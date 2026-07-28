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28 июля 2026, 11:48 Читати українською

Количество сделок по слиянию и поглощению в Украине выросло на 14%: какие отрасли интересуют инвесторов

Несмотря на полномасштабную войну, украинский рынок слияний и поглощений (M&A) продолжает демонстрировать положительную динамику. По данным KPMG, количество сделок за первое полугодие 2026 г. возросло, а интерес иностранных инвесторов заметно усилился. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в своем Telegram-канале.

Несмотря на полномасштабную войну, украинский рынок слияний и поглощений (M&A) продолжает демонстрировать положительную динамику.

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По данным KPMG, за шесть месяцев 2026 года было заключено 40 сделок, что на 14% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, когда их было 35.

В то же время, совокупная публичная стоимость контрактов несколько уменьшилась — до 978 млн долларов против 1,029 млрд долларов годом ранее. Однако эксперты объясняют это тем, что в настоящее время раскрыта стоимость только 45% сделок, тогда как в прошлом году этот показатель составил 63%. В KPMG ожидают, что информация об остальных контрактах традиционно появится ближе к концу года.

Наибольший интерес инвесторов сохраняют ИТ-сектор, агропромышленный комплекс, энергетика, коммунальная инфраструктура, недвижимость и строительство.

Среди крупнейших сделок первого полугодия:

  1. Агрохолдинг МХП договорился о приобретении доли греческой компании Th. Nitsiakos AVEE за 290 млн долларов.
  2. Основанная в Украине платформа для изучения языков Preply привлекла 150 млн долларов в раунде финансирования Series D и получила статус единорога с оценкой более 1 млрд долларов.
  3. Кипрская Kapenata Limited приобрела агрохолдинг Agro-Region Group более чем за 100 млн. долларов.
  4. Польская страховая группа PZU SA объявила о покупке компании MetLife Ukraine примерно за 100 млн. долларов.

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Украинский бизнес все активнее инвестирует за границу, а иностранцы возвращаются в Украину

Основными инициаторами M&A-соглашений остаются украинские компании. За первое полугодие они заключили 25 из 40 контрактов. Чаще бизнес инвестировал в проекты в ИТ, аграрной сфере, энергетике и недвижимости.

В то же время, украинские предприниматели сохраняют активность и на международных рынках. За шесть месяцев они совершили пять сделок за границей — столько же, как годом ранее. Чаще всего инвестиции направлялись в страны Европейского Союза, Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Еще заметнее возрос интерес иностранных инвесторов к украинским активам. Если в первом полугодии 2025 года было заключено пять таких соглашений, то в этом году уже десять. При этом их публичная стоимость выросла с 26 млн до 415 млн долларов. Больше всего иностранный капитал интересуют ИТ-компании, банковский сектор и страхование.

Как отмечает Даниил Гетманцев, положительная тенденция только формируется. По его мнению, для дальнейшего привлечения инвестиций в Украине уже сейчас необходимо расширять механизмы страхования военных рисков, предлагать инвесторам прозрачные проекты с четкими показателями эффективности и обеспечивать надлежащую защиту вложений.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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