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4 декабря 2023, 9:29 Читати українською

Доходы россии от нефти и газа снизятся в 2 раза: что для этого сделают США

Вашингтон стремится в два раза сократить доходы россии от нефти и газа к концу этого десятилетия, — заявил высокопоставленный американский дипломат, — для этого санкции сохранят «на долгие годы», пишет Financial Times. «Минфин» публикует перевод статьи.

Вашингтон стремится в два раза сократить доходы россии от нефти и газа к концу этого десятилетия, - заявил высокопоставленный американский дипломат, - для этого санкции сохранят «на долгие годы», пишет Financial Times.

Денег больше не будет

Джеффри Пайетт, помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам, заявил, что ограничение возможностей путина финансировать войну в Украине должно гарантировать, что россия никогда больше не сможет угрожать своим соседям.

«Это то, чего нам придется придерживаться в течение многих последующих лет, пока путин будет упорствовать», — сказал Пайетт, который ранее работал послом США в Украине и Греции.

Россия продолжает экспортировать большие объемы нефти с момента начала войны. Однако, Международное энергетическое агентство прогнозирует, что ее экспорт нефти и газа может упасть, как минимум, на 40−50% к 2030 году, если западные санкции сохранятся.

«Мы собираемся сделать все возможное, чтобы воплотить это в жизнь», — сказал Пайетт. «Цель этих санкций — изменить поведение россии и гарантировать, что путин окажется в невыгодном положении, когда бы ни был достигнут какой-то мир, чтобы использовать три или четыре года для перевооружения и подготовки своей армии к третьему этапу войны в Украине», — добавил он.

Теневой флот пойдет «на дно»

В прошлом году США возглавили другие страны «Большой семерки», введя ограничение цен на экспорт российской нефти, призванное сохранить потоки сырья, но сократить доходы рф. Согласно правилам, страны, не входящие в G7, могут продолжать покупать российскую сырую нефть, но должны платить менее $60 за баррель, если они хотят использовать западные суда или страховщиков для облегчения торговли. Импорт российской нефти в ЕС, США и другие страны «Большой семерки» в основном запрещен.

Хотя эти меры первоначально привели к резкому падению цен на российскую нефть, кремль с тех пор создал новую сеть торговых компаний и судов, чтобы обойти ограничения, что позволяет ему продавать покупателям, в основном, в Индии и Китае, по ценам выше потолка.

Большая часть этой нефти перевозится посредством «теневого флота» судов, чья непрозрачная собственность затрудняет ограничение их эксплуатации санкциями. Однако, некоторые из них по-прежнему перевозятся западными судами, у которых есть западная страховка.

Пайетт заявил, что США ищут «способы сделать этот теневой флот менее эффективным». На вопрос, поддержит ли Вашингтон меры, направленные на то, чтобы заставить западных страховщиков требовать больше информации от грузоотправителей и проводить более тщательную проверку судов, перевозящих российскую нефть, Пайетт ответил: «Следите за новостями».

Несмотря на устойчивость российского экспорта нефти в прошлом году, Вашингтон утверждает, что санкции повлекли за собой значительные издержки для кремля, и что, усиливая принудительные меры и ужесточая ограничения, они могут продолжать наносить ущерб российским доходам.

«Мои коллеги в Казначействе, которые руководят этим, очень внимательно изучают вопрос о том, как нам обеспечить дальнейшую эффективность этой политики», — сказал он.

В октябре Вашингтон ввел целевые санкции в отношении двух компаний за нарушение ценового ограничения в рамках своих первых принудительных мер, связанных с правилами, что побудило аналитиков и трейдеров прогнозировать шквал новых мер против отдельных компаний и операторов.

В ноябре США также объявили о санкциях в отношении российского проекта по производству сжиженного природного газа, известного как «Арктик СПГ 2», что стало первым прямым шагом против способности москвы экспортировать газ.

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Пайетт сказал, что «ограничить будущие доходы россии» так же важно, как и нанести ущерб ее нынешним финансам. «Это имеет огромные геополитические последствия, с точки зрения того, как Кремль способен вести себя на международной арене, а также способности россии использовать свою энергию в качестве стратегического актива, а также способности кремля продолжать реваншизм против своих соседей».

Источник: Минфин
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