Уже осенью ставки по автокредитам упадут до 12% годовых: что покупают в кредит

В ближайшие полтора месяца средние ставки по автокредитам могут снизиться на 2−3 п.п., и ориентировочно составят около 12% годовых. Что влияет на рынок и какие авто украинцы чаще всего берут в кредит , «Минфину» рассказал руководитель направления автокредитования Глобус Банка Сергей Кипоренко.

Почему ставки снижаются

Существенные изменения в автокредитовании, прежде всего, связаны с сентябрьским снижением учетной ставки до 20% и прогнозом НБУ относительно ее дальнейшего снижения до конца года до 18%.

Снижение учетной ставки является стимулом для снижения почти всех кредитных банковских программ и, в частности, автокредитования, ведь привлеченные финансовые ресурсы станут более «дешевыми».

Соответственно, рост доступности кредитов отразится на росте продаж. А стабильный валютный курс и постепенное развитие экономики, что прямо и косвенно влияют на доходы граждан, будет стимулировать коммерческие банки к принятию быстрых решений о снижении ставок, расширении партнерских программ, увеличении автопартнеров. И самое главное: почти все решения будут направлены на то, чтобы у потенциального покупателя автомобиля был достаточно широкий выбор как кредитных условий, так и автобрендов.

Что покупают больше всего

С начала года, особенно в летний период, наблюдается достаточно положительная динамика продаж новых автомобилей в кредит: по состоянию на начало сентября в общей структуре продаж количество автомобилей, купленных с помощью кредита, уже составляет более 12%, против 8% в начале текущего года. При этом, по сравнению с началом 2023 года, автокредитование выросло более чем в три раза: по итогам августа количество «кредитных» продаж новых автомобилей составило 943 шт., против 316 шт. в январе.

По нашему прогнозу, к концу года количество купленных автомобилей в кредит может вырасти до 1500 шт. в месяц.

По состоянию на начало сентября 5-ка автобрендов, которые чаще всего покупают с помощью кредитов, выглядит так:

Skoda (более 20% от общего количества купленных авто в кредит);

Renault (20%);

Volkswagen (17%);

Toyota (17%);

BMW (13−15%).

Доля купленных в кредит автомобилей других брендов составляет около 11−13%.

До конца года популярность брендов существенно не изменится. Ведь выбор бренда и модели напрямую зависит от нескольких важных показателей:

широкий ассортимент (модельный ряд) автомобильного бренда и привлекательные условия кредитования;

стоимость постгарантийного обслуживания (цена на запчасти и стоимость техобслуживания, наличие конкурентного количества сертифицированных СТО и т. д. );

); возможность продать автомобиль на вторичном рынке по цене до 50−60% от его первоначальной стоимости (в зависимости от пробега и срока пользования автомобилем, но не более 3 лет).

Читайте также: Tesla падает: инвесторы не верят в производство, покупатели выстраиваются в очереди за новыми авто

Замечу, что в общей структуре спроса, по сравнению с маем-июнем глобальных изменений не произошло: около 22−25% автокредитов приходится на электромобили и гибридные авто по цене от $30 тыс. до $45 тыс. Еще 20% «кредитных» автомобилей составляют премиум авто стоимостью $100 тыс. и выше, а 15% автокредитов выдается на автомобили стоимостью $16−18 тыс.