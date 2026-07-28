Во вторник цены на нефть продолжили снижаться на фоне надежд на урегулирование конфликта между США и Ираном, который оказал существенное влияние на мировые энергетические потоки. Об этом пишет Reuters.
Нефть подешевела почти на 10 % за два дня на фоне надежд на деэскалацию на Ближнем Востоке
► Читайте страницу «Минфина» в Facebook: главные финансовые новости
Как изменились цены на нефть
Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,47 доллара, или 1,66%, до 86,89 доллара за баррель.
Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) снизились на 1,45 доллара, или 1,76%, до 81,16 доллара за баррель. Оба показателя стали самыми низкими с 20 июля.
Во время предыдущей торговой сессии оба эталонных сорта нефти потеряли около 8% стоимости после того, как США приостановили кампанию воздушных ударов по Ирану в выходные.
Переговоры с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Ираном, и есть шанс на урегулирование ситуации. В то же время он подчеркнул, что США возобновят удары, если переговоры провалятся. Иран выступил с подобными заявлениями относительно ответных мер.
«Пока облегчение из-за того, что удалось найти выход из ситуации, ослабило ценовое давление и уменьшило опасения по поводу атак хуситов на саудовскую нефтяную инфраструктуру. В то же время, ситуация остается крайне нестабильной», — отметил аналитик IG Тони Сикамор.
Назначенная министром иностранных дел международно признанного правительства Йемена, который поддерживает Саудовская Аравия, Афра аль-Зуба заявила, что йеменские хуситы стремятся установить контроль над судоходством в районе Баб-эль-Мандебского пролива по аналогии с иранским влиянием на Ормузский пролив.
Комментарии - 1