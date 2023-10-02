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2 октября 2023, 11:52 Читати українською

Франция будет страховать свои компании, которые готовы инвестировать в Украину

Французская государственная страховая компания Bpifrance Assurance Export будет страховать французские компании, готовые инвестировать в Украину и активно участвовать в реконструкции страны, не дожидаясь завершения войны. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Французская государственная страховая компания Bpifrance Assurance Export будет страховать французские компании, готовые инвестировать в Украину и активно участвовать в реконструкции страны, не дожидаясь завершения войны.
Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

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Страхование рисков

«Любая компания, работающая по французскому законодательству и осуществляющая долгосрочные инвестиции за рубежом в новую или существующую компанию, или любое кредитное учреждение, предоставляющее банковский кредит иностранному подразделению, имеет право на это инвестиционное страхование. Оно защищает инвесторов или кредитные учреждения, выделяющих инвестиционные ссуды, от рисков повреждения имущества или невыплат, не передачи, экспроприации или политического насилия. Страхование покрывает до 95% потерь активов инвестора или дебиторской задолженности», — говорится в сообщении.

Читайте: Страхование военных рисков. Брокер Marsh McLennan объявил о сотрудничестве с правительством Украины

Кроме того, Франция продолжает переговоры с партнерами по поддержке экономики Украины и мобилизации инновационных финансовых инструментов для восстановления Украины.

«Мы вели немало дискуссий и переговоров по страхованию Францией своих компаний от военных рисков и, наконец, имеем результат этой кропотливой работы. Французское экспортно-кредитное агентство начало предоставлять гарантии для компаний, заинтересованных в восстановлении Украины. Мы видим оживление интереса со стороны французского коммерческого сектора в работе в Украине, поэтому это решение — сигнал для французских компаний о том, что могут активнее выходить на украинский рынок», — отмечает первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Напомним

21 июня премьер-министр Великобритании Риши Сунак на открытии Международной конференции по восстановлению Украины (URC 2023) в Лондоне анонсировал новую систему страхования военных рисков, призванную помочь глобальным компаниям инвестировать в Украину.

В свою очередь глава МИД Франции Катрин Колонна объявила о создании механизма страхования инвестиций в Украине от рисков, связанных с войной, через Французский государственный инвестиционный банк.

Читайте: В Лондоне анонсировали новую систему страхования военных рисков для инвестирования в Украину

Ранее Минэкономики сообщило, что Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (MIGA) группы Всемирного банка начало предоставлять гарантии страхования военных рисков в Украине. Страхование будет проходить из Трастового фонда поддержки реконструкции и экономики Украины (SURE).

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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2 октября 2023, 12:25
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Супер круте рішення.
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