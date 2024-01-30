Чем суды с русскими опасны для Сенс Банка и Украины

Затеянный бывшими русскими акционерами международный арбитраж за Сенс Банк не будет похож на тяжбу за национализированный в 2016 году Приватбанк . Займет не меньше трех лет, и может стоить от $3 млн до $10 млн. Несмотря на преступное нападение рф на Украину и террористические атаки на наше мирное население, юристы не видят однозначного преимущества Кабмина в этом судебным споре. «Минфин» проанализировал ситуацию вместе с экспертами.

Почему Альфу поздно национализировали

О национализации Альфа-Банка заговорили в первый же день полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Тогда Нацбанк без промедления отозвал лицензии у двух российских «дочек» и поставил их на ликвидацию — Международный резервный банк (принадлежал Сбербанку россии) и Проминвестбанк (Внешэкономбанк рф). Многие ждали аналогичных решений по Альфе, которую позже переименовали в Сенс Банк, с акционерами из страны-агрессора, оформленными через европейский ABH Holdings S.A., — хотя они представляли частный капитал, а не государственный.

Однако, украинские власти не решились на остановку работы Альфы, которая на момент вторжения обслуживала 2,7 млн вкладчиков-физлиц, почти 90 тыс. физлиц-предпринимателей и свыше 55 тыс. юридических лиц.

Ведь, в случае закрытия банка, был бы нанесен сильный удар по его бизнес-клиентам (их вклады не гарантируются государством), и властям пришлось бы срочно искать средства на выплаты вкладчикам-физлицам через Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ). Государство сразу на время военного положения (+3 месяца после) гарантировало все депозиты населения в отечественных банках на 100% сумм.

В Альфа-Банке тогда лежало 50,2 млрд грн частных вкладчиков (на 1 декабря 2023 года, по информации НБУ, уже 47,3 млрд грн) — это 7,8% от всех депозитов в действовавших на тот момент 68 украинских банках. Это финучреждение занимало второе место на депозитном рынке после государственного Приватбанка (23,4 млн вкладчиков с 240 млрд грн сбережений).

Фонд гарантирования вкладов физлиц ни тогда, ни сейчас не мог себе позволить выплаты вкладчикам Альфа/Сенс Банка. В начале большой войны объем финансовых ресурсов ФГВФЛ составлял лишь 18,2 млрд грн и не покрывал и половины депозитной массы Альфы.

В случае закрытия банка, Фонду потребовались бы огромные и экстренные вливания. Пришлось бы брать или новый кредит у Нацбанка, который он уже привлекал во время банкопада 2014−2017 годов, или финансирование от Министерства финансов — это все новые огромные долги для ФГВФЛ, с которыми он только недавно разделался: накануне большой войны выплатил министерству и НБУ порядка 90 млрд грн.

У правительства свободных средств на спасение Фонда не было никогда, а значит, пришлось бы снова решать проблему традиционным способом — через дополнительную эмиссию гривны, новые выпуски гособлигаций. А это всегда чревато новым витком инфляции и дополнительным давлением на курс гривны, чего и без ФГВФЛ хватает.

К концу ноября 2023 года финансовые ресурсы ФГВФЛ выросли с 18,2 млрд грн до 28,4 млрд грн. С ними он мог себе позволить разве что выплаты вкладчикам быстро закрытых российских МРБ и Проминвестбанка, которые считались приемлемыми, — 1,2 млрд грн и 3,4 млн грн соответственно.

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Ответ украинских властей и арбитраж

Сразу после 24 февраля 2022 года Нацбанк смог сделать только одно — отстранить российских акционеров от управления Альфа-Банком, чтобы те не устроили вывод капитала и быстро не обескровили структуру.

Уже 2 марта права голоса акционера лишили Михаила Фридмана (32,9% акций) и Петра Авена (12,4% акций), 21 марта — Германа Хана (20,97% акций) и Алексея Кузмичева (16,3%). А позже — 15 апреля — Андрея Косогова (40,96% акций), когда предприимчивые коллеги стали переписывать на него свои акции. У каждого из перечисленных лиц был российский паспорт, что отображено в отчетности НБУ, а у некоторых — еще по одному-двум другим гражданствам (Израиль, Латвия, Кипр).

Кроме перечисленных лиц, в числе акционеров Альфа-Банка на 1 января 2022 года также присутствовала итальянская банковская группа UniCredit S.p.A. и The Mark Foundation for Cancer Research (Фонд, занимающийся исследованием раковых заболеваний). В информации Нацбанка уточнялось, что они владеют банком через ABH Holdings S.A. из Люксембурга.

Хотя финансисты понимали безвыходную ситуацию властей с Альфа-Банком, однако, не переставали шушукаться на тему «влияния врага на рынок». А еще — старались переманить бизнес и частных вкладчиков к себе на обслуживание под этим соусом. Нацбанк же пытался успокоить общественность обещаниями будущей национализации Альфы. В начале большой войны это обсуждалось, в основном, негласно, но уже в 2023 году нацбанковцы в открытых интервью СМИ признавали, что государство заберет банк.

Тем не менее, национализацию сильно затягивали. А на этом фоне регулярно появлялись публичные заявления от отстраненного российского акционера Михаила Фридмана о том, что он готов передать в Украину $1 млрд, за который хочет сохранить контроль над украинским Альфа-Банком.

Плодилось множество слухов о том, что наши власти всерьез рассматривают это предложение, что негативно воспринималось обществом в военное время. Первая реальная надежда на национализацию появилась осенью 2022 года, когда в Верховной Раде под это был зарегистрирован специальный законопроект (№ 8069). Он касался не только Альфы персонально, а всех системных банков, а захода государства ждали в октябре, максимум — к началу декабря.

Но к декабрю банк только переименовали из Альфы в Сенс, и эти прогнозы не оправдались. Более того, власти настояли на принятии второго законопроекта (№ 9107−1), на чем, по слухам, настояло новое руководство Нацбанка: Кирилла Шевченко в кресле председателя НБУ сменил Андрей Пышный, который привел в главный банк страны много новых членов команды. Такая государственная бюрократия многих раздражала и нагнетала обстановку, но, в итоге, Рада приняла два закона, и Президент подписал оба:

№ 2643-IX от 6 октября 2022 года: «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях вывода с рынка системно важного банка в условиях военного положения»;

от 6 октября 2022 года: «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях вывода с рынка системно важного банка в условиях военного положения»; № 3111-IX от 29 мая 2023 года: «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения».

Национализация Сенс Банка состоялась 21 июля 2023 года, но судебного спора наша страна избежать не смогла. 4 января 2024 года компания ABH Holdings S.A. (ABHH), контролируемая экс-владельцами украинской Альфы, заявила о подаче против Украины 29 декабря 2023 года «запроса на арбитаж и искового заявления» в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (International Center for Settlement of Investment Disputes, ICSID).

Требуют от Украины возмещения не менее $1 млрд, настаивая на нарушении договора между Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом и правительством Украины о взаимном привлечении и защите инвестиций. Наши власти обвиняют в дискриминации и экспроприации, а также намекают на нарушение прав не только крупных акционеров, перечисленных выше, но и двух миноритариев — UniCredit Bank и The Mark Foundation for Cancer Research.

«Сочетая методы корпоративного рейдерства и военной спекуляции, украинские власти незаконно отобрали банк у его законных владельцев, бенефициаров и акционеров, включая UniCredit Bank и The Mark Foundation for Cancer Research», — говорится в официальном заявлении ABH Holdings S.A.

В международном праве не запрещен сам факт национализации/экспроприации. Но все должно происходить без дискриминации и, что еще важнее, — с выплатой быстрой и рыночной компенсации за изъятый актив, на что, наверняка, будут напирать истцы во время спора.

«Если изъятие актива происходит с нарушением закона, дискриминационно или без выплаты компенсации — это нарушение международного права. Пока единственное влияние войны в Украине — заморозка текущих инвестиционных споров, но мы ожидаем, что в 2024 году такие споры будут возобновляться. Первый шок войны прошел, органы власти работают», — разъяснил «Минфину» старший юрист практики международного разрешения споров и арбитража Arzinger Владимир Наконечный.

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Кто рассматривает спор

ICSID — не классический суд, это центр для рассмотрения споров между правительствами и иностранными инвесторами. Он основан в 1966 году, входит в группу Мирового банка и располагается в Вашингтоне (США). Дела там рассматриваются на основе международного публичного права.

В центре 158 государств-членов и еще 7 стран без ратификаций соглашений. Украина является полноправным членом ICSID с июля 2000 года. рф вступила в организацию еще в июне 1992 года, однако, до сих пор не ратифицировала соглашение с ней, также, как Белиз, Гвинея-Бисау, Намибия и другие.

Согласно последнему отчету, в 2023 году ICSID рассмотрел 329 дел, завершил 68 разбирательств и зарегистрировал 45 новых споров. Большинство из Центральной Америки и стран Карибского бассейна (22%), а также из Восточной Европы и Центральной Азии. Чаще всего новые тяжбы касались нефтегазового сектора и горнодобывающей промышленности (27% общего количества), а также энергетики (15%). Финансовый сектор только на третьем месте (11%).

В январе 2024 года, кроме заявления по Украине, в центр успел поступить еще один запрос по финансовому спору на $3 млрд от швейцарского криптокредитора Nexo AG против правительства Болгарии из-за его расследования (его называют «политически мотивированным»), которое, по мнению компании, не позволило ей провести IPO в США. А также заявление от испанской InfraRed Infrastructure RAM GP против правительства Колумбии в транспортном деле, связанном со строительством шоссе.

Подача запроса ABH Holdings S.A. по украинскому делу в ICSID подтверждается информацией в его реестре. Материалы дела там пока не публикуются, но сообщается, что 11 января 2024 года генеральный секретарь организации зарегистрировал заявление о возбуждении арбитражного разбирательства, а официальными истцами выступили два гражданина Великобритании — Александр Йен и Байджу Васани.

Это интересный момент, который помогло разъяснить Министерство юрисдикций Украины — именно оно будет ответчиком в споре с ABH Holdings S.A., что нам подтвердили в правительстве.

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Манипуляции истцов и ответ Минюста Украины

В ответ на запрос «Минфина» заместитель министра юстиции Ирина Мудра объяснила, что компания ABH Holdings S.A. иск против Украины еще не подала, несмотря на ее официальное заявление на этот счет. Внесен только запрос, его-то и зарегистрировали в ICSID 11 января, как видно на официальном сайте выше.

«Обращаем внимание, что в настоящее время был подан и зарегистрирован именно запрос на арбитраж, а не иск, который будет подан позже, в соответствии с процессуальным графиком и правилами 30 Арбитражных правил», — подчеркнула Мудра.

Процедуры у Международного центра по разрешению инвестиционных споров не так затянуты, как во многих международных судах, но есть моменты, которые могут занять более полугода. Так что мы, вряд ли, увидим скорое рассмотрение дела по сути.

Ирина Мудра объяснила, что арбитраж ICSID учреждается в кратчайшие сроки после регистрации заявления, в соответствии со ст. 37 Конвенции этой организации (Конвенции о порядке разрешения инвестиционных споров между государствами и иностранными лицами) — в течение 45 дней с момента регистрации, если стороны не уведомляют генсекретаря о достижении договоренности. Арбитраж может состоять из одного или трех арбитров: по одному назначает каждая из сторон и одного (станет главой арбитража) — по согласованию сторон.

Если арбитры не были согласованы за 90 дней, то глава Административного совета ICSID назначает арбитров сам. При этом назначенные лица не могут быть гражданами стран, участвующих в споре. После этого у трибунала есть 60 дней или другой, согласованный сторонами, срок для проведения первого заседания. А договоренности сторон после такого заседания могут быть зафиксированы в течение еще 15 дней.

Ирина Мудра заверила «Минфин», что специалисты ее министерства уже исследуют запрос на арбитраж и прорабатывают стратегию защиты. К этой работе будет приобщаться межведомственная рабочая группа, которая состоит из представителей:

Министерства юстиции;

Министерства иностранных дел;

Национального банка;

Службы безопасности Украины;

АО «Сенс Банк»;

Министерства экономики.

Ирина Мудра сообщила «Минфину», что запрос на арбитраж ABH Holdings S.A. содержит 119 пунктов, из которых ключевой — 117-й. Требования истца сводятся к следующему:

Признать, что Украина нарушила Соглашение по инвестициям истца. Компенсировать истцу все убытки и ущерб, которые он понес, что может быть определено количественно в ходе этого производства. Однако, ожидается, что такая компенсация будет составлять не менее $1 млрд. Компенсировать все расходы, связанные с этим производством, в том числе расходы на адвокатов. Присудить начисление сложных процентов на сумму компенсации, которые будут насчитываться за период до и после вынесения арбитражного решения до даты его полного и окончательного выполнения Украиной. Применение других средств правовой защиты, которые арбитражный трибунал посчитает уместными в этих обстоятельствах.

«Обращаем внимание, что в пункте 108 запроса на арбитраж истец отмечает, что, по его мнению, размер нанесенного ему ущерба составляет не менее 1 миллиард долларов и утверждает, что „имеет право на полное возмещение ущерба: и ущерб, который он понес, включая полную компенсацию за упущенную выгоду, причиненную его инвестициям, а также полное возмещение любого ущерба, который может быть заявлен третьими лицами против ABH Holdings S.A.“, прямо или косвенно связанного с заявленной им якобы экспроприацией Сенс Банка. Кроме того, он требует возмещения морального вреда в любом размере, подлежащем количественной оценке», — объяснила нам Мудра.

Как истцы обоснуют моральный ущерб, полученный гражданами страны, которая напала на Украину и каждый день убивает наших граждан, пока сложно представить. Равно как и то, что арбитраж официально признает жертвами представителей страны-агрессора.

«Сам текст пресс-релиза ABH Holdings написан в стиле популистских лозунгов о „справедливости“. Очевидно, что именно цивилизованное определение понятия „справедливость“ предполагает запрет на присутствие в Украине бизнеса, связанного со страной-агрессором», — считает директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин.

Чего нет в запросе ABH Holdings S.A. — это требования по возврату украинского банка в их собственность. Это подтвердили в Министерстве юстиции. По-видимому, бывшие владельцы понимают, что в этом случае НБУ в короткие сроки лишит Сенс банковской лицензии и поставит его на ликвидацию, как того требует украинское законодательство в отношении страны-террориста и его граждан. Особенно попавших под санкции нашего Совета Нацбезопасности и обороны, а также под международные ограничения.

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Откуда взялся миллиард Фридмана

Важный вопрос — откуда возникло требование ABH Holdings S.A. о компенсации, минимум, в $1 млрд. Не полмиллиарда, ни два, а один. Пока его можно объяснить только громкими предложениями Михаила Фридмана дать Украине миллиард долларов в обмен на сохранение Альфа-Банка в собственности. Фридману не позволили вложить в Украину $1 млрд, и он решил его отнять. Другие объективные причины найти сложно.

У национализированного Сенс Банка своя 30-летняя история: создавался в марте 1993 года в форме ООО, и тогда назывался Коммерческим банком содействия потребителям «Вито», но уже через два года был реорганизован в Киевинвестбанк. «Альфа-Банком Украина» он стал в январе 2001 года.

Публикация Нацбанком реальных владельцев началась с апреля 2014 года, и тогда 100% собственником банка была ABH Ukraine Limited, которой владела ABH Holdings S.A. из Люксембурга, а непосредственными хозяевами указывалась вышеупомянутая четверка — Михаил Фридман, Герман Хан, Петр Авен, Алексей Кузмичев. Андрей Косогов присоединился к ним позже.

Структура изначально настраивалась на обслуживание населения, и пыталась тягаться с Приватбанком и банком «Аваль» (еще до покупки его австрийской группой Raiffeisen Bank International). А после — также заинтересовалась малым и средним бизнесом, ФОПами. Альфа-Банк отличался высокой технологичностью и лояльным подходом к предпринимателям, неплохо зарабатывал перед большой войной.

Однако, уставный капитал Альфа-Банка (вложения акционеров) не менялся с 2019 года. В октябре того года было завершено слияние Альфы с Укрсоцбанком, в результате чего капитал структуры вырос с 12,2 млрд грн до 28,7 млрд грн, и после этого уже не менялся. Если на тот момент пересчитать 28,7 млрд грн в доллар, даже по официальному курсу Нацбанка на первый день большой войны (24 февраля 2022 года), развязанной страной его бывших владельцев, то будет меньше миллиарда долларов — только $980 млн.

Текущая прибыль Альфа-Банка на 1 марта 2022 года составляла 699 млн грн, но акционеры не смогли бы ее вывести, даже если бы захотели — в воюющей Украине действует запрет на вывод дивидендов.

Но самое главное — даже не это, а то, что 28,7 млрд грн капитала Альфы сильно редеют из-за его проблем — в первую очередь, из-за формирования резервов под проблемные кредиты, размер которых сильно вырос. Сразу после нападения рф на Украину, на 1 марта 2022 года, собственный капитал Альфа-Банка (уставный «минус» резервы, переоценки и пр.) составлял 13,3 млрд грн, а уже на 1 декабря 2023-го — 11,8 млрд грн. По официальному курсу НБУ на эту дату (36,4 грн/$), это лишь $324 млн — слишком далеко до миллиарда. Это очевидно из публичной отчетности, и будет легко доказано в ходе спора.

НБУ же, наверняка, знает о финансовом состоянии, движениях капитала Сенса еще больше — до и после его национализации. Можно не сомневаться, что нацбанковцы в межведомственной рабочей группе предоставят юристам нужные аргументы. В ходе последнего стресс-тестирования в 2023 году Нацбанк заявлял о том, что у 5 банков была потребность в дополнительном капитале, и это видно в его финальном отчете.

Сенс Банк вошел в эту пятерку вместе с Укрэксимбанком, МТБ Банком, Правэкс-Банком и Укргазбанком. По итогу, регулятор подтвердил, что Сенс (вместе с Укргазбанком) увеличили свои капиталы до требуемого уровня. Но и из обнародованной информации видно, что ему могут требоваться дополнительные капитализации в будущем, если он продолжит серьезно наращивать размер своих активов.

Украинские власти после национализации не увеличивали капитал Сенс Банка, не тратили на него бюджетные средства. Вряд ли захотят это делать и в будущем. Если капитализация и будет, то, скорее всего, будет проходить за счет прибыли банка. Хотя вполне возможно, что этим вопросом будет заниматься уже не правительство (Министерство финансов), а новые владельцы Сенса.

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Как продадут Сенс Банк и что с ним будет

В Кабмине не скрывают своего желания продать Сенс Банк. Это укладывается в обязательства Украины перед МВФ в части сокращения государственной доли в банковском секторе с 60% до 25%.

«У государства есть стратегия уменьшения банковского сектора, присутствия и своего участия. У нас есть заинтересованность иностранных инвесторов в двух государственных банках. Это Укргазбанк и Сенс Банк, и мы активно готовим их к продаже. Эти сигналы мы получили в конце прошлого года, начиная с осени.

Больше скажу, эти потенциальные инвесторы нас подгоняют… Параллельно, эти банки готовятся внутри, и я достаточно позитивно настроен, хочется в этом году продать эти два банка", — недавно рассказал изданию «Экономическая правда» заместитель министра финансов Юрий Драганчук.

К Укргазбанку еще с 2019 года присматривается Международная финансовая корпорация (International Finance Corporation, IFC), которая входит в группу Мирового банка, и еще в январе 2021 года наше Министерство финансов подписало с IFC договор о вхождении в капитал Укргаза — предполагался обмен кредитных €30 млн на 20% акций. Имена претендентов на Сенс пока не называются.

В самом же банке говорят о стабильной работе, и уверяют, что международный арбитраж не влияет на его деятельность.

«Банк работает в обычном режиме и абсолютно нормально обслуживает клиентов. Сам факт инициирования арбитражного производства никак не может повлиять на работу банка или предоставление услуг», — подчеркнула пресс-служба Сенс Банка в комментарии «Минфину».

Коллеги подтверждают стабильность Сенса, хотя не отметают налет негатива, который может возникать из-за международного разбирательства.

«Сегодня Сенс Банк является платежеспособным финансовым учреждением с хорошей технологической базой, объем его капитала составляет порядка 11,8 млрд грн. Безусловно, судебные иски, судебные процессы не способствуют продаже каких-либо государственных активов, в том числе и банков.

Поэтому это, конечно, будет иметь отрицательный отпечаток. На мой взгляд, уменьшать долю государства в банковском секторе следует, но не во время войны. Например, цена такого актива, как госбанк, будет лучше после завершения боевых действий. Война — не лучшие условия для продажи государственных банков", — прокомментировал нам ситуацию президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас.

Некоторые пытались проводить параллели между тяжбами Сенс Банка и чередой судов по делу о национализации Приватбанка в 2016 году. Однако, от этого быстро отказались.

«Претензии бывших собственников лежат в плоскости компенсации, а не возвращении банка. Вероятно, это принципиальное отличие от кейса Приватбанка, где были попытки вернуть, собственно, банк. Поэтому на работу Сенс Банка иски не повлияют, он будет оставаться государственным еще некоторое время, несмотря на иски», — разъяснил нам финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

В то же время, эксперты допускают, что тяжба сможет создавать банку проблемы с выходом на внешний кредитный рынок после войны.

«В общем, негативного влияния на репутацию Сенс Банка не будет. По сути, он не является стороной спора. Но пока спор не будет решен окончательно, существует вероятность, что банк будет ограничен в доступе к финансированию от иностранных банков и финансовых институтов, таких как консорциумное кредитование (syndicated loan), когда и если окно для такого финансирования откроется», — объяснил «Минфину» управляющий партнер украинского офиса международной юридической фирмы Wolf Theiss Тарас Думич.

Андрей Дубас считает, что оптимально проводить приватизацию Сенс Банка в формате аукциона. А в качестве примера, приводит успешную продажу «Криворожстали» в 2005 году: стартовая цена тогда была около $2 млрд, а итоговая — составила $4,8 млрд.

«Интересоваться покупкой могут как международные финансовые группы, которые видят перспективу в восстановлении Украины, так и частный акционер с подтвержденными источниками доходов, — в том числе украинский. Но опять же, во время войны сложно говорить о купле-продаже таких крупных государственных активов, к которым можно отнести Сенс Банк. После нашей победы у инвесторов, прежде всего, иностранных, будет однозначно большой интерес инвестировать в Украину, и не только в банковский сектор», — уверен Дубас.

Аналогичного мнения придерживаются и другие эксперты.

«Действительно, судебные споры по поводу „юридической чистоты“ процесса национализации могут задержать потенциальную продажу Сенс Банка. Хотя пока сложно представить быструю продажу в условиях текущего военного положения. В идеальном сценарии она должна пройти в форме аукциона, но специфика финансового сектора требует более тщательного подхода к потенциальному соглашению, поэтому круг инвесторов пока выглядит очень ограниченно. Трудно представить приход новых игроков на банковский рынок Украины», — сказал «Минфину» Дмитрий Чурин.

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Риски для правительства и новые суды

Многие эксперты допускают, что экс-владельцы из рф разворачивают международную тяжбу именно для того, чтобы создать правительству проблемы с продажей Сенса.

«Да, фактор спора с предыдущим акционером Сенс Банка будет учитываться каждым потенциальным инвестором банка, и будет отражаться негативно как в цене при возможной приватизации, так и даже в самом решении о том, покупать банк или нет. Важно осознать, что возможная продажа банка новому акционеру не избавит украинское правительство от рисков, связанных с иском ABH Holdings S.A. Более того, не следует исключать, что, с психологической точки зрения, продажа банка может облегчить возможные „моральные муки“ для арбитражного трибунала в принятии решения об удовлетворении, вероятно, частичного иска о возмещении убытков, связанных с национализацией», — спрогнозировал Тарас Думич.

Юристы говорят, что расходы государства на тяжбу могут стартовать с $3−5 млн и достигнуть $10 млн.

«Самым дорогим» в таких процессах является этап подготовки письменных позиций в начале дела, который требует проработки огромного количества материалов, и этап устных слушаний, которым завершается рассмотрение дела", — рассказал Владимир Наконечный.

Теоретически, Украина может впоследствии вернуть, по крайней мере, часть уплаченных сумм, если выиграет дело. Ведь зачастую судебные издержки оплачивает проигравшая сторона.

В ближайшее время ожидается проведение тендера на закупку Минюстом юридических услуг. Тарас Думич полагает, что власти будут привлекать для тяжбы как ведущие фирмы из США и Великобритании, так украинские юркомпании, которые могут исполнять роль субподрядчиков.

«Процесс в международном арбитраже будет идти не менее трех лет, а может длиться и до 5−7 лет, если арбитраж разделит дело на несколько стадий, и вынесет несколько „частичных“ решений (решение об установлении ответственности за нарушение, определение размера ущерба и т. п. )», — считает партнер основателя и управляющий партнер Arzinger Тимур Бондарев.

Тарас Думич выделил три ключевых риска для украинского правительства:

Изменение законодательства с прицелом на национализацию Сенс Банка, поскольку предыдущее законодательство, уже предполагавшее возможность национализации, не включало оснований для национализации именно Сенса. Передача акционерного контроля Сенс Банка уполномоченному лицу, которое согласовал НБУ. В результате, акционеры Сенса не осуществляли контроль над структурой. Это может подвесить позицию правительства Украины о негативных последствиях или рисках, которые были бы связаны с тем, что предыдущим акционером оставался ABH Holdings S.A. Нацбанк не согласовывал продажу Сенс Банка новым акционерам, даже владевшим банком в странах Евросоюза. Таким образом, ABH Holdings S.A. может получить возможность утверждать, что непредоставление такого разрешения имело целью нанести финансовый ущерб предыдущему акционеру.

Дополнительный риск — это подача бывшими акционерами Сенс Банка нескольких исков, причем в разные суды. Такой сценарий сейчас не исключается. Также допускается, что новые иски поступят уже не от ABH Holdings S.A., а от UniCredit Bank или The Mark Foundation for Cancer Research.

В том же UniCredit Bank неофициально отмечают, что не планируют судиться с Украиной, однако, отказываются публично пообещать не подавать исков. Руководитель отдела маркетинга и коммуникаций в Центральной и Восточной Европе UniCredit Виктория Блажева в комментарии «Минфину» только отметила, что у UniCredit нет доли в Сенс Банке, и сослалась на соответствующий отчет своей структуры.

«В ноябре 2021 года UniCredit S.p.A. исполнила свой опцион на продажу, право на распоряжение всей своей долей в ABH Holdings S.A., равной 9,9% уставного капитала компании, в соответствии с действующим соглашением акционеров. Пакет был приобретен в 2016 году в рамках продажи украинского банка (Укрсоцбанка). Закрытие сделки, первоначально ожидаемое в первом полугодии 2022 года, будет завершено как можно скорее, в соответствии с действующими законами и правилами.

Балансовая стоимость пакета соответствует евроэквиваленту цены опциона в 325 миллионов долларов. Цена оферты будет частично компенсирована суммой обязательства по гарантии, предоставленной UniCredit S.p.A. в рамках продажи Укрсоцбанка, сумма ответственности уже полностью покрыта конкретными положениями", — ответила нам Виктория Блажева.