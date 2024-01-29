С февраля 2022 года международные партнеры предоставили Украине прямую бюджетную поддержку на $73,7 млрд. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время встречи с временно поверенным по делам Посольства Франции в Украине Бенжаменом Роригом.
С февраля 2022 года Украине предоставили бюджетную поддержку почти на $74 миллиарда
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Чиновник отметил, что благодаря бюджетной поддержке доноров с начала полномасштабной войны, правительство смогло обеспечивать устойчивое государственное управление в Украине и профинансировать в полном объеме социальные и гуманитарные расходы госбюджета.
«В целом с 24 февраля 2022 года международные партнеры направили Украине $73,7 млрд прямой бюджетной поддержки», — говорится в сообщении.
В частности, общая сумма бюджетной поддержки от Франции составляет около 400 млн евро.
Марченко подчеркнул, что потребность во внешнем финансировании в 2024 году составляет более $37 млрд.
«Украина рассчитывает на поддержку, чтобы вовремя профинансировать первоочередные расходы, а именно социальную и гуманитарную сферу, ведь оборону и безопасность страна полностью финансирует за счет внутренних поступлений и заимствований. Ритмическое поступление средств от международных партнеров необходимо для сохранения макрофинансовой и экономической стабильности страны», — подчеркнул он.
Комментарии - 1
Пора попросить у США печатный станок и самим уже печатать доллар ( только синий и обязательно с желтой полосой)