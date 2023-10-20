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20 октября 2023, 20:02 Читати українською

Главное за неделю: Запуск инкассо старой инвалюты в Привате и бюджетные инвестиции в недвижимость

Кения: как живет и на чем получает главный союзник Украины в Африке

Кения — одна из самых развитых стран Африки, кроме достаточно мощной промышленности и ІТ-сектора, имеет стабильные демократические институты. Это делает ее близкой к Западу и, соответственно, Украине. Однако в последнее время она налаживает отношения с рф. «Минфин» решил разобраться, что действительно происходит в Кении, и может ли Украина потерять своего союзника.

ЕС окончательно продлил временную защиту для беженцев из Украины

Европейский Союз окончательно продлил временную защиту для беженцев из Украины до 4 марта 2025 года.

Количество компаний растет: все МФО, предлагающие льготный период 0%. Рейтинг «Минфина»

В Украине все же ограничат проценты по кредитам до зарплаты. Соответствующий законопроект Верховная Рада приняла в первом чтении. Сказалось ли это уже на стоимости микрокредитов и сроках их выдачи, которые МФО сегодня предлагают самые выгодные условия, — в новом рейтинге «Минфина».

В Украине резко выросло карточное мошенничество — НБУ

Украинцы стали чаще жаловаться на карточное мошенничество. Об этом НБУ рассказал «Минфину» в ответе на его запрос.

Бюджетные инвестиции в недвижимость: как стать владельцем 3 кв м и получить доход от 8% годовых

Чтобы начать инвестировать в украинскую недвижимость, теперь не обязательно иметь значительный капитал. Стартовать можно с более доступным бюджетом. «Минфин» расскажет об особенностях таких инвестиций, степени их рисковости и доходности.

Совет поддержал повышение налога на прибыль для банков до 36%

Верховная Рада одобрила за основу проект закона об особенностях налогообложения банков.

Депозиты дешевеют: что лучше — купить валюту или нести деньги в банк

Уже через неделю НБУ может снова снизить ключевую ставку, что заставит банки еще активнее резать доходность депозитов. Разберем, будет ли выгодно и дальше размещать свои средства в банках, и какие условия выбрать консервативным и рисковым инвесторам.

Дополнительно 300 млрд. на оборону. Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 10038, предусматривающий увеличение расходов госбюджета 2023 года на 322,6 млрд грн.

Банковский счет на продажу: как пластик меняет хозяев и чем это угрожает покупателям и продавцам

Аренда и покупка чужих банковских счетов становится распространенным явлением в 2023 году. Украинцы дают пользоваться своими карточками посторонним лицам, несмотря на оговорку финансистов. Впрочем, суровая уголовная ответственность за это не предусмотрена, хотя Нацбанк и подал законопроект с криминализацией ряда платежных нарушений. «Минфин» выяснил позицию НБУ по использованию чужих банковских счетов, а также прояснил права держателей карт у банкиров и юристов.

Коммерческие банки впервые, с начала войны, снизили ипотечные ставки

С начала широкомасштабного вторжения коммерческие банки впервые снизили ипотечные ставки, сократив их сразу на 3%. Об этом сообщила Елена Дмитриева, первый заместитель Председателя правления Глобус Банка.

Мелкие банки режут доходность по валютным депозитам

Вслед за крупными финучреждениями ставки снижают и небольшие банки. Из 19 участников обзора за последний месяц доходность вкладов в гривне или СКВ порезали шесть банков с депозитным портфелем до 2 млрд грн. Обо всех их предложениях по состоянию на 18 октября читайте в свежем обзоре «Минфина».

В Украине начинает работу платежная система Etsy Payments

Онлайн-платформа Etsy объединяет более 90 миллионов покупателей со всего мира и специализируется на продаже handmade изделий, винтажных вещей, крафтовой продукции. Теперь свой платежный интерфейс Etsy запускается в Украине.

Как заработать на греческой недвижимости: 4 реально работающих варианта

Недвижимость Греции остается желательной для иностранных инвесторов. В прошлом году вложения нерезидентов в местные «квадраты» выросли сразу на 60%. Увеличилось среди покупателей местной недвижимости и украинцев. Что так привлекает наших сограждан, выяснял «Минфин».

Налоговые проверки возвращаются: Совет сделал первый шаг

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 10016-д о возобновлении налоговых проверок с 1 ноября.

Приват запустил инкассо старой инвалюты в тестовом режиме. Сколько стоит услуга у госбанка и других структур

Государственный Приватбанк запустил услугу по приему на инкассо старых (изношенных) иностранных банкнот. Об этом «Минфину» сообщили в банке, но уточнили, что пока сервис работает только в одном городе — Днепре.

Совет во втором чтении поддержал финмониторинг РEРов

Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект № 9296-д об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц (PEP).

В Украине спрос на наличные деньги снизился. Самая популярная банкнота — 500 грн

727,9 млрд грн — сумма наличных, которая обращалась в Украине по состоянию на 1 октября 2023 года. В частности, более 2,7 млрд. банкнот на общую сумму 721,3 млрд. грн., а также 14,4 млрд монет на сумму 6,4 млрд грн. Это на 11,8 млрд грн или на 1,6% больше, чем на 1 января 2023 года (716,1 млрд грн).

В Украине прогнозируют существенный рост цен на основные продукты — яйца по 75 гривен за десяток

Стоимость нескольких групп продовольственных товаров может возрасти в ближайшем будущем. Прежде всего, речь идет о молочной продукции, фруктах и овощах.

Источник: Минфин
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