«Пути назад уже нет»: Nissan откажется от продажи в Европе авто с двигателями внутреннего сгорания к 2030 году

Японский автопроизводитель Nissan намерен к 2030 году полностью прекратить продажу в Европе авто с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Об этом сообщает пресс-служба компании.

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До 31 марта 2027 года 98% всех продаваемых в Европе автомобилей Nissan будут электрифицированными — гибридами или электрокарами.

Автопроизводитель планирует к 2030 году представить 27 электрифицированных моделей, из которых 19 — чистые электрокары. Одним из них станет новый Nissan Leaf, который превратится в кроссовер.

К 2030 году полностью электрической станет и линейка партнера Nissan — Renault. Некоторые модели будут создаваться в сотрудничестве. К примеру, преемник Nissan Micra будет делить платформу с Renault 5.

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«Электромобили — это идеальное решение. Более миллиона клиентов уже присоединились к нашей поездке и испытали удовольствие от электромобиля Nissan, и пути назад уже нет», — заявил генеральный директор Nissan Макото Учида.

Снижение стоимости батарей

Японский автогигант планирует к 2028 году снизить стоимость батарей для электрокаров на 65%. Nissan также начнет производство твердотельных аккумуляторов, которые более долговечны, безопасны и с быстрой зарядкой.