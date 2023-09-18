Гетманцев хочет перевести украинских ФОПов на польскую модель налогообложения

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

«Часто мы слышим от бизнеса и экспертов предложения ввести налогообложение, как в Европе. Изучив примеры нескольких стран, мы взяли за образец польскую модель, которая является для нас наиболее близкой. Сейчас рассматриваем возможность ее имплементации в Украине», — отметил он в интервью.

По его словам, единый налог в Украине превратился из инструмента поддержки малого бизнеса в систему уклонения от налогообложения крупного и среднего бизнеса.

В то же время польская модель налогообложения ФОП предусматривает больший лимит по операциям — 2 млн евро, в то время как в Украине лимит составляет 7,8 млн грн. Кроме того, разные виды деятельности облагаются разными ставками налога.

«Например, торговля облагается налогом в 3%. Низким налогом облагается производство. А налоги на услуги составляют от 12% до 20%», — пояснил нардеп.

Как отметил Гетманцев, сейчас Министерство финансов совместно с Международным валютным фондом рассматривают модель налогообложения, которая была бы «цивилизованной, простой, прозрачной, понятной» и давала возможность поддерживать малый бизнес, а «не закрывать глаза на то, как забавляются крупными предприятиями».