Минфин привлек 20 млрд от продажи облигаций

На последнем в этом году аукционе ОВГЗ, 26 декабря, Минфин привлек 20,7 млрд. гривен в эквиваленте. Об этом сообщает пресс-служба министерства в Telegram.

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Больше всего инвесторов заинтересовали короткие гривневые бумаги на 6 и 7 месяцев под 16,50% и 16,49%, общая сумма, привлеченная от этих ОВГЗ, составляет 10 млрд грн. От продаж годовых облигаций в валюте под 4,66% было привлечено в бюджет 7,6 млрд грн в эквиваленте.

Источник: Минфин

На минувшей неделе на аукционе ОВГЗ Минфин привлек 7,5 млрд грн. Рекордная сумма была зафиксирована 20 июня, тогда от продажи гособлигаций бюджет получил 31,4 млрд. грн.

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