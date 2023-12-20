В Приватбанке рассказали какие облигации покупают больше всего

Наибольшим спросом у инвесторов, покупающих ОВГЗ через Приватбанк , пользуются военные облигации Новая Каховка (погашение май 2024 г.) и облигации Симферополь (погашение январь 2025 г.). Об этом пишет пресс-служба банка в Telegram.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как сообщил руководитель Управления ценных бумаг Приватбанка Борис Бисько, с начала 2023 года клиенты банка уже инвестировали в государственные бумаги более 10 млрд грн. Всего на сегодняшний день украинцы вложили в госбумаги более 51 млрд грн, из которых доля инвестиций клиентов Приватбанка — почти 15 млрд грн.

По итогам третьего квартала 2023 г. Приватбанк занимает первое место в рейтинге первичных дилеров по объемам торгов ОВГЗ согласно информации Министерства финансов Украины. На втором и третьем местах — Укрэксимбанк и Ощадбанк.

По словам Бориса Биська, в основном клиенты банка инвестируют в гривневые ОВГЗ (64,5%) и облигации в долларах США (33,7%).

Средняя сумма сделок по покупке государственных бумаг через Приват24 составляет 435 тыс грн. При этом 80% клиентов при погашении ОВГЗ реинвестируют средства в ценные бумаги Министерства финансов.

Порог для входа в облигации в Приватбанке — 50 тис грн.

Читайте также: Аккордбанк, МТБ и Кредит Днепр пошли на понижение