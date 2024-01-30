Госдолг Украины увеличился вдвое с начала войны

Государственный долг Украины значительно вырос с начала войны, преимущественно из-за получения льготных кредитов от Запада. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

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Как изменился госдолг

В целом госдолг составляет более 5,5 триллиона гривен ($145,3 млрд). За прошедший год он вырос на 1,4 трлн грн (35,4%), в валютном эквиваленте на $33,9 млрд.

Соотношение госдолга к ВВП также возросло до 85% с 78,4% в 2022 году, а в довоенном 2021 году этот показатель составил 48,9%. По прогнозам МВФ, госдолг Украины по итогам 2025 года превысит 100% ВВП.

Что повлияло на рост

На прирост госдолга больше всего повлияло получение льготных кредитов от ЕС на 18 млрд евро, что обусловило 55% всего роста госдолга в гривневом эквиваленте и 61% — в валютном. А также получение кредитов по программам МВФ, Всемирного банка, ЕБРР и правительства Канады, объясняет председатель парламентского комитета по финансам и налогам Даниил Гетманцев в Telegram.

Как и в 2022 году, львиная доля (около 6/7) роста всего государственного долга в 2023 году обусловливалась увеличением внешней задолженности. Остальные (1/7) — вследствие ОВГЗ.

Расходы на обслуживание государственного долга в 2023 году составили 8,2% расходов общего фонда государственного бюджета (6,5% в 2022 году и 12,4% в 2021 году).

Что говорят чиновники

По словам Гетманцева, долговая нагрузка на экономику остается высокой, долговые риски выросли, но ситуация контролируется. Об этом свидетельствует успешный перезапуск внутреннего долгового рынка, продолжение реструктуризации перед официальными кредиторами, а также озвученные планы Минфина возвратиться на рынки внешних коммерческих заимствований уже в 2025—2026 годах.

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