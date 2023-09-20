Решение ФРС США по процентной ставке: почему риски сохраняются и как это влияет на Украину

20 сентября валютные рынки мира будет снова серьезно лихорадить. Вслед за ЕЦБ ключевую ставку пересматривает и Федрезерв. Что это означает для инвесторов, и как уровень ставки ФРС отражается на Украине и украинцах — разбирался «Минфин».

14 сентября ЕЦБ в десятый раз с лета прошлого года поднял свою ключевую ставку. В этот раз — еще на 0,25% до 4,5% годовых и намекнул, что при текущей инфляции в 5,3% это может быть еще не конец.

Последние решения европейского регулятора вызывают противоречивую реакцию аналитиков, так как признаки прямого влияния подобных действий ЕЦБ на замедление цен в Европе очень спорны.

А вот в ряде европейских стран такое резкое повышение кредитных ставок при продолжении роста цен уже прилично тормозит их экономическое развитие. Решение ЕЦБ спровоцировало валютные ралли в этот день, что очень хорошо видно на графике:

Учитывая нестандартную разницу между заседаниями ЕЦБ и ФРС США, обычно 1−2 дня максимум, а в этот раз — почти неделя, у американцев было время подумать и трезво все взвесить.

Дело в том, что несмотря на то, что американская экономика сейчас работает эффективнее, чем европейская, стратеги в целом продолжают прогнозировать спад на рынке в 2024 году. Хотя США, судя по всему могут избежать рецессии, так как темпы инфляции в целом снизились и при этом рынки Америки демонстрируют рост.

В этой ситуации Федрезерву надо быть очень осторожным, чтобы по врачебному принципу — «не навредить». И скорее всего, ФРС США заканчивает цикл ужесточения монетарной политики. И даже недавние банкротства нескольких крупных американских банков и определенная «заливка» банковской системы США деньгами Федрезерва для погашения негативных эффектов от их банкротства, были «переварены» рынком без особых последствий.

При этом, руководство ФРС откровенно говорит, что готово продолжить поднимать стоимость заимствований, если инфляция не снизится. Кроме того, фондовый рынок уже давно находится на грани «тревожных событий» и постоянно гнать ставку вверх опасно.

Основной стратегический вопрос, который сейчас волнует аналитиков, спекулянтов и вообще всех мировых игроков — это, как долго ФРС будет удерживать ставки на таком высоком уровне, и когда закончится цикл роста.

Большинство игроков ожидает, что 20 сентября Федрезерв сохранит ставки в диапазоне 5,25−5,5%, что очень хорошо видно из графика:

А вот первое снижение ставок по их прогнозам произойдет лишь в мае, то есть на два месяца позже, чем ранее закладывался рынок.

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Почему это так важно для игроков

На примере Федрезерва уже исторически сложилось что, угадав, когда ФРС прекратит поднимать ставки, инвесторы могли получить доходность на уровне свыше 9−10% годовых, а то и значительно больше.

Но риски для инвесторов стремительно растут, если регулятор пропускает удобный момент для возобновления повышения ставок. И тогда самые консервативные из них начинают закрывать свои позиции, чтобы не рисковать, что делает рынки абсолютно неконтролируемыми.

«Проголосовали деньгами» и крупные инвесторы. По данным того же Bank of America, фонды зафиксировали самый большой недельный приток средств за последние 18 месяцев на фоне растущей уверенности в том, что экономика США движется к мягкой посадке, то есть без тех значительных катаклизмов, которые ожидались еще в конце прошлого года.

В итоге, мой прогноз по решениям ФРС США остается таким же: 20 сентября Федрезерв сохранит процентную ставку на уровне 5,5% годовых.

Но снова заявит о том, что если инфляция начнет набирать обороты — Федрезерв продолжит поднимать ставку. А это значит, что доллар пока будет оставаться «сильным» относительно евро.

Как решение по процентным ставкам ФРС США влияет на Украину и ее граждан

На государственном уровне

Украина страдает от сохранения высокого уровня мировых ставок, тон которым «задает» ФРС. На государственном уровне происходит удорожание стоимости обслуживания внешних долгов, которые в ближайшее время в силу войны могут достигнуть 100% ВВП.

В условиях военных действий, безработицы и пока сохранения высокой инфляции (хотя и с позитивной динамикой по ее снижению) — обслуживание таких долгов может оказаться сложной задачей для государства, чреватой сворачиванием все большего числа программ развития.

А нехватка средств в бюджете, если не будет поступать международная помощь, приведет к постоянному соблазну запуска «печатного станка» Нацбанка для покрытия дыр бюджета.

Кроме этого, программа МВФ требует четкого выполнения структурных маяков, что иногда тоже проблематично. Тот же самый пример коллективной «защиты» народными депутатами от опубликования своих деклараций и вынужденное вето президента на этот откровенно спорный закон — тому ярчайший пример.

Та же западная помощь сейчас поступает регулярно, но она тоже не вечна. И нам надо самим думать, как стимулировать собственную экономику. В том числе, даже в условиях войны и за счет привлечения иностранного капитала, который «привязан» по стоимости кредитов к уровню ставок ФРС США.

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На уровне бизнеса

Кроме высоких затрат на обслуживание своих коммерческих долгов, взятых еще до войны — над бизнесом нависнет и угроза возрастающего налогового пресса для обеспечения все растущих потребностей государства на оборону и финансирования социальной помощи и так беднеющего из-за инфляции населения.

Еще надо учитывать и тот факт, что в условиях сокращения прибыльности своего бизнеса в собственных странах (что происходит в части крупных бизнесов Запада из-за высоких уровней инфляции в большинстве развитых стран) у них постепенно будет все меньше средств для инвестирования в проекты за рубежом, в том числе и в Украине. Что станет серьезно уменьшать и так слабые в украинских реалиях показатели прямых инвестиций в нашу экономику.

На уровне потребителей

На уровне рядовых граждан, усилятся сразу две дополняющих друг друга проблемы. В случае быстрого снижения учетной ставки и понижения доходности депозитов — сбережения в гривне за счет пока еще все равно высокой гривневой инфляции будут постепенно обесцениваться, а валютные — по факту, также будут проседать за счет «иностранного инфляционного налога» на такие сбережения из-за снижения покупательной способности имеющихся у украинцев валютных средств. То есть даже с учетом возможной девальвации гривны, в реальности капитал таких граждан в валюте будет также обесцениваться.

Если посмотреть на сложившуюся ситуацию объективно, то выход на самом деле у Украины один. После победы — это быстрое послевоенное реформирование экономики, западные нормы верховенства права, искоренение коррупционно — олигархической модели управления страной и замена сырьевого экспорта на более высокотехнологичные и прогрессивные источники поступления валюты в страну.

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Кроме этого, максимальный возврат в Украину экономически активных и квалифицированных беженцев, которые сейчас, спасаясь от войны, разъехались по всему миру.

Иначе, даже в условиях получения репараций от россии и активной международной помощи в восстановлении — Украина может опять скатиться к уровню сырьевого придатка и поставщика квалифицированной и не очень рабочей силы для более экономически успешных соседей.