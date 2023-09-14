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14 вересня 2023, 12:12 Читать на русском

Банки-партнери Української фінансової групи згорнули виплати з переказів Western Union та MoneyGram

Національний банк скасував реєстрацію та виключив з Реєстру платіжної інфраструктури відомості про ПрАТ «Українська фінансова група» (УФГ), як про учасника платіжних систем Western Union та MoneyGram. Це повідомляється у листі НБУ 27−0020/67047 від 11 вересня 2023 року.

Національний банк скасував реєстрацію та виключив з Реєстру платіжної інфраструктури відомості про ПрАТ «Українська фінансова група» (УФГ), як про учасника платіжних систем Western Union та MoneyGram.

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Що відомо

Рішення про анулювання реєстрації регулятор пояснив застосуванням санкцій до ТОВ «НГК «Буковина», власниками якого є Владислав та Георгій Бабичі, які також є співвласниками вищезгаданої УФГ.

У документі НБУ, підписаному заступником голови Нацбанку Дмитром Олійником, йдеться, що санкції було затверджено 24 червня 2021 року.

До ТОВ «НГК „Буковина“ (код ЄДРПОУ 32572617), власниками якого є Бабич Владислав Валерійович та Бабич Георгій Валерійович, які є одночасно власниками суттєвої участі ПрАТ „УФГ“, рішенням Ради національної безпеки та оборони України від 12.06. дія Указом Президента України 24.06.2021 № 266/2021, було застосовано санкції [вид обмежувального заходу — анулювання чи зупинення ліцензій та інших дозволів, отримання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами], термін дії санкції — безстроково», — буквально сказано у листі регулятора.

Після цієї інформації банки-партнери УФГ (що не уклали нових контрактів) щодо переказів Western Union і MoneyGram були змушені згорнути виплати перерахувань за даними системами. На початку 2023 року повідомлялося про щонайменше 40 таких банків, а Українську фінансову групу називали одним із найстаріших партнерів Western Union із великою часткою на ринку переказів.

Нагадаємо

Раніше Мінфін повідомляв, що виплати переказів Western Union згорнув Юнекс Банк.

До Великої війни Національний банк публікував звіт про оверсайте інфраструктури фінансового ринку, останній — за 2020 рік. У ньому Western Union знаходиться серед лідерів ринку грошових переказів із великими обсягами операцій.

Національний банк поки що не публікував список банків, які продовжують виплати грошових переказів Western Union та MoneyGram.

Фінансисти радять уточнювати цю інформацію в контакт-центрах перед походом по банківських відділеннях, а також замовляти великі валютні суми до виплати.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+33
jakiro
jakiro
14 вересня 2023, 12:14
#
Душать!!!
І як тепер гроші отримувати.
Ні не вивести ні не ввести і крутись як хочеш.
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