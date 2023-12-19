Министерство финансов 19 декабря на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 7,50 млрд грн, что на 2,29 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 5,21 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.
Минфин на аукционе продал облигации на 7,5 миллиарда
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Что предлагали инвесторам
Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:
- 5,20 млрд грн под 16,79% с погашением 20 ноября 2024;
- 679,30 млн. грн. под 17,57% с погашением 15 октября 2025 года;
- 552,37 млн. грн. под 18,60% с погашением 24 февраля 2027 года.
В иностранной валюте:
- 26,45 млн. евро под 3,20% с погашением 12 сентября 2024 года.
О военных облигациях
Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.
Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.
Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.
Напомним
«Минфин» писал, что 20 июня Министерство финансов разместило на аукционе облигации на рекордные 31,4 млрд грн. Это самая большая сумма, привлеченная в госбюджет за неделю от продажи ОВГЗ с начала года.
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При этом сейчас привлекается в среднем около 10 млрд. в неделю и не уверен, что по прозрачному рыночному принципу, а не по принципу выкупа госбанками преимущественно в полу-принудительном порядке.
Такой объём естественно рынок не закроет никак, хотя встречал тут «экспертные заявления», что якобы внутренний рынок может потенциально вытянуть такой объём ОВГЗ в случае отсутствия внешней фин. помощи.
Но по факту — нет, поэтому будет выкупать НБУ, что равно печатному станку. Это вызовет девальвацию гривны, что резко снизит привлекательность гривневых ОВГЗ, а валютные разве что будут покупать как мусорные бумаги с привлекательной ставкой (и то не факт).
Сумма выпусков ОВГЗ еженедельно — в этом случае будет увеличиваться, т.к. при двельвации гривны возрастут и потребности бюджета, мы слишком зависим от импорта сейчас.
И тут сейчас казалось бы «сказочная для нас» инфляция как было в Турции 80% или Аргентине 100% годовых — может быть ещё умеренным сценарием, как говорится — хоть бы не уровень Зимбабве / Венесуэлы.
Но правительство об этом говорить не хочет и даже думать не хочет. Все упёрлись только в то, что помощь внешнюю обязательно дадут, а потому все коррупционные расходные статьи — «на месте», урезать никто не будет и с коррупцией бороться тоже не нужно.
Но всё увидим, время расставит на места.