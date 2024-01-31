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31 января 2024, 12:18 Читати українською

Отчеты Alphabet и Microsoft обрушили акции ШИ-компаний: сектор потерял $190 миллиардов в день

Инвесторы негативно восприняли финансовые отчеты техногигантов Alphabet и Microsoft, акции компаний упали во вторник, потянув за собой и другие активы, связанные с искусственным интеллектом. В общем, этот сектор, который считается одним из самых перспективных, за день потерял $190 млрд рыночной стоимости. Об этом пишет Reuters.

Инвесторы негативно восприняли финансовые отчеты техногигантов Alphabet и Microsoft, акции компаний упали во вторник, потянув за собой и другие активы, связанные с искусственным интеллектом.

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Alphabet и Microsoft

Акции Alphabet упали на 5,6% после того, как доходы от рекламы материнской компании Google за декабрь не оправдали ожиданий. Alphabet также заявила, что в текущем году ее расходы на центры обработки данных для поддержки своих планов в области искусственного интеллекта возрастут, подчеркнув затраты на жесткую конкуренцию в области искусственного интеллекта с Microsoft.

Microsoft превзошла оценки аналитиков по квартальной выручке, поскольку новые функции искусственного интеллекта помогли привлечь клиентов к облачным сервисам и службам Windows. Однако ее акции упали на 0,7% во вторник.

На момент написания новости, на премаркете акции Alphabet скатились до $144 из $153 на момент закрытия рынка. Акции Microsoft возобновляются и на премаркете стоят $407 ($413 до отчета).

Nvidia и другие производители

Акции производителя микросхем Advanced Micro Devices упали на 6% после того, как его прогноз выручки в первом квартале не оправдал оценок, хотя компания прогнозировала высокую продажу своих процессоров искусственного интеллекта.

Акции Nvidia, выросшие на 27% в январе после более чем утроения в прошлом году благодаря оптимизму в области искусственного интеллекта, также вернули часть этого прироста, акции снизилась более чем на 2%.

Акции производителя серверов Super Micro Computer, еще одной выигравшей от спроса, связанного с искусственным интеллектом компании, упали более чем на 3%.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 5

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preyvanamor
preyvanamor
31 января 2024, 12:34
#
Ох вже ця ринкова «вартість»…
дивна якась така «вартість», що може так моментально зникати…
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0
Alpenstein
Alpenstein
31 января 2024, 15:15
#
Вартість всього має бути як на радянських пластикових іграшках — у вигляді навіки вплавленої в корпус цифри «Цена: 3 руб» всім економічним процесам на зло
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Lolik1837
Lolik1837
31 января 2024, 16:53
#
«всім економічним процесам на зло»

Рассмешили . . А когда акции падают или растут на фоне каких то слухах (причем необязательно правдивых) о компаниях ?
Это изменение цен связано с «экономическими процессами» ?)))

Или когда акции меняют цену потому , что кто-то из финансовых акул просто сказал, что решил вложиться в те или иные акции? Тоже «экономические процессы»?
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Kharakternyk
Kharakternyk
31 января 2024, 15:10
#
Хоч одна позитивна новина:)
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Alpenstein
Alpenstein
31 января 2024, 15:19
#
Схоже тут не обійшлось без покусання автора паном Компаном, або писав лінуксоід: «Після обвалу акцій Microsoft на 0.7%…». Крах мелкомягкой імперії.
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