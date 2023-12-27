Украина вернется на рынок внешних заимствований в 2025-2026 годах — министр

Украина планирует вернуться на рынок внешних заимствований в 2025—2026 годах после реструктуризации евробондов в 2024 году. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко на «Business Breakfeast».

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Задача у нас ключевая: не получить дефолт, иметь возможность заимствовать на рынке капитала, нам это потребуется, я думаю, начиная с 25−26 года», — подчеркнул министр.

Он также добавил, что Украина будет выполнять обязательства в рамках программы с Международным валютным фондом, соблюдая показатели относительно соотношения долга к ВВП.

Марченко напомнил, что отсрочка по выплатам по еврооблигациям Украины истекает 1 сентября 2024 года.

К теме: МВФ поддержал мораторий на выплату Украиной внешнего долга до 2027 года

Марченко также подчеркнул, что на внутреннем рынке заимствований риск реструктуризации или отказа государства от выполнения своих обязательств отсутствует, а стоит задача наоборот расширить круг собственников облигаций и инвесторов.

«ОВГЗ — один из основных источников, финансирующих Вооруженные Силы. Поэтому никаких шагов, которые подорвут веру в нашу способность обслуживать внутренние долговые обязательства, не будет», — подчеркнул Марченко.

Напомним, что на последнем в этом году аукционе ОВГЗ Минфин привлек 20 млрд. грн.