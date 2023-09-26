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26 сентября 2023, 14:31 Читати українською

«Пути назад уже нет»: Nissan откажется от продажи в Европе авто с двигателями внутреннего сгорания к 2030 году

Японский автопроизводитель Nissan намерен к 2030 году полностью прекратить продажу в Европе авто с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Об этом сообщает пресс-служба компании.

Японский автопроизводитель Nissan намерен к 2030 году полностью прекратить продажу в Европе авто с двигателем внутреннего сгорания (ДВС).
Фото: pixabay.com

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До 31 марта 2027 года 98% всех продаваемых в Европе автомобилей Nissan будут электрифицированными — гибридами или электрокарами.

Автопроизводитель планирует к 2030 году представить 27 электрифицированных моделей, из которых 19 — чистые электрокары. Одним из них станет новый Nissan Leaf, который превратится в кроссовер.

К 2030 году полностью электрической станет и линейка партнера Nissan — Renault. Некоторые модели будут создаваться в сотрудничестве. К примеру, преемник Nissan Micra будет делить платформу с Renault 5.

Читайте также: Вьетнамский автопроизводитель VinFast до конца года начнет продавать свои электрокары в ЕС — Reuters

«Электромобили — это идеальное решение. Более миллиона клиентов уже присоединились к нашей поездке и испытали удовольствие от электромобиля Nissan, и пути назад уже нет», — заявил генеральный директор Nissan Макото Учида.

Снижение стоимости батарей

Японский автогигант планирует к 2028 году снизить стоимость батарей для электрокаров на 65%. Nissan также начнет производство твердотельных аккумуляторов, которые более долговечны, безопасны и с быстрой зарядкой.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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