Украина планирует вернуться на рынок внешних заимствований в 2025—2026 годах после реструктуризации евробондов в 2024 году. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко на «Business Breakfeast».
Украина вернется на рынок внешних заимствований в 2025-2026 годах — министр
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«Задача у нас ключевая: не получить дефолт, иметь возможность заимствовать на рынке капитала, нам это потребуется, я думаю, начиная с 25−26 года», — подчеркнул министр.
Он также добавил, что Украина будет выполнять обязательства в рамках программы с Международным валютным фондом, соблюдая показатели относительно соотношения долга к ВВП.
Марченко напомнил, что отсрочка по выплатам по еврооблигациям Украины истекает 1 сентября 2024 года.
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Марченко также подчеркнул, что на внутреннем рынке заимствований риск реструктуризации или отказа государства от выполнения своих обязательств отсутствует, а стоит задача наоборот расширить круг собственников облигаций и инвесторов.
«ОВГЗ — один из основных источников, финансирующих Вооруженные Силы. Поэтому никаких шагов, которые подорвут веру в нашу способность обслуживать внутренние долговые обязательства, не будет», — подчеркнул Марченко.
Напомним, что на последнем в этом году аукционе ОВГЗ Минфин привлек 20 млрд. грн.
Комментарии - 2
Це підтверджує що захід намагається склонити Україну до переходу в оборону, так само як Байден, коли зі скрипом надав два десятка атакамсів замість сотень, або як Шольц який взагалі taurus не надав. Та й по снарядам така сама історія. Загальний висновок: якщо не домовляться то може бути будь, і Україна перетвориться не на Ізраїль, А на північну корею 😔. Бо особисто я бачу вже рік від Євросоюзу намагання переключити Україну на примирення і розвиток економічної повєстки, і вже три місяці чи чотири від США такі ж самі сигнали