Уже осенью ставки по автокредитам упадут до 12% годовых: что покупают в кредит

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 сентября 2023, 12:31 Читати українською

Уже осенью ставки по автокредитам упадут до 12% годовых: что покупают в кредит

В ближайшие полтора месяца средние ставки по автокредитам могут снизиться на 2−3 п.п., и ориентировочно составят около 12% годовых. Что влияет на рынок и какие авто украинцы чаще всего берут в кредит, «Минфину» рассказал руководитель направления автокредитования Глобус Банка Сергей Кипоренко.

В ближайшие полтора месяца средние ставки по автокредитам могут снизиться на 2−3 п.п., и ориентировочно составят около 12% годовых.

Почему ставки снижаются

Существенные изменения в автокредитовании, прежде всего, связаны с сентябрьским снижением учетной ставки до 20% и прогнозом НБУ относительно ее дальнейшего снижения до конца года до 18%.

Снижение учетной ставки является стимулом для снижения почти всех кредитных банковских программ и, в частности, автокредитования, ведь привлеченные финансовые ресурсы станут более «дешевыми».

Соответственно, рост доступности кредитов отразится на росте продаж. А стабильный валютный курс и постепенное развитие экономики, что прямо и косвенно влияют на доходы граждан, будет стимулировать коммерческие банки к принятию быстрых решений о снижении ставок, расширении партнерских программ, увеличении автопартнеров. И самое главное: почти все решения будут направлены на то, чтобы у потенциального покупателя автомобиля был достаточно широкий выбор как кредитных условий, так и автобрендов.

Что покупают больше всего

С начала года, особенно в летний период, наблюдается достаточно положительная динамика продаж новых автомобилей в кредит: по состоянию на начало сентября в общей структуре продаж количество автомобилей, купленных с помощью кредита, уже составляет более 12%, против 8% в начале текущего года. При этом, по сравнению с началом 2023 года, автокредитование выросло более чем в три раза: по итогам августа количество «кредитных» продаж новых автомобилей составило 943 шт., против 316 шт. в январе.

По нашему прогнозу, к концу года количество купленных автомобилей в кредит может вырасти до 1500 шт. в месяц.

По состоянию на начало сентября 5-ка автобрендов, которые чаще всего покупают с помощью кредитов, выглядит так:

  • Skoda (более 20% от общего количества купленных авто в кредит);
  • Renault (20%);
  • Volkswagen (17%);
  • Toyota (17%);
  • BMW (13−15%).

Доля купленных в кредит автомобилей других брендов составляет около 11−13%.

До конца года популярность брендов существенно не изменится. Ведь выбор бренда и модели напрямую зависит от нескольких важных показателей:

  • широкий ассортимент (модельный ряд) автомобильного бренда и привлекательные условия кредитования;
  • стоимость постгарантийного обслуживания (цена на запчасти и стоимость техобслуживания, наличие конкурентного количества сертифицированных СТО и т. д.);
  • возможность продать автомобиль на вторичном рынке по цене до 50−60% от его первоначальной стоимости (в зависимости от пробега и срока пользования автомобилем, но не более 3 лет).

Читайте также: Tesla падает: инвесторы не верят в производство, покупатели выстраиваются в очереди за новыми авто

Замечу, что в общей структуре спроса, по сравнению с маем-июнем глобальных изменений не произошло: около 22−25% автокредитов приходится на электромобили и гибридные авто по цене от $30 тыс. до $45 тыс. Еще 20% «кредитных» автомобилей составляют премиум авто стоимостью $100 тыс. и выше, а 15% автокредитов выдается на автомобили стоимостью $16−18 тыс.

Автор:
Кипоренко Сергей
Руководитель направления автокредитования Глобус Банка Кипоренко Сергей
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
26 сентября 2023, 12:54
#
А що, з облігаціями вже нє? Чому 12%, якщо можна зрізати 19% без ризику? Чи, все-таки, є якісь заковики в договорах?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами