признателен за его согласие", — отметил Зеленский.

Новая команда

Президент добавил, что с сегодняшнего дня, 8 февраля, к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда.

«Я хочу, чтобы видение войны было единственным и у наших воинов в Роботином или Авдеевке, и в Генеральном штабе, и на Ставке. Я провел десятки разговоров с командирами разного уровня», — добавил Зеленский.

Он заявил, что говорил с бригадными генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским.

Что известно о Сырском

Генерал-полковник Александр Сырский родился 26 июля 1965 года в селе Новинки Владимирской области РСФСР.

Он получил образование в Академии Вооруженных Сил Украины и Национальном университете обороны. Оба учебных заведения закончил с отличием.

В начале 2000-х Сырский командовал 72-й механизированной дивизией в Белой Церкви.

В 2013 году занимал должность заместителя начальника Главного командного центра ВСУ, отвечал за сотрудничество с НАТО.

В 2014 году Сырский возглавил штаб АТО.

В 2019 году Сырский стал командующим Сухопутными войсками ВСУ, а с 2020 года имеет звание генерал-полковника.

Напомним

Слухи об отставке Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ появились в конце января 2024 года.