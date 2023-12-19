Минфин на аукционе продал облигации на 7,5 миллиарда

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 декабря 2023, 17:40 Читати українською

Минфин на аукционе продал облигации на 7,5 миллиарда

Министерство финансов 19 декабря на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 7,50 млрд грн, что на 2,29 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 5,21 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

Министерство финансов 19 декабря на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 7,50 млрд грн, что на 2,29 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 5,21 млрд грн.
Фото: armyinform.com.ua

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

  • 5,20 млрд грн под 16,79% с погашением 20 ноября 2024;
  • 679,30 млн. грн. под 17,57% с погашением 15 октября 2025 года;
  • 552,37 млн. грн. под 18,60% с погашением 24 февраля 2027 года.

В иностранной валюте:

  • 26,45 млн. евро под 3,20% с погашением 12 сентября 2024 года.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.

Напомним

«Минфин» писал, что 20 июня Министерство финансов разместило на аукционе облигации на рекордные 31,4 млрд грн. Это самая большая сумма, привлеченная в госбюджет за неделю от продажи ОВГЗ с начала года.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Робин Гуд
Робин Гуд
19 декабря 2023, 17:59
#
Без финансовой помощи (если её не утвердят или утвердят в минимальном объёме) несложно посчитать, что порядка 40−50 млрд. гривен в неделю нужно будет привлекать с помощью ОВГЗ.

При этом сейчас привлекается в среднем около 10 млрд. в неделю и не уверен, что по прозрачному рыночному принципу, а не по принципу выкупа госбанками преимущественно в полу-принудительном порядке.

Такой объём естественно рынок не закроет никак, хотя встречал тут «экспертные заявления», что якобы внутренний рынок может потенциально вытянуть такой объём ОВГЗ в случае отсутствия внешней фин. помощи.

Но по факту — нет, поэтому будет выкупать НБУ, что равно печатному станку. Это вызовет девальвацию гривны, что резко снизит привлекательность гривневых ОВГЗ, а валютные разве что будут покупать как мусорные бумаги с привлекательной ставкой (и то не факт).

Сумма выпусков ОВГЗ еженедельно — в этом случае будет увеличиваться, т.к. при двельвации гривны возрастут и потребности бюджета, мы слишком зависим от импорта сейчас.

И тут сейчас казалось бы «сказочная для нас» инфляция как было в Турции 80% или Аргентине 100% годовых — может быть ещё умеренным сценарием, как говорится — хоть бы не уровень Зимбабве / Венесуэлы.

Но правительство об этом говорить не хочет и даже думать не хочет. Все упёрлись только в то, что помощь внешнюю обязательно дадут, а потому все коррупционные расходные статьи — «на месте», урезать никто не будет и с коррупцией бороться тоже не нужно.

Но всё увидим, время расставит на места.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают Kharakternyk, stoprunner, Робин Гуд и 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами