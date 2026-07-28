Apple вновь стала самой дорогой компанией в мире

Рыночная капитализация Apple достигла почти $5 трлн по итогам торгов в понедельник, 27 июля, что позволило ей вернуть себе статус самой дорогой публичной компании мира, пишет Business Insider (BI).

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Акции Apple выросли на 2% в ходе торговой сессии, в то время как бумаги Nvidia, удерживавшей лидерство в последнее время, снизились на 5%. В результате капитализация Nvidia сократилась до $4,77 трлн.

Таким образом, рост Apple и одновременное падение Nvidia привели к смене лидера по рыночной стоимости среди глобальных публичных компаний.

Как отмечает BI, инвесторы начали распродавать акции Nvidia в этом месяце, после того как китайский стартап Moonshot AI представил новую ИИ-модель, в итоге на рынке заговорили о повторении «момента DeepSeek».

Кроме того, появилась информация, что Nvidia ведет переговоры с OpenAI о финансировании центра обработки данных на $250 млрд. Это только усилило тревогу у инвесторов, которые и так настороженно относятся к крупным сделкам, говорится в статье.

Apple уже обгоняла Nvidia в этом месяце, но затем снова уступила лидерство. С мая 2025 года список возглавляла Nvidia. Как отмечал Bloomberg, недавний рост акций Apple произошел на фоне перераспределения вложений инвесторов из других сегментов технологического сектора. Инвесторы, по данным агентства, опасаются, что рост акций ИИ-компаний может быть чрезмерным, поэтому перераспределяли свои средства.

Кроме того, акции Apple ранее выросли на фоне информации о старте программы лизинга гаджетов. Запуск Apple Upgrade запланирован на 28 июля. Отмечалось, что она затронет большинство моделей iPhone, Mac, iPad и Apple Watch.