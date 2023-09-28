38% налог для банков не отразится на доходности депозитов: что говорит НБУ

Налогообложение прибыли украинских банков по ставке 38% сроком на два года, как недавно предложил Нацбанк, еще не оформлено в окончательный законопроект, дискуссии на предмет нововведения продолжаются. Об этом говорится в официальном ответе Национального банка для «Минфина».

Сколько удастся собрать налогов

«По мнению Национального банка, базой для начисления дополнительного налога должна быть прибыль банка, и данный налог должен быть временным — сроком на два года. Это предложение было обсуждено с представителями профильного комитета парламента и банковским сообществом, и, в целом, получило поддержку, поскольку является более легким для реализации в сжатые сроки, и позволяет избежать необходимости определения и мониторинга новой налогооблагаемой базы. В настоящее время дискуссии сторон относительно окончательных сроков введения, размера самой ставки и других технических моментов продолжаются», — говорится в нем.

На текущий момент банки продолжают платить налог на прибыль на общих основаниях с остальными отечественными предприятиями по ставке 18%. Он уплачивается поквартально, и уже был внесен за I-II кв. 2023 года, а в октябре будет оплачен и за III кв. по старой ставке.

Потому предложение НБУ о повышении налога для банков с 18% до 38% на деле может быть реализовано либо лишь к IV кв. 2023 года, либо уже в 2024-м.

Глава Нацбанка Андрей Пышный прогнозировал в 2023—2024 году налоговые сборы с банков при ставке 38% на уровне 20 млрд грн, хотя позже появились оговорки.

«Но в настоящее время все прогнозы относительно годовых доходов банков и объема уплаченных налогов предварительные. Окончательные цифры будут зависеть от сроков и механизмов налога. В то же время, стоит отметить, что доходы банковской системы в этом году значительно выше результатов 2022 года, поэтому и объемы уплаченных налогов, по предварительным оценкам, будут выше», — уточнил НБУ в комментарии для «Минфина».

На этой неделе регулятор официально отчитался, что за январь-август 2023 года банковская система получила совокупную прибыль на уровне 95,07 млрд грн, о чем писал «Минфин».

Как отреагируют банки

После заявления НБУ о 38% банковского налога почти сразу возникла версия о том, что по итогам 2023 года некоторые финучреждения могут уменьшить показатели по прибыльности — за счет переоценки качества кредитных портфелей и доформирования резервов.

Комментируя нам эту версию, регулятор отметил, что рассчитывает на сознательность банковского сектора. Но одновременно намекнул, что готов реагировать на злоупотребления, если они будут фиксироваться.

«Национальный банк ожидает ответственного поведения, сознания и добросовестности банковского сообщества. Все игроки рынка понимают ситуацию, в которой находится страна, текущие вызовы и потребности. Мы предварительно обсуждали наши предложения с банковским сообществом и получили заверения в понимании ситуации. В любом случае, мы постоянно отслеживаем ситуацию в каждом банке и при необходимости будем реагировать всеми имеющимися у нас инструментами», — отмечается в ответе Национального банка.

Напомним, что изначально законодатели предлагали облагать налогом по дополнительной ставке в 5% не весь банковский доход, а лишь чистый процентный доход (процентный доход минус процентный расход). В НБУ же допустили использование схемы с переводом части процентного дохода в комиссионный и такой налоговой оптимизации, из-за чего предложили повышенную налоговую ставку в отношении совокупного дохода банков.

В ответ на повышение налогов не ожидается также подорожания кредитов и удешевления депозитов, о котором высказывались некоторые эксперты. В Нацбанке от финансистов ждут соблюдений правил договоров, что обещают контролировать этот вопрос. При этом на доходность депозитов будет влиять не столько налогообложение, сколько снижение учетной ставки регулятора, которая за непродолжительное время была уменьшена с 25% до 20% годовых.

«Что касается тарифной политики банков, то, заметим, что банки действуют в условиях жесткой конкуренции за клиентов, и от этого больше всего зависят условия их кредитных продуктов. Национальный банк отслеживает рыночное поведение банков, соблюдение ими правил кредитования и условия заключенных договоров. В случае нарушения этих правил и нормативно-правовых актов к банкам могут быть применены меры воздействия. В то же время, постепенное снижение депозитных ставок — ожидаемый тренд, учитывая начавшийся этап снижения учетной ставки и замедления инфляции в стране», — объяснили в НБУ.

Вслед за предложением Нацбанка по 38%-му налогу возникали также опасения о снижении финансовой устойчивости банковской системы. Ведь растущая прибыльность банковского сектора должна была реинвестироваться в ее капитал, а любое сокращение финансовых поступлений могло негативно на нем сказаться. Однако, регулятор опроверг и эти предположения.

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«Национальный банк не ожидает существенного влияния от введения нового налога на прибыльность банков. Высокая чистая процентная маржа и спред в банках создали хорошие стартовые позиции для периода снижения процентных ставок. Несмотря на ожидаемое снижение процентной маржи в ближайшем будущем, по нашим оценкам, банки смогут сохранить доходность на достаточном уровне, в том числе за счет возврата к большим объемам своих основных операций с приемлемой доходностью, и будут продолжать наращивать капитал и усиливать свою устойчивость», — говорится в ответе НБУ для «Минфина».