Отчеты Alphabet и Microsoft обрушили акции ШИ-компаний: сектор потерял $190 миллиардов в день

Инвесторы негативно восприняли финансовые отчеты техногигантов Alphabet и Microsoft, акции компаний упали во вторник, потянув за собой и другие активы, связанные с искусственным интеллектом. В общем, этот сектор, который считается одним из самых перспективных, за день потерял $190 млрд рыночной стоимости. Об этом пишет Reuters.

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Alphabet и Microsoft

Акции Alphabet упали на 5,6% после того, как доходы от рекламы материнской компании Google за декабрь не оправдали ожиданий. Alphabet также заявила, что в текущем году ее расходы на центры обработки данных для поддержки своих планов в области искусственного интеллекта возрастут, подчеркнув затраты на жесткую конкуренцию в области искусственного интеллекта с Microsoft.

Microsoft превзошла оценки аналитиков по квартальной выручке, поскольку новые функции искусственного интеллекта помогли привлечь клиентов к облачным сервисам и службам Windows. Однако ее акции упали на 0,7% во вторник.

На момент написания новости, на премаркете акции Alphabet скатились до $144 из $153 на момент закрытия рынка. Акции Microsoft возобновляются и на премаркете стоят $407 ($413 до отчета).

Nvidia и другие производители

Акции производителя микросхем Advanced Micro Devices упали на 6% после того, как его прогноз выручки в первом квартале не оправдал оценок, хотя компания прогнозировала высокую продажу своих процессоров искусственного интеллекта.

Акции Nvidia, выросшие на 27% в январе после более чем утроения в прошлом году благодаря оптимизму в области искусственного интеллекта, также вернули часть этого прироста, акции снизилась более чем на 2%.

Акции производителя серверов Super Micro Computer, еще одной выигравшей от спроса, связанного с искусственным интеллектом компании, упали более чем на 3%.

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