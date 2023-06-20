Минфин разместил на аукционе облигации на рекордные 31,4 миллиарда

На аукционе 20 июня Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 31,40 млрд грн (в эквиваленте), что на 28,86 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 2,54 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

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Это самая большая сумма, привлеченная в госбюджет за неделю от продажи ОВГЗ с начала года.

Что предлагали инвесторам

20 июня Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

10,25 млрд грн под 18,20% с погашением 1 мая 2024;

721,30 млн. грн. под 18,23% с погашением 26 июня 2024 года;

1,40 млрд грн под 19,30% с погашением 15 января 2025;

4,65 млрд грн под 19,75% с погашением 18 февраля 2026 года.

В иностранной валюте:

$244,44 млн. под 4,80% с погашением 29 февраля 2024 года.

136,03 млн. евро под 3,24% с погашением 16 мая 2024 года.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.