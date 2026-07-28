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28 июля 2026, 9:43 Читати українською

Сельское хозяйство в минусе: производство снизилось на 1,6%

Объем производства сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-июне 2026 года уменьшился на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, в то время как по итогам пяти месяцев рост составил 1,4%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

Объем производства сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-июне 2026 года уменьшился на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, в то время как по итогам пяти месяцев рост составил 1,4%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфин»: главные финансовые новостиОтрицательная динамикаСогласно обнародованным данным, отрицательная динамика была обеспечена отраслью растениеводства на сельхозпредприятиях, где спад был зафиксирован на уровне 14,8%.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Отрицательная динамика

Согласно обнародованным данным, отрицательная динамика была обеспечена отраслью растениеводства на сельхозпредприятиях, где спад был зафиксирован на уровне 14,8%.

Отрасль животноводства на сельхозпредприятиях продемонстрировала рост на 10,7%.

Лучшие показатели хозяйств всех категорий в области растениеводства в следующих областях: Волынская (80,1%), Херсонская (54,5%), Днепропетровская (23,8%), Тернопольская (20,7%), Черкасская (16,3%).

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Где больше всего упало производство

Самый существенный спад производства в хозяйствах всех категорий растениеводства зафиксирован в Донецкой области (52,6%), Запорожской (35,6%), Одесской (34,3%).

Лучшие показатели хозяйств всех категорий в области животноводства в Киевской (9,1%), Черкасской (8,2%), Днепропетровской (6,6%), Черниговской (7%) и Кировоградской (5,9%) областях.

Существенный спад производства в хозяйствах всех категорий в области животноводства зафиксирован в Донецкой (53,9%), Закарпатской (32,9%) и Херсонской (16,3%) областях.

Как сообщалось, сельхозпроизводство в Украине по итогам 2025 года сократилось на 6,8% по сравнению с 2024 годом.

Напомним

Российские удары по портовой инфраструктуре Одесской области в последние дни сделали морское судоходство более опасным. Часть судовладельцев приостановила мероприятия в украинские порты, а с 22 июля морским коридором не прошло ни одно судно. Особенно критично это выглядит на фоне жатвы, когда экспорт аграрной продукции традиционно растет.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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