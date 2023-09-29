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29 сентября 2023, 7:40 Читати українською

Что будет с ценами на украинских АЗС, если нефть достигнет $100 за баррель

Цена на нефть эталонной марки Brent во второй раз за сентябрь превысила $95 за баррель, обновив рекорд последних 10 месяцев. На этом фоне ряд международных экспертов говорят, что ее стоимость вскоре возьмет планку и в $100. Почему «черное золото» так стремительно дорожает, и как это скажется на ценниках наших заправок, разбирался «Минфин».

На прошлой неделе цена на нефть эталонной марки Brent превысила $95 за баррель, обновив рекорд последних 10 месяцев.

Глобальный рост

Цена в $100 за баррель нефти Brent становится одним из самых популярных прогнозов на Уолл-Стрит.

«Мы повысили наш прогноз Brent на 12 следующих месяцев с $93 долларов за баррель до $100, поскольку ожидаем более стремительного сокращения запасов», — сообщил на прошлой неделе руководитель отдела исследований нефти Goldman Sachs Даан Страйвен.

О новой цели в $100 говорится в прогнозе RBC Capital Markets. «Цена в $100 превратилась из совершенно невероятной еще несколько месяцев назад в возможный диапазон сегодня», — написали аналитики компании в записке для инвесторов.

О вероятности достижения этой планки говорят и представители индустрии, в частности, главный исполнительный директор Chevron Майк Вирт.

Самую высокую цену в свой прогноз заложили аналитики JPMorgan, предполагая, что нефть может стоить и $150.

Какие же причины заставляют расти цену «черного золота»? В первую очередь, это сокращение добычи, которое в этом году произошло в несколько этапов. Самое существенное из них — коллегиальное решение о снижении добычи странами ОПЕК+ в апреле этого года на 1,16 млн баррелей в сутки.

Согласно этим договоренностям, Саудовская Аравия снижает добычу на 500 тыс. баррелей в сутки, Ирак — на 211 тыс., ОАЭ — 144 тыс. Доля других стран менее значительна.

Кроме этого, еще до упоминавшихся договоренностей, россия снизила свою добычу нефти на 500 тыс. баррелей в день.

Следующее большое снижение произошло в июле, когда Саудовская Аравия самостоятельно решила добывать еще на 1 млн баррелей меньше. Сначала это ограничение вводилось на 3 месяца, но, в конце концов, королевство продлило его до конца года. И, наконец, россия снова решила снизить добычу в сентябре на 300 тыс. баррелей.

Параллельно с падением добычи растет глобальное потребление. Согласно прогнозам Международного энергетического агентства, спрос в этом году будет составлять в среднем 102,2 млн баррелей в сутки, а это на 2,2 млн больше, чем в прошлом году. Еще более высокий рост спроса прогнозирует ОПЕК — на 2,44 млн.

Ключевая причина — рост мировой экономики (ориентировочно на 3%, по результатам этого года), последующее восстановление после пандемии авиаперелетов, увеличение продаж автомобилей (по разным оценкам, от 4 до 6%). Особую роль в потреблении нефти будет играть Китай. По предварительным оценкам, именно на него приходится до 70% роста, в первую очередь, из-за завершения ковидных ограничений и лучших, чем ожидалось, экономических показателей.

Рост потребления нефти продолжится и в 2024 году — по оценкам ОПЕК, еще на 2,25 млн баррелей в сутки.

Сокращение добычи вместе с ростом потребления сокращает запасы. Так, в стратегических хранилищах США на данный момент накоплено 351 млн баррелей нефти. На начало года было на 21 млн больше, а накануне российского вторжения в Украину — почти на 230 млн. Таким образом, сдерживая цены, США уже распродали существенную часть своих резервов. Это ослабило их способность влиять на рынок, а также повысило риск дефицита топлива.

Удастся ли удержать цены

Несмотря на факторы, которые приводят к удорожанию нефти, ряд экспертов успокаивают: мол, если цены и превысят предел в $100, то продержится она на этих максимумах недолго. Именно такой позиции придерживаются, в частности, эксперты Citi.

По их расчетам, в четвертом квартале этого года цена на нефть в среднем составит $84 доллара, а в следующем — всего $70 долларов.

Более высокую цену на сырье прогнозирует Минэнерго США, но и здесь о $100 в долгосрочной перспективе речь не идет. По оценкам ведомства, средняя цена нефти в четвертом квартале составит $93, а в следующем году — около $88.

Оптимистическое настроение держится на росте добычи в ряде стран. Прежде всего, речь идет о США, которые превратились в безоговорочного лидера в этой сфере. В августе в Штатах в среднем добывалось 12,9 млн баррелей в сутки, что близко к историческому рекорду.

Если же сравнивать добычу нефти в США с февралем 2022 года, накануне российского вторжения, то она выросла на 1,6 млн баррелей.

По прогнозу Rystad Energy, уже в этом году добыча в США обновит рекорд, достигнув 13,1 млн баррелей в сутки.

Правда, с добычей у США есть проблема. Количество нефти растет благодаря более эффективному использованию уже существующих скважин, а вот бурение новых замедляется — компании предпочитают выплату дивидендов, а не инвестиции в развитие.

Еще одна страна, стабильно наращивающая добычу нефти, — Бразилия. По итогам прошлого года, она выкачивала ежедневно чуть больше 3 млн баррелей в сутки. Это на 100 тыс. больше, чем годом ранее, и сразу на 1 млн, по сравнению с показателями десятилетней давности. По прогнозам, к концу года Бразилия будет добывать уже 3,3 млн баррелей, а в 2024 году еще на 4−5% больше.

Бразилия в полной мере использует высокие цены на нефть и то, что она не входит в ОПЕК+, а значит, не подписывается ни под какие ограничения. Ожидается, что уже в ближайшее время страна станет пятой в мире по добыче нефти, нарастив эти показатели до 4,5 млн баррелей в сутки. В настоящее время страна занимает 7−8 место, добывая почти столько же, сколько и ОАЭ, и уверенно опережает Иран и Кувейт.

Помогает сдерживать мировые цены и Канада. По объему добычи она занимает четвертое место, опережая Ирак. В прошлом году добыча нефти в стране достигла рекордные 4,9 млн баррелей. Ожидается, что в этом году ей удастся взять планку 5 млн, а, в целом, в 2023—2024 гг. добыча вырастет на 8%.

В целом, по оценкам американского Управления энергетической информации, добыча нефти в странах за пределами ОПЕК+ в этом году вырастет на 2 млн баррелей, а в следующем — еще на 1,3 млн.

Второй фактор, который не дает цене достичь отметки в $100, — высокие ставки ФРС. Американский регулятор в сентябре намекнул, что на фоне все еще высокой инфляции долгое время не будет начинать монетарное смягчение. Это остается сдерживающим фактором как для американской, так и глобальной экономики.

Кроме этого, чем выше будут цены на энергоресурсы, тем существеннее они будут влиять на инфляцию, усиливая жесткую монетарную позицию центробанков.

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Влияние на мировую экономику

Рост стоимости сырья делает топливо более дорогим во всем мире. Так, в США бензин с начала года прибавил в цене 25%. Но как серьезно выглядит ситуация?

Около трех лет, в период 2011—2013 гг., цены на нефть стабильно держались выше $110, отчасти превышая $120.

Учитывая годы инфляции, $110 в 2011 году по покупательной способности можно приравнять к $150 в настоящее время. То есть тогдашний уровень цен был бы соразмерен стоимости нефти в $150−165 за баррель сейчас. И такая стоимость черного золота держалась не несколько месяцев, а годами.

Кроме того, новые технологии способствуют снижению потребления топлива автомобилями. Если в 2000 году новые автомобили и микроавтобусы в среднем в мире использовали более 9 литров бензина на 100 км пути, то сейчас — около 7 литров. Еще более ощутимый прогресс в США: в 2004 году автомобили «жрали» 11,5 л/100 км, а сейчас — менее 9 литров. Иными словами, более высокие цены на топливо не так существенно бьют по карманам водителей, как раньше.

Когда у Саудовской Аравии сдадут нервы

Год назад добыча нефти в СА превышала 11 млн баррелей в сутки, а сейчас из-за собственно наложенных ограничений составляет менее 9 млн. Таким образом, королевство отстает от США уже на 45%, а добыча в Канаде достигает 55% от его показателей, что ранее казалось бы невероятным.

Существует ряд причин, по которым страна ограничивает добычу нефти. Главная из них максимально простая — «просто очень нужны деньги». Искусственный дефицит повышает стоимость сырья и обеспечивает СА сверхприбыль.

Вторая причина, которую часто называют эксперты, — сложные отношения между наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом и президентом США Джо Байденом. Поэтому королевство использует момент, чтобы разогнать глобальную инфляцию и нанести удар по лидеру американских демократов в преддверии выборов.

Предварительно ОПЕК+ уже договорился о продолжении коллегиального снижения добычи нефти до конца 2024 года. Однако, открытым остается вопрос, решится ли СА и дальше продолжать собственные ограничения на 1 млн баррелей.

В королевстве понимают, что своими действиями дотируют развитие нефтяников в других странах. И речь не только о государствах вне ОПЕК+, экспорт энергоресурсов наращивает Иран — главный геополитический противник СА.

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Кроме того, высокие цены на нефть ускоряют внедрение «зеленых» технологий, повышают продажи электрокаров и популярность экономичных автомобилей с ДВС. Таким образом, Саудовская Аравия теряет долю рынка в долгосрочной перспективе.

Что там в россии

Сколько россия добывает нефти — на данный момент неизвестно, поскольку страна не публикует официальной статистики. По оценкам ОПЕК, это около 9,5 млн баррелей в сутки, то есть почти на 1 млн меньше пика 2019 года.

Российский экспорт нефти сейчас находится на минимуме с марта 2021 года, хотя все еще составляет значительные 7,3 млн баррелей в сутки.

Ограничения цены на экспорт нефти из России в $60 за баррель успешно работали с конца прошлого года до июня. В то же время, вместе с подорожанием нефти на мировых рынках российское сырье вырвалось из этого коридора.

В настоящее время биржевая цена нефти Urals составляет около $77 за баррель. По сравнению со временем до полномасштабного вторжения, российская нефть все еще недооценена. Если раньше Urals стоил всего на 2,5% дешевле Brent, то сейчас, даже в условиях искусственного дефицита, разрыв достигает почти 20%.

Как цены влияют на Украину

Удорожание нефти оказывает непосредственное влияние на цены на топливо в Украине. Как рассказывает директор группы компаний PRIME Дмитрий Леушкин, потребители могут держать в голове такой ориентировочный расчет — каждый дополнительный $1 за баррель нефти превращается в 1 гривну за литр бензина на АЗС в Украине.

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По данным «Минфина», на момент написания статьи средняя цена бензина А-95 составляла около 55 грн/литр. Таким образом, в случае подорожания нефти до $100, его стоимость на украинских АЗС уверенно превысит 60 грн. В этих условиях украинские автомобилисты могут надеяться на то, что страны, не входящие в ОПЕК, смогут ускорить добычу.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Vlad UKR
Vlad UKR
29 сентября 2023, 11:28
#
К 80 грн за литр уйдем по прогнозам западных экономистов. Бум малолитражек гибридов и электро идет! Эра джипов с ДВС канет в небытие) Самое время сдыхиваться… Кто деньги не считает для того ничего не изменится что 50 что 80 что 500 за литр
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Vlad UKR
Vlad UKR
29 сентября 2023, 11:36
#
Нефть достигнет 120 за барель так заявили Американцы. А у нас так и не начали строить сеть Электроподстанций. Все ждут манны. небесной…Заряжайся где хочешь, ищи место, избыток навезенного Электрохлама а зарядить негде.
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