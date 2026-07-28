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28 июля 2026, 14:20 Читати українською

Киев получил €50 млн в поддержку теплоснабжения: на что пойдут деньги и поможет ли это пройти зиму

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил кредит на 50 млн евро для «Киевтеплоэнерго». Деньги должны помочь главному теплоснабжающему предприятию столицы стабильно работать в условиях войны, когда система испытывает повреждения, а затраты на ее ремонт критически растут.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил кредит на 50 млн евро для «Киевтеплоэнерго».

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Речь идет не об единовременных выплатах для подготовки к зиме, а о поддержке текущей работы предприятия. Кредит поможет покрывать критические нужды «Киевтеплоэнерго», обеспечивающего теплом жилые дома, школы, детские сады, больницы и бизнес.

Для киевлян это означает дополнительный финансовый ресурс, который поможет предприятию своевременно выполнять необходимые работы: поддерживать работу тепловых сетей, оборудования и объектов генерации, которые обеспечивают город теплом.

Риски из-за войны остаются высокими, поэтому часть кредита застрахует гарантия Европейского Союза. Общая стоимость проекта составляет 55 млн евро: 50 млн евро — кредит ЕБРР, еще 5 млн евро — грантовая поддержка из специального фонда реагирования на кризисные ситуации.

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Киев делает ставку на собственное поколение

Отдельное направление подготовки столицы к зиме — развитие когенерации. Это газовые установки, одновременно производящие электроэнергию и тепло. Они должны сделать систему более устойчивой при повреждении крупных энергетических объектов.

«Киевтеплоэнерго» планирует закупить, установить и запустить такие установки в Киеве при поддержке ЕБРР.

Также в рамках более широкой программы ЕБРР предусмотрена поддержка городских сервисов для ветеранов и членов их семей. В Киеве такие услуги включают, в частности, помощь с реабилитацией, социальной поддержкой, оформлением льгот, трудоустройством и другими вопросами адаптации по возвращении из службы.

Кредит ЕБРР не устраняет все риски для энергосистемы столицы, но дает городу дополнительный ресурс для прохождения отопительного сезона и более быстрого реагирования в случае новых атак.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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