Национализация Сенс Банка: что это изменит для финансовой системы и вкладчиков

Верховная Рада приняла закон , который открывает возможность национализации Сенс Банка (бывший Альфа-Банк). Ассоциированный эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз разобрал , как национализация учреждения повлияет на банковскую систему Украины, и дорого ли обойдется государству.

В случае Альфа-Банка Украина речь не идет о банкротстве. Речь идет о национализации — смене собственника на государство. Такой шаг не приведет к оттоку средств или невозврату средств вкладчиков. Наоборот, позволит снять текущую панику, которая возникла из-за ожиданий санкций к банку. Государственные банки во время кризисов воспринимаются и являются «спасительной гаванью» для вкладчиков.

Что такое системно важный банк?

В соответствии с базельскими принципами банковского надзора, а также в соответствии с нормами федеральных регуляторов США, это банк, банкротство/неплатежеспособность которого может иметь серьезные риски для функционирования финансовой системы страны. Общепринятое название — D-Sibs (Domestic Systemically Important Bank).

Кто и по каким критериям определяет системно важные банки?

Исключительно национальные регуляторы. В Украине это НБУ. Всего НБУ исходит из 10 критериев, главные из которых — размер общих активов банка, размер средств на межбанковском рынке (средств, привлеченных у других банков и одолженных другим банкам), объемов кредитов, объемов депозитов, гарантированных государством (Фондом гарантирования).

Сколько в Украине системно важных банков?

По состоянию на 1 апреля 2022 года — 14 банков. Среди них как крупнейшие банки — Приватбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Райффайзен банк, так и средние по размеру банки — А-Банк и Кредобанк.

По факту, это очень нетипичная ситуация, когда из 70 действующих банков 14 (т.е. 20% действующих банков) считаются системно важными.

Зачем НБУ признает системно важными так много банков?

Цель юридическая. Такое признание дает НБУ возможность применять к таким банкам ужесточенные требования к капиталу. В частности, устанавливать дополнительные буферы капитала — буфер системной важности и контрциклический буфер. Формально, это «юридический трюк», который позволял НБУ в мирное время повышать требования к капиталу таких банков.

Ряд банков, которые НБУ отнес к системно важным, не являются таковыми в терминах Базеля. Пример: ХХХ. После 24 февраля банк фактически свернул работу. Несмотря на то, что банк признан системно важным, все действия никак не отразились на работе финансовой системы и банковской системы Украины.

По факту, системно важными банками в терминах Базеля в Украине являются: Приватбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Райффайзен Банк. Это те банки, чья неплатежеспособность может повлечь за собой перебои в работе системы или привести к панике населения. Неплатежеспособность других банков приведет к потерям части средств и расходам Фонда гарантирования, но не приведет к нарушению работы всей системы.

Были ли случаи банкротства системно важных банков в Украине и привело ли это к коллапсу финансовой системы?

Было два случая.

1) Неплатежеспособность Дельта Банка в начале 2015 года. Доля банка на рынке была очень похожа на нынешнюю в АБУ. Доля средств клиентов — 5% (АБУ на 01.03.22 — 5,7%), средств физлиц — 5,7% (АБУ — 7%). Коллапса финансовой системы не произошло, система продолжила работу. «Банкопад» позже был не следствием проблем Дельты, а был вызван теми же причинами: недобросовестность собственников, плохие кредиты, АТО и потери экономики из-за войны на Донбассе и оккупации.

2) Неплатежеспособность и национализация Приватбанка в 2016 году. Коллапса финансовой системы не произошло из-за национализации неплатежеспособного банка. Система продолжила работу, оттока средств из банков не произошло, несмотря на то, что Приватбанк значительно больше АБУ.

Мешает ли статус системно важного банка его национализации?

Нет. Наоборот, способствует. Такой статус позволяет принять решение Совета по финстабильности о национализации банка, если к нему будут применены санкции НБУ через собственников банка. Именно с учетом «системной важности», Совет по финансовой стабильности имеет право принять решение о вхождении государства в капитал банка вместо вывода с рынка из-за санкций. Аналогично тому, как было принято решение о национализации Приватбанка.

/комментарий сейчас — решили пойти другим путем, через новый Закон/

Вопросы к национализации

Создаст ли национализация АБУ риск роста доли государства в банковском секторе?

Доля государственных банков в банковской системе Украины — 47,1% на 1 марта 2023 года. В случае национализации Альфа-Банка Украина эта доля вырастет до 52,7%. Такой прирост доли государства не значителен, по факту, на уровне годичной давности, и не создает дополнительных рисков для финансовой стабильности.

Потребует ли национализация дополнительных расходов государства?

Национализация АБУ не потребует дополнительных расходов средств налогоплательщиков (как было в случае Приватбанка-2016). Банк операционно прибыльный, не требует докапитализации.

Приведет ли национализация к оттоку средств из банка?

Национализация не приведет к панике или оттоку средств из банка. Это лишь смена владельца. Аналогична той, которая могла быть при продаже банка (которая во время войны невозможна). Весь менеджмент будет оставаться на местах и будет управлять банком на тех же основах и принципах, что и раньше, только в интересах нового собственника — государства (Кабмина или Министерства финансов). Наоборот, банк для вкладчика становится более привлекательным: более надежный акционер, отсутствие санкций к собственникам, а значит — нет риска новых санкций со стороны НБУ или иностранных банков к банку.