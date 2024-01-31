Банковские счета военнообязанных-уклонистов будут арестовывать по решению суда. Что известно
Главное за 31 января: арест счетов уклонистов, ЕС предлагает продлить таможенные льготы, заседание ФРС
Банковские счета военнообязанных, уклоняющиеся от визитов в ТЦК и СП, будут арестованы по решению суда. Но не сразу — законопроект предусматривает несколько этапов до момента блокирования счетов.
Отчеты Alphabet и Microsoft обрушили акции ШИ-компаний: сектор потерял $190 миллиардов в день
Инвесторы негативно восприняли финансовые отчеты техногигантов Alphabet и Microsoft, акции компаний упали во вторник, потянув за собой и другие активы, связанные с искусственным интеллектом. В общем, этот сектор, который считается одним из самых перспективных, за день потерял $190 млрд рыночной стоимости.
В ЕС предлагают продлить беспошлинный режим для украинских товаров
Еврокомиссия официально предложила еще на год продлить приостановку импортных квот и пошлин для украинского экспорта в ЕС, вместе с тем включив туда ограничения для агропродукции, чего потребовали несколько стран Евросоюза.
Курс, валютные облигации и депозиты: как решение ФРС повлияет на наш рынок
Итоги двухдневного заседания ФРС, которое началось 30 января, станут известны 31 января в 21:00 по Киеву. Решение американского регулятора по процентной ставке повлияет на мировые финансовые рынки. И Украина — не исключение.
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