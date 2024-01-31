Главное за 31 января: арест счетов уклонистов, ЕС предлагает продлить таможенные льготы, заседание ФРС

Банковские счета военнообязанных, уклоняющиеся от визитов в ТЦК и СП, будут арестованы по решению суда. Но не сразу — законопроект предусматривает несколько этапов до момента блокирования счетов.

Отчеты Alphabet и Microsoft обрушили акции ШИ-компаний: сектор потерял $190 миллиардов в день

Инвесторы негативно восприняли финансовые отчеты техногигантов Alphabet и Microsoft, акции компаний упали во вторник, потянув за собой и другие активы, связанные с искусственным интеллектом. В общем, этот сектор, который считается одним из самых перспективных, за день потерял $190 млрд рыночной стоимости.

В ЕС предлагают продлить беспошлинный режим для украинских товаров

Еврокомиссия официально предложила еще на год продлить приостановку импортных квот и пошлин для украинского экспорта в ЕС, вместе с тем включив туда ограничения для агропродукции, чего потребовали несколько стран Евросоюза.

Курс, валютные облигации и депозиты: как решение ФРС повлияет на наш рынок