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25 января 2024, 16:30 Читати українською

Система приобретения билетов на киевскую кольцевую электричку не работает из-за хакерской атаки

В результате масштабной хакерской атаки возникли временные трудности с приобретением билетов на городскую кольцевую электричку из-за чат-бота и терминалов Укрзализныци. Об этом сообщается в Telegram-канале Kyiv city express.

В результате масштабной хакерской атаки возникли временные трудности с приобретением билетов на городскую кольцевую электричку из-за чат-бота и терминалов Укрзализныци.
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

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«Наблюдаем временные проблемы с продажей билетов через чат-бот и терминалы Укрзализныци из-за хакерской атаки на серверы. Работаем над исправлением ситуации и приносим извинения за эти неудобства», — говорится в сообщении.

Масштабная хакерская атака 25 января

Сегодня газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» и ООО «Газораспределительные сети Украины» заявили о хакерской атаке на один из дата-центров. Из-за масштабной кибератаки сайты и колл-центр не работают.

В Укрпочте также предупредили о значительном техническом сбое в работе своих IТ-систем из-за хакерской атаки.

В Государственной службе по безопасности на транспорте («Укртрансбезопасность») также заявили о техническом сбое в работе сайта ведомства и системы «Путь», используемой для выезда мужчин за границу.

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Напомним

12 декабря мобильный оператор «Киевстар» заявил о массированной хакерской атаке из-за которой отсутствовала связь и интернет, также не работал сайт оператора и мобильное приложение.

20 декабря «Киевстар» возобновил все услуги компании, как в Украине, так и за рубежом.

19 января хакеры атаковали monobank. Пользователи банка сообщили о сбоях в работе приложения, которое работал нестабильно и выдавал ошибку при входе и осуществлении операций. Соучредитель monobank Олег Гороховский заявил, что хакеры совершили на банк самую мощную кибератаку.

Поздно вечером, 21 января, monobank снова испытал DDoS-атаки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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