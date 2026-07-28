С 1 августа заработают новые формы Налогового расчета: что изменится

С 1 августа 2026 года налоговые агенты, физические лица-предприниматели (ФЛП) и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, будут применять новые формы Налогового расчета. Об этом сообщило Главное управление ГНС в г. Киеве.

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Новые формы Налогового расчета сумм дохода, начисленного или выплаченного физическим лицам, удержанного налога и единого взноса, а также обновленный порядок их заполнения и представления вступили в силу 17 июля 2026 года.

Кто и когда будет отчитываться по новым формам

С 1 августа новые формы будут применяться:

налоговые агенты (кроме ФЛП и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность) — при подаче отчетности за июль 2026 года;

ФЛП и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность — при представлении нового квартального Налогового расчета с распределением показателей по месяцам квартала.

До 1 августа ФЛП и самозанятые лица могут и дальше подавать отчетность по действующей месячной форме, поскольку квартальная форма еще не применяется. В настоящее время ГНС принимает и обрабатывает расчеты за апрель-июнь 2026 года.

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Повторно представлять отчетность не нужно

Дублировать отчетность не нужно:

если Расчет за все месяцы квартала уже представлен по месячной форме, повторно подавать его после введения квартальной формы не требуется;

если отчетность по месячной форме представлена не за все месяцы квартала, квартальный расчет необходимо подать только за те месяцы, за которые отчетность еще не подавалась.

В ГНС напомнили, что расчет подается только в случае начисления или выплаты доходов физическим лицам в отчетном периоде.

За II квартал 2026 Налоговый расчет необходимо подать не позднее 10 августа 2026 года.