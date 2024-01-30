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30 января 2024, 13:15 Читати українською

Госдолг Украины увеличился вдвое с начала войны

Государственный долг Украины значительно вырос с начала войны, преимущественно из-за получения льготных кредитов от Запада. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

Государственный долг Украины значительно вырос с начала войны, преимущественно из-за получения льготных кредитов от Запада.

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Как изменился госдолг

В целом госдолг составляет более 5,5 триллиона гривен ($145,3 млрд). За прошедший год он вырос на 1,4 трлн грн (35,4%), в валютном эквиваленте на $33,9 млрд.

Соотношение госдолга к ВВП также возросло до 85% с 78,4% в 2022 году, а в довоенном 2021 году этот показатель составил 48,9%. По прогнозам МВФ, госдолг Украины по итогам 2025 года превысит 100% ВВП.

Что повлияло на рост

На прирост госдолга больше всего повлияло получение льготных кредитов от ЕС на 18 млрд евро, что обусловило 55% всего роста госдолга в гривневом эквиваленте и 61% — в валютном. А также получение кредитов по программам МВФ, Всемирного банка, ЕБРР и правительства Канады, объясняет председатель парламентского комитета по финансам и налогам Даниил Гетманцев в Telegram.

Как и в 2022 году, львиная доля (около 6/7) роста всего государственного долга в 2023 году обусловливалась увеличением внешней задолженности. Остальные (1/7) — вследствие ОВГЗ.

Расходы на обслуживание государственного долга в 2023 году составили 8,2% расходов общего фонда государственного бюджета (6,5% в 2022 году и 12,4% в 2021 году).

Что говорят чиновники

По словам Гетманцева, долговая нагрузка на экономику остается высокой, долговые риски выросли, но ситуация контролируется. Об этом свидетельствует успешный перезапуск внутреннего долгового рынка, продолжение реструктуризации перед официальными кредиторами, а также озвученные планы Минфина возвратиться на рынки внешних коммерческих заимствований уже в 2025—2026 годах.

Читайте также: С февраля 2022 года Украине предоставили бюджетную поддержку почти на $74 миллиарда

Источник: Минфин
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Комментарии - 10

+
+53
TAN72
TAN72
30 января 2024, 13:24
#
Поднимем тарифы и цены — народ заплатит.
+
+68
Rubi0
Rubi0
30 января 2024, 13:41
#
И это тока самая очевидная часть, а еще расплата будет в виде от поборов в школе на занавески и ремонт класса до разваливающейся инфраструктуры, мостов, метро, благоустройства городов и т. д. бо у государства не будет банально грошей в блюжайщие лет 10 минимум, все пойдет на выплаты по долгам за войнушку, а не на благоустройство и улучшения качества жизни
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
30 января 2024, 15:16
#
Тобі сильно потрібні ті клумби і нова плітка?
+
+35
neverice
neverice
30 января 2024, 13:50
#
Досить показовим є те, що борг у 2023 виріс усього на 6%. Основний ріст прийшовся на 2022, але судячи з усього причина там проста — падіння ВВП, а не ріст боргу.
Причому, борг у 85% відсотків ВВП є цілком типовим явищем для сучасної економіки. В Польщі, наприклад, він 70%. І вони не воюють, та і криз у них давно не було. В середньому по ЄС щось близько 90% відношення боргу до ВВП.
+
+15
financialGenius
financialGenius
30 января 2024, 14:20
#
Зато ЗВР у нас рекорды бьют и можно использовать их на сдерживания роста курса … когда закончиться война , теперешние свалят за границу к своим детям и сбережениям в миллиарды которые уже там, а новпришедшие спишут на поперечников и отпустят курс в небеса и придумают еще какието там налоги и скажут что сейчас послевоенное время и нужно подождать немного … все для детей наших … затяните пояса … и так уже два поколения точно затягивает еще и третье затянет …
+
+54
bonv
bonv
30 января 2024, 14:21
#
Гірше ж точно не буде? ©
+
0
TAN72
TAN72
30 января 2024, 16:00
#
Все поехали в Вену выпить чашечку кофе.
+
0
bonv
bonv
30 января 2024, 16:05
#
В ООН вважають, що українському уряду потрібна хороша стратегія щодо повернення своїх громадян із-за кордону.
За останніми опитуваннями ООН, від 60−80% біженців із України хочуть повернутися додому.
Таку цифру навів Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді в інтерв'ю Укрінформ.
Оскільки триває війна, багато з них кажуть, що не можуть повернутися, але ми повинні думати, як допомогти людям це зробити. Ми не хочемо нікого змушувати. І навіть після повернення справи в біженців не будуть такими райдужними. Уряду потрібна хороша стратегія в цьому питанні", — наголосив він.
Він додав, що станом на зараз в Європі перебувають понад 6 мільйонів біженців.
Нелохи з непрофанами роблять все можливо щоб бажаючих повернутись взагалі не було.
+
+45
bonv
bonv
30 января 2024, 14:24
#
Порошенко залишив з боргом у $78,23 млрд. а зараз? $145,3 млрд І темпи росту вражаючі…
+
0
preyvanamor
preyvanamor
30 января 2024, 15:23
#
Повторюю, хто забув, це називається: «кінець епохи бідності!»
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