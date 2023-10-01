В США утвердили временный бюджет без денег для Украины. Байден призвал не допустить проблем с помощью

Палата представителей США в последний момент утвердила временный бюджет, что предотвращает остановку работы правительства, однако без средств на помощь Украине. Об этом сообщает CNN, пишет «Европейская правда».

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Палата представителей в Конгрессе одобрила проект 88 голосами против девяти, что обеспечит функционирование правительства до 17 ноября.

Сначала в проекте предусматривалось дополнительное финансирование для поддержки Украины, но это положение изъяли, как и средства на меры безопасности на границе.

Спикер Кевин Маккарти заявил, что деньги для Украины должны быть изъяты из законопроекта, чтобы его можно было одобрить и предотвратить «шатдаун».

После этого представители обеих партий в Сенате выступили с совместным заявлением, где обещают проголосовать за дополнительное финансирование для помощи Украине в ближайшие недели.

Лидеры демократов в Палате представителей заявили, что ожидают от спикера Кевина Маккарти внесения отдельного проекта помощи Украине.

Позже президент США Джо Байден призвал республиканцев в Конгрессе не допустить проблем с помощью Украины после того, как временный бюджет одобрили без этих средств.