Главное за неделю: Запуск инкассо старой инвалюты в Привате и бюджетные инвестиции в недвижимость

Кения — одна из самых развитых стран Африки, кроме достаточно мощной промышленности и ІТ-сектора, имеет стабильные демократические институты. Это делает ее близкой к Западу и, соответственно, Украине. Однако в последнее время она налаживает отношения с рф. «Минфин» решил разобраться, что действительно происходит в Кении, и может ли Украина потерять своего союзника.

ЕС окончательно продлил временную защиту для беженцев из Украины

Европейский Союз окончательно продлил временную защиту для беженцев из Украины до 4 марта 2025 года.

Количество компаний растет: все МФО, предлагающие льготный период 0%. Рейтинг «Минфина»

В Украине все же ограничат проценты по кредитам до зарплаты. Соответствующий законопроект Верховная Рада приняла в первом чтении. Сказалось ли это уже на стоимости микрокредитов и сроках их выдачи, которые МФО сегодня предлагают самые выгодные условия, — в новом рейтинге «Минфина».

В Украине резко выросло карточное мошенничество — НБУ

Украинцы стали чаще жаловаться на карточное мошенничество. Об этом НБУ рассказал «Минфину» в ответе на его запрос.

Бюджетные инвестиции в недвижимость: как стать владельцем 3 кв м и получить доход от 8% годовых

Чтобы начать инвестировать в украинскую недвижимость, теперь не обязательно иметь значительный капитал. Стартовать можно с более доступным бюджетом. «Минфин» расскажет об особенностях таких инвестиций, степени их рисковости и доходности.

Совет поддержал повышение налога на прибыль для банков до 36%

Верховная Рада одобрила за основу проект закона об особенностях налогообложения банков.

Депозиты дешевеют: что лучше — купить валюту или нести деньги в банк

Уже через неделю НБУ может снова снизить ключевую ставку, что заставит банки еще активнее резать доходность депозитов. Разберем, будет ли выгодно и дальше размещать свои средства в банках, и какие условия выбрать консервативным и рисковым инвесторам.

Дополнительно 300 млрд. на оборону. Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 10038, предусматривающий увеличение расходов госбюджета 2023 года на 322,6 млрд грн.

Банковский счет на продажу: как пластик меняет хозяев и чем это угрожает покупателям и продавцам

Аренда и покупка чужих банковских счетов становится распространенным явлением в 2023 году. Украинцы дают пользоваться своими карточками посторонним лицам, несмотря на оговорку финансистов. Впрочем, суровая уголовная ответственность за это не предусмотрена, хотя Нацбанк и подал законопроект с криминализацией ряда платежных нарушений. «Минфин» выяснил позицию НБУ по использованию чужих банковских счетов, а также прояснил права держателей карт у банкиров и юристов.

Коммерческие банки впервые, с начала войны, снизили ипотечные ставки

С начала широкомасштабного вторжения коммерческие банки впервые снизили ипотечные ставки, сократив их сразу на 3%. Об этом сообщила Елена Дмитриева, первый заместитель Председателя правления Глобус Банка.

Мелкие банки режут доходность по валютным депозитам

Вслед за крупными финучреждениями ставки снижают и небольшие банки. Из 19 участников обзора за последний месяц доходность вкладов в гривне или СКВ порезали шесть банков с депозитным портфелем до 2 млрд грн. Обо всех их предложениях по состоянию на 18 октября читайте в свежем обзоре «Минфина».

В Украине начинает работу платежная система Etsy Payments

Онлайн-платформа Etsy объединяет более 90 миллионов покупателей со всего мира и специализируется на продаже handmade изделий, винтажных вещей, крафтовой продукции. Теперь свой платежный интерфейс Etsy запускается в Украине.

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