В Приватбанке рассказали какие облигации покупают больше всего

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 декабря 2023, 19:25 Читати українською

В Приватбанке рассказали какие облигации покупают больше всего

Наибольшим спросом у инвесторов, покупающих ОВГЗ через Приватбанк, пользуются военные облигации Новая Каховка (погашение май 2024 г.) и облигации Симферополь (погашение январь 2025 г.). Об этом пишет пресс-служба банка в Telegram.

Наибольшим спросом у инвесторов, покупающих ОВГЗ через Приватбанк, пользуются военные облигации «Новая Каховка» (погашение май 2024 г.) и облигации «Симферополь» (погашение январь 2025 г.).

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как сообщил руководитель Управления ценных бумаг Приватбанка Борис Бисько, с начала 2023 года клиенты банка уже инвестировали в государственные бумаги более 10 млрд грн. Всего на сегодняшний день украинцы вложили в госбумаги более 51 млрд грн, из которых доля инвестиций клиентов Приватбанка — почти 15 млрд грн.

По итогам третьего квартала 2023 г. Приватбанк занимает первое место в рейтинге первичных дилеров по объемам торгов ОВГЗ согласно информации Министерства финансов Украины. На втором и третьем местах — Укрэксимбанк и Ощадбанк.

По словам Бориса Биська, в основном клиенты банка инвестируют в гривневые ОВГЗ (64,5%) и облигации в долларах США (33,7%).

Средняя сумма сделок по покупке государственных бумаг через Приват24 составляет 435 тыс грн. При этом 80% клиентов при погашении ОВГЗ реинвестируют средства в ценные бумаги Министерства финансов.

Порог для входа в облигации в Приватбанке — 50 тис грн.

Читайте также: Аккордбанк, МТБ и Кредит Днепр пошли на понижение

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает vadymbanker и 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами