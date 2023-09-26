Где получить переводы Western Union и MoneyGram после отключения УФГ: полный список

Нацбанк отменил регистрацию одного из давних партнеров американских систем переводов, Western Union и MoneyGram, в нашей стране — Украинской финансовой группы (УФГ). Ее банки-партнеры, у которых не было прямых договоров с иностранцами, сразу свернули выплату соответствующих денежных переводов, а людям пришлось подыскивать новые точки для получения денег. «Минфин» разбирался, как изменилась ситуация на рынке денежных переводов.

За что наказали УФГ

После начала полномасштабного вторжения рф 24 февраля 2022 года Национальный банк ввел запрет на отправку из Украины денежных переводов без открытия счета, типа Western Union и MoneyGram. Этот пункт был в ключевом «военном» постановлении НБУ № 18.

Так что сейчас переводы ходят только в одну сторону — в Украину. Их выплачивают десятки банков, в том числе и розничные с крупными сетями отделений.

О выдворении с рынка денежных переводов Украинской финансовой группы стало известно из письма регулятора № 27−0020/67047 от 11 сентября 2023 года, о чем также в новостях сообщал «Минфин». В документе говорилось, что НБУ отменил регистрацию УФГ и исключил ее из Реестра платежной инфраструктуры, как участника платежных систем Western Union и MoneyGram.

Согласно письму, официальной причиной этих мер к УФГ стали санкции в отношении ООО «НГК «Буковина». Их владельцами являются Владислав и Георгий Бабичи, у которых одновременно существенное влияние в ЧАО «Украинская финансовая группа». Санкции Совета нацбезопасности и обороны были введены 24 июня 2021 года (утверждены Указом Президента № 266/2021). Финансовый регулятор применил своим меры с опозданием, а еще проинформировав рынок письмом, а не релизом на своем сайте, как поступает обычно.

Чтобы понять мотивацию регулятора и разобраться в текущей ситуации на рынке денежных переводов, «Минфин» направил официальный запрос в Национальный банк.

Из него понятно, что регулятор увидел проблемы в УФГ лишь в ходе проверки, которая проводилась в 2023 году.

«Национальный банк не применил санкции к ЧАО „УФГ“, а воспользовался своим правом на отмену регистрации ЧАО „УФГ“, как участника международных платежных систем. При рассмотрении Национальным банком документов ЧАО „УФГ“, представленных в 2023 году для получения авторизации деятельности по предоставлению финансовых платежных услуг, было подтверждено наличие основания для отмены регистрации ЧАО „УФГ“, как участника международных платежных систем», — говорится в ответе Нацбанка для «Минфина».

В нем также уточняется, что Украинская финансовая группа — прямой участник систем Western Union и MoneyGram. До отмены регистрации она выплачивала их денежные переводы в своих точках, а также сотрудничала с партнерами:

25 банков и 1 небанковское учреждение — по Western Union;

11 банков и 1 небанковское учреждение — по MoneyGram.

Эти партнеры свернули выплаты после отмены регистрации УФГ, и «Минфин» публиковал заявления отдельных банков на этот счет.

Американские платежные системы доминируют на рынке заграничных переводов. Western Union та MoneyGram проводят перечисления и внутри Украины (по территории страны), но их доля на этом рынке, по данным НБУ, мизерная — менее 0,1%.

Где получать переводы WU и MG

Рядовые потребители редко вникают в детали и обычно не знают, через кого те выплачивают переводы WU или MoneyGram, — как прямые/непрямые участники. Потому не все поняли, почему не могут, как это делали ранее, в отделениях забрать свой перевод. Людям приходилось прозванивать разные банки, чтобы узнать, кто сможет выдать перечисление.

В Нацбанке нам сообщили, что по состоянию на 18 сентября 2023 года прямыми участниками Western Union в Украине были 8 банков и 1 небанковское учреждение, а непрямыми — еще 13 банков и 1 небанковское учреждение. Всего 23 структуры, у многих из которых широкая сеть отделений.

Чтобы упростить поиск потребителям, «Минфин» публикует полный список прямых участников Western Union, подтвержденный НБУ:

У трех прямых участников WU еще есть договоры с коллегами, которые позволяют им через себя выплачивать переводы. У Индустриалбанка два партнера — РВС Банк и Альпари Банк. А у государственного Приватбанка их трое: МТБ Банк, Идея Банк и Асвио Банк.

Еще шире партнерская сеть по Western Union у Райффайзен Банка:

Это все непрямые участники WU, но этот статус никак не сказывается на клиентах. У людей есть возможность по единой процедуре получать заграничные переводы — как у прямых, так и непрямых участников платежной системы.

Если переводы Western Union выплачивает лишь 23 организации, то перечисления MoneyGram еще больше — 36.

У MoneyGram сейчас 15 прямых участников (один — небанковский):

Укргазбанк;

Универсал Банк (monobank);

Пиреус Банк МКБ;

Кредобанк;

Пивденный;

Правэкс Банк;

Приватбанк;

Укрэксимбанк;

Ощадбанк;

Банк Кредит Днепр;

ПУМБ;

Индустриалбанк;

МТБ Банк;

Райффайзен Банк;

Укрпошта.

В свою очередь, договоры с непрямыми партнерами есть у четверки госбанков. Приватбанк — с ОТП Банком и Банком Львов, а Ощадбанк — с банком «Траст-Капитал», Банком Грант и финансовой компанией «Аверс».

У Укрэксимбанка сразу 5 банков-партнеров:

Идея Банк;

Кредитвест Банк;

Асвио Банк;

Банк Восток;

БТА Банк.

А у Укргазбанка их вообще 11:

Кристалбанк;

Юнекс Банк;

Коминбанк;

Радабанк;

Банк инвестиций и сбережений;

Первый инвестиционный банк;

Таскомбанк;

РВС Банк;

Полтава-банк;

А-Банк;

Скай Банк.

Списки подтверждены Нацбанком и актуальные. Но перед походом в отделение финансисты советуют все же перезвонить в контакт-центры и уточнить, выплачивает ли переводы выбранное отделение. Не у всех банков услугу предоставляет вся сеть.

Что могут партнеры УФГ

Списки банков-партнеров будут расширяться. Это подтвердили в банках, которые ранее сотрудничали с УФГ.

«Работа по восстановлению системы Western Union началась сразу. От сотрудничества с ней мы не откажемся: рассматриваются разные варианты сотрудничества в качестве прямого/непрямого участника», — заявили «Минфину» в пресс-службе Укргазбанка.

Он также, как и его коллеги, будет выбирать из двух вариантов сотрудничества:

прямой — подписание соглашения с американской платежной системой;

непрямой — подписание соглашения с украинским банком-партнером.

«Самым быстрым вариантом будет вариант непрямого участия, поскольку здесь будут быстрее процедуры прохождения комплаенс-проверки у прямого участника и самой системы Western Union. Если рассматривать прямое участие в WU, то все будет зависеть от согласования договора, юридической процедуры и процедуры комплаенса. Здесь сложно прогнозировать. Все зависит от гибкости принятия решений, предоставления и согласования комплаенса-процедуры со стороны обеих сторон (Western Union и банка)», — объяснили в Укргазбанке.

На текущий момент банки-партнеры по работе с WU есть у трех наших структур (Приватбанк, Райффайзен Банк, Индустриалбанк), а с MoneyGram — у четырех: Приватбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк и Укргазбанк.

«Минусом в непрямом сотрудничестве является то, что непрямой участник работает за меньшее комиссионное вознаграждение. При сотрудничестве в качестве прямого участника комиссионное вознаграждение больше», — объяснили в Укргазбанке.

А их коллеги, похоже, уже определились с формой сотрудничества, и скоро подпишут партнерское соглашение.

«Сейчас мы находимся на финальном этапе переговоров с некоторыми банками-прямыми участниками по подключению услуг Western Union через одно из таких банков. С каждым из них мы раньше уже сотрудничали по другим направлениям. Поэтому надеюсь, что процесс подключения к новому партнеру не будет долгим и мы сможем восстановить сервис в кратчайшие сроки», — рассказал «Минфину» директор департамента развития розничных продуктов Юнекс Банка Сергей Савка.

Он также подтвердил, что банк, который работает не напрямую с Western Union, будет зарабатывать меньше комиссий, но отметил позитивный момент в том, что он при этом будет нести меньше административных расходов.

Что очень важно для людей — распределение комиссий между банками-партнерами никак не отразится на цене перевода для клиента.

«Комиссия, удерживаемая при предоставлении сервиса денежных переводов, одинакова для всех пользователей, и устанавливается Western Union. Банки не имеют права устанавливать собственные комиссии и никоим образом на нее не влияют», — заверил Савка.

WU с MoneyGram доминируют

В Нацбанке уверены, что отмена регистрации УФГ не станет проблемой для банков и их клиентов. От финучреждений ждут оперативного подписания новых договоров. Люди же в это время смогут выбрать новую структуру для получения перечислений из-за границы, — считает регулятор.

НБУ предоставил «Минфину» последнюю статистику по выплате денежных переводов Украинской финансовой группой вместе с партнерами. Из нее видно, что ее доля рынка по Western Union сократилась в три раза — с 12,2% в 2021 году до 4,1% в 2023-м. В таком же темпе сокращалась и доля по MoneyGram — с 10,2% до 3,2%.

Если говорить об отправке денег за границу, которая была возможна до большой войны, то здесь у УФГ с партнерами в 2021 году была доля 6,6% по WU и 6,8% по MG. При том, что тогда Western Union доминировал на рынке перечислений средств из Украины — через него проводили 65,9% всех отправок. А MoneyGram занимал 18,6% рынка.

Еще в середине лета люди могли пользоваться для заграничных переводов 14-ю мгновенными системами денежных переводов, где не обязательно открывать счет. В июле-августе 2023 года Нацбанк по разным причинам отменил регистрации двух — CordPay и ГлобалМани.

По данным НБУ, на пятерку крупнейших игроков в январе-июле 2023 года приходилось 99,1% рынка (по суммам перечислений):

Western Union — 47,7%;

MoneyGram — 22,6%;

PrivatMoney — 13,1%;

RIA — 12,7%;

IntelExpress — 3%.

Остальные системы переводов сильно уступают конкурентам.

Если говорить о финучреждениях-плательщиках, то здесь в лидерах государственный Приватбанк с долей в 65% в январе-июле 2023 года. У его коллег, по данным Нацбанка, заметно меньшая доля:

Приватбанк (выплачивает Western Union, MoneyGram, RIA, IntelExpress, Meest, Welsend, Sigue Money Transfer, PrivatMoney) — 65%;

Ощадбанк (Western Union, MoneyGram, RIA, IntelExpress) — 13%;

ПУМБ (Western Union, MoneyGram, RIA, PrivatMoney) — 4%;

Универсал Банк/monobank (Western Union, MoneyGram, RIA) — 3%;

А-Банк (Western Union, MoneyGram, RIA, IntelExpress, Welsend) — 3%;

NovaPay (Western Union, RIA) — 2%.

Денег приходит меньше

В Национальном банке отмечают, что даже до большой войны Украина чаще всего выступала в качестве получателя переводов, и реже — была отправителем средств.

«На протяжении 2021 года сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода, почти в 5 раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы», — отметили в НБУ.

Читайте также: Иностранные фискалы уже собирают данные об украинцах: ГНС рассказала, как их использует

Эту тенденцию подтверждают и в обслуживающих банках.

«В 2023 году среднемесячный объем выплат переводов Western Union упал примерно на треть от довоенных показателей. При этом до февраля 2022 года в наших отделениях на каждый отправленный за границу доллар приходилось 8 полученных. Эта статистика была примерно одинаковой на протяжении всего 2021 года», — рассказал Сергей Савка.

Нацбанк предоставил Минфину сравнительные данные по общим объемам по двум ключевым системам переводов за довоенный 2021 год (когда еще позволялось отправлять деньги за границу).

MoneyGram:

в Украину поступило — $675,7 млн в эквиваленте;

из Украины отправили — $118,3 млн в эквиваленте.

Western Union:

в Украину поступило — $1,53 млрд в эквиваленте;

из Украины отправили — $418,5 млн в эквиваленте.

Если же говорить о динамике переводов в Украину в целом по стране за 2022 год, то видно сокращение:

по Western Union — на 24% (до $1,16 млрд);

по MoneyGram — на 38,4% (до $416,3 млн).

Немного успокоить может только оговорка НБУ о том, что в начале войны в прошлом году не подавалась отчетность за три месяца (февраль-апрель).

В то же время, сократился и среднемесячный объем перечислений в Украину: у Western Union — с $123,9 млн до $102,5 млн, а у MoneyGram — с $49,1 млн до $48,5 млн.

«На объем переводов из-за границы влияют разные факторы. Не только размер доходов наших заробитчан за рубежом, но и их растущие расходы — в той же Европе сохраняется высокая инфляция, из-за которой ЕЦБ повышает свои ставки. Людям приходится там больше тратить.

Также меньше денег в Украину могут отправлять из-за того, что из-за войны семьи выезжали за границу в полном составе: жены с детьми присоединялись к мужьям/отцам, которые там трудились еще до 24 февраля 2022 года. В этом случае, средства домой уже некому направлять, ведь вся семья за рубежом. Ситуация будет меняться, и денежные переводы в Украину снова станут расти по мере возвращения украинских семей на Родину", — прокомментировал «Минфину» ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Читайте также: Способны ли украинские компании платить европейские зарплаты

Тарифы пытаются держать

В Нацбанке уверяют, что при этом удается сохранять стабильность комиссий по переводам в Украину, которые держатся в районе 3% суммы. Этот тариф стал целевым показателем, на который ориентируются платежные системы и банки.

«В первые месяцы войны большинство систем перевода средств вообще полностью отменили плату за перечисления в Украину. Большинство из них даже сейчас предлагает своим клиентам бесплатные переводы на счета и особые условия для отправки переводов из основных стран-доноров», — сказали «Минфину» в НБУ.

Там привели список платежных систем, подтвердивших тогда предоставление бесплатных услуг или отмену комиссий: Western Union, MoneyGram, RIA, Money Transfer, IntelExpress и TransferGo.

А в сентябре 2022 года по инициативе Еврокомиссии для поддержки украинцев во время войны, было подписано совместное заявление по переводам средств в Украину, чтобы расширить возможности по перечислениям и сделать их прозрачными. НБУ выделил в документе такие ключевыми моменты:

Дальнейшее содействие денежным переводам и снижению комиссий по ним до целевого показателя в 3%.

Снижение общих размеров комиссий, по крайней мере, на время агрессии рф, как в одностороннем, так и в двустороннем порядке.

Раскрытие общих размеров комиссий за перевод, в том числе комиссий, применяемых к обменным курсам евро или гривны, установленным ЕЦБ и НБУ;

Направление усилий на сохранение доступности услуг по переводу средств через сеть агентов и последующая их цифровизация.

Регулятор привел список банков и платежных организаций, чтобы люди понимали, кто именно пообещал не завышать тарифы. В него входят многие крупные игроки, хотя и не все: VISA, MasterCard, Wise, RIA, Money Transfer, Extrabanca, Small World, TransferGo, Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Райффайзен Банк, ПУМБ, А-Банк, NovaPay, Укрпошта.

«Они обязались содействовать предоставлению конкурентоспособных услуг по переводу средств как украинской диаспоре и вынужденным переселенцам из Украины, покинувшим свои дома, спасаясь от войны за границей, так и каждому, кто желает поддержать украинцев и перевести средства в Украину», — подчеркнули «Минфину» в Нацбанке.