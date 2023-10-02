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2 октября 2023, 18:35 Читати українською

Временный бюджет США утвердили без помощи Украине: что это значит

Палата представителей США в последний момент утвердила временный бюджет, что предотвращает остановку работу правительства, однако, без средств на помощь Украине. Виновато ли в этом наше государство и как решить эту проблему, рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Палата представителей США в последний момент утвердила временный бюджет, что предотвращает остановку работу правительства, однако, без средств на помощь Украине.

Почему США приостановили помощь

Говорят, Украина получила «желтую карточку» от законодателей в США. Странно. Желтую карточку в футболе дают, когда ты нарушил правила и получил наказание. И выглядит так, что голосование в Конгрессе связано с какими-то действиями Украины. К примеру, с коррупцией. С наличием которой никто не будет спорить, конечно. И даже с ее ростом в течение войны.

Но…

Даже если бы уровень коррупции в Украине был на уровне Финляндии (а ее там очень трудно найти и нужно очень сильно постараться), это ничего бы не изменило в поведении трампистов. Которые все равно бы выбрали Украину, как инструмент для шантажа Байдена.

Почему? — Два момента. Они знают, что поддержка Украины важна для официального Вашингтона. И они изоляционисты. А значит, все, что происходит вне США, для них второстепенно, и они готовы это использовать. Это для нас голосование за поддержку Украины является основным событием в жизни. А для Трампа — это нечто промежуточное и второстепенное. Да и для США это все же не вопрос номер один. Ибо все страны мира сконцентрированы на себе.

Таким образом, чтобы мы не делали, это ничего бы не изменило. В этот раз. Потому что мы стали заложниками избирательного процесса в США. И заявления множества американских политиков о поддержке Украины в эти выходные подтверждают неизменность отношения к Украине.

Означает ли это, что все пропало? — Точно, нет. Мы сейчас в середине процесса. И любые выводы можно будет делать в конце. Вот если бы Конгресс провалил голосование за помощь Украине, то уровень волнения должен был бы быть сильным. А так, пока у нас только техническая остановка. При этом к ней были готовы как в Украине, так и в Вашингтоне. В Украине сейчас есть запас финансовой прочности, и деньги от США не являются критически необходимыми для бюджета в этом году. А в США использовали креативную бухгалтерию, переоценили уже оказанную поддержку (несколько месяцев назад) и смогли увеличить свой лимит.

Плюс, что касается финансовой поддержки — у нас есть программа МВФ. А именно под эту программу страны G7 официально гарантировали Фонду свою финансовую поддержку в течение 4 лет. В том числе и США. Это и есть основная ценность программы с МВФ на этот раз. На самом деле. И потому будет большой глупостью ее провалить.

Отдельный вопрос, возгласы определенных людей, что «это все потому, что мы не использовали ленд-лиз». С этим ленд-лизом вообще удивительная история. И вокруг него создан определенный карго-культ. Видимо, связанный с упоминаниями о Второй Мировой. Однако, ленд-лиз всегда был планом Б. Который должен был включиться, если бы план A прекратил работать. А план A — это бесплатная поддержка от Вашингтона. Работавшая все время, до последнего момента. И увеличить поддержку за счет ленд-лиза было невозможно. Мы могли получать определенное количество оружия либо бесплатно, либо по ленд-лизу в кредит. И, конечно, выбирали бесплатно.

Зачем нужен был план Б? Ну хотя бы потому, что год назад в США были промежуточные выборы, на которых ожидания от трампистов были выше, и тот беспорядок, который они устраивают сейчас, мог начаться гораздо раньше. А так и план A, и план Б были рассчитаны на время, и это время вышло. Потому и применение ленд-лиза сейчас просто невозможно.

Что будет дальше

Приятно ли, что мы стали заложниками политического процесса в США? — Конечно, нет. Но, это факт. И то, что делает нас сильными в противостоянии с россией (поддержка союзников), порождает и нашу слабость, потому что мы зависимы от поддержки союзников. Но эта слабость является лишь одним из недостатков нашей силы. И в вопросе поддержки нам нужно просто пройти весь путь голосований, который будет сопровождаться множеством политических заявлений, часть из которых нам будет не нравиться.

Есть ли для нас риск Трампа? — Конечно, есть. Но это риск не только для нас, но и всего демократического мира. В том числе для самих США.

Что ждет нас в ближайшее время на этом направлении? Очень много шума и неприятных заявлений, таких как коллаж Маска на Зеленского, который является отвратительным проявлением тех же выборов и является продолжением действий Маска, когда он, например, в ковбойской шляпе патрулирует границу и ловит нелегальных мигрантов. Это внутренняя кухня Штатов, и там на выборах всегда дурно пахло, но сейчас мы просто слышим эти запахи.

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Но пока и поддержка обществ, и поддержка правительств всех стран G7 остается стабильной и проукраинской. Да, нет эмоций первых месяцев войны. Но их нереально держать на высочайшем уровне так долго. Но уже есть институциализированная поддержка. Базирующаяся в том числе на национальных интересах этих стран. А потому рано посыпать голову пеплом и ныть, что нас бросают. Никто нас еще не бросил. И до потенциальной победы Трампа такие риски не просматриваются.

И помним. Трамп выбрал тему Украины для шантажа Байдена только потому, что он знает, какая это важная тема для Белого Дома. Для интересов США.

Автор:
Фурса Сергей
Инвестиционный банкир Фурса Сергей
Dragon Capital
Источник: Минфин
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