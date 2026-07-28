Азиатские биржи потеряли более 10% от июньского пика из-за распродажи акций производителей чипов

Азиатские фондовые рынки резко упали, а региональный индекс оказался на грани технической коррекции. Главной причиной стала масштабная распродажа акций производителей чипов. Об этом сообщает Bloomberg.

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Индекс MSCI Asia Pacific во вторник, 28 июля, просел на 3,5%. От максимума, зафиксированного 22 июня, его потери уже превысили 10%. Акции южнокорейских Samsung и SK Hynix также резко подешевели, из-за чего индекс Kospi в ходе торгов потерял более 10%.

Инвесторы сомневаются в дальнейшем росте ИИ-сектора

Инвесторы все больше сомневаются, что стремительный рост компаний, связанных с искусственным интеллектом, сможет продолжаться и дальше.

В то же время, Nvidia работает над новыми соглашениями в сфере ИИ на сумму более $750 млрд, наращивая инвестиции. Впрочем, скептики считают, что именно они искусственно поддерживают высокий спрос и повышенные оценки компаний отрасли.

«Жадность по акциям производителей чипов для искусственного интеллекта сменилась страхом. Теперь инвесторы воспринимают какие-либо новости как повод продавать, а не анализируют их реальное влияние на бизнес», — отметил управляющий директор Union Bancaire Privée Вэй-Серн Линг.

Впереди решение ведущих центробанков

Большинство азиатских бирж во вторник торговалось в «красной зоне». На этой неделе внимание инвесторов будет приковано к решениям Федеральной резервной системы США, Банка Японии и Банка Англии по поводу монетарной политики, а также к квартальной отчетности крупнейших технологических компаний.

Напомним

«Минфин» писал, что в июне 2026 года на фондовом рынке США произошло масштабное падение акций производителей чипов, которое стоило инвесторам около $1,3 трлн рыночной стоимости. Глубокое пике задело главных фаворитов ИИ-бума, включая Nvidia, Micron Technology и AMD, после того как слабый квартальный отчет компании Broadcom спровоцировал цепную реакцию на Уолл-стрит.