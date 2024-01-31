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31 января 2024, 18:36 Читати українською

В ЕС предлагают продлить беспошлинный режим для украинских товаров

Еврокомиссия официально предложила еще на год продлить приостановку импортных квот и пошлин для украинского экспорта в ЕС, вместе с тем включив туда ограничения для агропродукции, чего потребовали несколько стран Евросоюза. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на президентку Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен.

Еврокомиссия официально предложила еще на год продлить приостановку импортных квот и пошлин для украинского экспорта в ЕС, вместе с тем включив туда ограничения для агропродукции, чего потребовали несколько стран Евросоюза.

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Что предлагает ЕС

Для Украины Еврокомиссия предлагает продлить льготные условия торговли с приостановкой импортных пошлин и квот еще на один год, что должно обеспечить поддержку украинской экономики в условиях войны.

В то же время, в предложение включили «усиленный ограничитель» для защиты интересов европейских аграриев.

«С этой целью, и ввиду значительного роста импорта некоторой аграрной продукции из Украины в ЕС в 2022—2023 годах, обновленные автономные торговые мероприятия содержат усиленный механизм ограничений. Это позволяет быстро реагировать в случае значительных искажений на рынке ЕС или рынка одной из стран- членов», — объясняют в коммюнике.

Для трех видов продукции — мяса птицы, яиц и сахара — предполагается механизм «экстренного торможения», чтобы «стабилизировать импорт на уровне средних объемов импорта в 2022—2023 годах». Это означает, что при превышении данных объемов импорта будут начинать действовать импортные тарифы.

По этому же предложению Еврокомиссия предлагает еще на год продлить приостановку пошлин на импорт из Молдовы.

Предложение далее должно рассмотреть Европарламент и Совет Е С.

Предыстория

Льготный режим торговли ЕС с Украиной действует с 4 июня 2022 года и продолжался в 2023 году. В то же время, из-за недовольства фермеров ЕС на несколько месяцев 2023 г. вводил временные ограничения для некоторых видов агропродукции, а отдельные страны, в частности Польша, продлили их и после отмены на уровне Евросоюза, в одностороннем порядке.

Срок действия текущего продления режима торговли без пошлин и квот для Украины истекает 5 июня 2024 года, для Молдовы — 24 июля 2024 года.

В Еврокомиссии отмечают, что общий импорт из Украины в ЕС с октября 2022 по октябрь 2023 года вырос на 24,3 млрд евро, тогда как на октябрь 2021 достиг 24 млрд евро.

Источник: Минфин
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