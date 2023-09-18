Украинские власти рассматривают введение польской модели налогообложения физлиц-предпринимателей. Об этом глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил в интервью Новости.Live.
Гетманцев хочет перевести украинских ФОПов на польскую модель налогообложения
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Что известно
«Часто мы слышим от бизнеса и экспертов предложения ввести налогообложение, как в Европе. Изучив примеры нескольких стран, мы взяли за образец польскую модель, которая является для нас наиболее близкой. Сейчас рассматриваем возможность ее имплементации в Украине», — отметил он в интервью.
По его словам, единый налог в Украине превратился из инструмента поддержки малого бизнеса в систему уклонения от налогообложения крупного и среднего бизнеса.
В то же время польская модель налогообложения ФОП предусматривает больший лимит по операциям — 2 млн евро, в то время как в Украине лимит составляет 7,8 млн грн. Кроме того, разные виды деятельности облагаются разными ставками налога.
«Например, торговля облагается налогом в 3%. Низким налогом облагается производство. А налоги на услуги составляют от 12% до 20%», — пояснил нардеп.
Как отметил Гетманцев, сейчас Министерство финансов совместно с Международным валютным фондом рассматривают модель налогообложения, которая была бы «цивилизованной, простой, прозрачной, понятной» и давала возможность поддерживать малый бизнес, а «не закрывать глаза на то, как забавляются крупными предприятиями».
Комментарии - 18
Знову у всьому винні ФОПи!
в в Украине есть крупнейшая корпорация , занимающаяся торговлей спиртным. Ее хозяин раза в 3 богаче Ахметова. Но его имя вам ничего не скажет и в списках олигархов его нет. И сама корпорация — выглядит как около 5000 ФОПов. Независимых.
И кого судить-то ? хозяина ? за что ? он по всем документам — неприметный адвокат из Полтавы. ФОПов ? ну торгуют , свой копеечный налог платят. их-то за что. Правление корпорации , финотдел и прочих ? Так они вообще никак не зарегистрированы. Просто этаж в бизнес-центре занят какими-то людьми… это же не запрещено… Ну и ясное дело — ни документов ни отчетности , ничего. пара ноутбуков , облачко в Голландии , все дела…
Виборів не буде поки буде війна, це ж геніально
ЄС отримала фертильних (білих) жінок і дітей, США отримала слабку росію ітд
В наших умовах самим раціональним і простим в імплементації рішенням було б просто поступово піднімати ставку єдиного податку та вводити прогресивні ставки в залежності від обороту. Маленькі фрілансери з заробітком до Х грн хай продовжують платити 5%, побільші вайтишники з заробітком до Y грн — 7%, повноцінні підприємства з найманими працівниками і оборотами до N грн — 10%, а з оборотами більше N грн — 15%.